Az egri sátor alatt már 26 fok a vízhőmérséklet

Az Egri Vízilabda Klub hálás a gyors közbenjárásért.

A hét elején mért 22–23 Celsius fokos vízhőmérséklet már a múlté az egri strand sátorral fedett hetes medencéjében. Két nappal később ugyanis az Eger Termál Kft. szakembereinek köszönhetően 26 Celsius fok fölé emelkedett a vízhő, így már lehetséges edzést tartani az Egri Vízilabda Klub utánpótlás csapatai számára.

– Legszebb álmunkban sem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan megoldódik a probléma, amiért hála és köszönet az Eger Eger Termál Kft.-nek – közölte az EVK ügyvezető igazgatója, Kis Szabó Ervin. – Szeretnénk megnyugtatni a szülőket, hogy reményeink szerint ez a jövőben is így marad, s most már ideális hőfokú medencében készülhetnek a gyerekek a különböző szintű bajnokságok folytatására. Jogosan tettük szóvá kifogásainkat, most pedig kötelességünk a köszönetnyilvánítás.

