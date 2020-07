Az Egri Spartacus SE a Tisza-tónál indította a nyarat

A legszorosabb eredmény a női 14-es korcsoportban született, ahol az egri induló mindössze két másodperccel szorult a második helyre.

Húsz klub több mint kétszáz versenyzője nevezett az Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE (ESP) nyárindító rendezvényére. A 8. Tisza-tó kupáért rendezvénye két futamon keresztül zajlott a küzdelem. Az időjárás kegyes volt a versenyzőkhöz, a délelőtti viadal kezdetére az addig szemerkélő eső elállt, délutánra pedig a nap is kisütött. A tiszafüredi szabadstrandon és a környező kempingekben vezetett, izgalmas, folyamatos összpontosítást igénylő pályákat az egri klub két fiatalja, Bárány Tamás és Kiss Mikes Tamás vetette papírra. A tervezők férfi és női elit kategóriában egy hazánkban még újdonságnak számító ún. pályaszakasz-választós elemmel (Runner’s Choice) színesítették az útvonalakat. A két futam összesítése alapján a legszorosabb eredmény a női 14-es korcsoportban született, ahol Kovács Dorina (ESP) mindössze két másodperccel szorult a második helyre.

A megyénkbeliek eredményei

N12C: 3. Vöröss Luca (ESP), 4. Rajna Virág, 5. Tóth-Pataki Dorka (mindkettő Gyöngyösi Tájfutó Klub – GYO)

N14B: 2. Kovács Dorina (ESP), 3. Varga Viola (GYO)

N16B: 1. Simon Veronika, 3. Didriksen Andrea (mindketten GYO)

N18B: 2. Kocsik Eszter, 6. Varga Boglárka (mindketten ESP)

N15-18C: 1. Pintér Eszter, 2. Sári Virág, 3. Virág Petra, 4. Fazekas Orsi (mind ESP)

N21B: 2. Kocsik Nóra (ESP), 4. Simon Ágnes (Egri Testedző Club – ETC)

N45B: 3. Kiss Teodóra (ETC), 6. Hatala Éva (GYO)

N55B: 2. Marczis Márta (ESP), 4. Szalai Éva (GYO)

F12D: 1. Dovák Csoma, 3. Zsilvölgyi Regő (mindketten ESP)

F12C: 1. Piller-Dávid Marcell, 3. Jónás Botond, 6. Dovák Soma (mind ESP)

F14B: 6. Zsilvölgyi Zsombor (ESP)

F16B: 5. Kalán Tamás (ESP)

F18B: 2. Varga Gergő, 3. Herczeg Bálint, 5. Gyárfás Balázs (mind ESP)

F21B: 1. Jacsó Barnabás, 4. Borbás Péter, 5. Bárdos Krisztián (mind ESP)

F35B: 3. Bóta Péter (ETC), 4. Varga Balázs, 5. Kálnási Zsolt (mindkettő GYO)

F45B: 3. Dovák István, 4. Bózsó Zoltán, 5. Mérai Péter (mind ESP)

F55B: 6. Kovács József (ETC)

F65B: 2. Szalóki Rezső (GYO)

Nyílt kezdő: 4. Bóta család (Gábor, Klaudia, Gabica), 6. Malicsek Luca (mind ESP)

Nyílt technikás: 4. Földvári Csaba (ESP)