Az Egri Úszó Klub a tehetségépítés műhelye

A vidéki egyesületek közül az ország harmadik legeredményesebbjének számított 2019-ben az Egri Úszó Klub (EÚK). Az összesített pontversenyben nyolcadik helyen végzett egylet azzal együtt tartja magát a legjobbak között, hogy anyagi lehetőségek terén a vetélytársak erősebb kondíciókkal bírnak. Mégis: jövőre akár két egri is lehet az olimpián.

– Százötvenhárom klub akad, amelyik pontot szerzett az idén, ezek között nyolcadik az EÚK. Egy olyan „mérhető” sportágban, mint úszás, ez a lista pontos képet adhat az egyleteknél folyó munkáról, és a pénzügyi háttérről. Ezeket a szempontokat, és minden egyéb körülményt figyelembe véve, reálisnak tartja a nyolcadik pozíciót?

– Abszolút reálisnak – jelentette ki az Egri Úszó Klub elnöke, egyben vezetőedzője, Kovács Ottó. – Az előttünk végzett egyesületek sokkal jobb lehetőségekkel rendelkeznek, mint mi. Nem is meglepő, hogy magukhoz tudják csábítani a fiatal tehetségeket, vagy a már idősebb, válogatott úszókat.

– Mint az történt majd’ egy éve a BVSC esetében…

– Teljes mértékben az anyagiakra vezethető vissza, hogy 2019 elején Cseh László, Németh Nándor, Burián Katalin és az edző, Plagányi Zsolt azért váltott, és igazolt tőlünk a fővárosiakhoz, mert ott többet kínáltak nekik. Az élet így hozta, barátsággal váltunk el egymástól.

– Az EÚK erejét azonban mutatja, hogy a tavaszi felnőtt ob-n nem „rogyott” meg a klub, noha a távozók miatt azért sokan féltették az egyesületet. Számított erre?

– Ez nem számítás kérdése volt. Dolgoztunk, ahogy addig is, a fiatalok pedig bizonyították, hogy milyen értéket képviselnek. Mivel ifjakról van szó, a korosztályos eredmények alapján lehet és kell a teljesítményeket megítélni. Az ifi ob-n a csapatbeli elsőség sokatmondó, azon túlmenően pedig a korosztályos Eb-n és a vb-n történt szereplés is büszkeséggel tölthet el bennünket. Békési Eszter egyértelműen kitűnt, de Pap Bálint és Szabados Bence is igazolta kiváló képességét.

– Az említett trió tagjai azok sorát gyarapítják, akik arra adnak példát, Eger miért lehet jó választás egy ugrásra váró fiatalnak?

– Az eredmények magukért beszélnek. Két éve Békési Esztert még közel sem jegyezték ilyen magas szinten, most pedig ott tart, hogy a 2020-as olimpiai részvétel szinte bizonyosnak tekinthető. Pap Bálint egy betegség miatt fél évet kihagyott, onnan kellett felépíteni, ám hogy ez sikerült, arra elég bizonyság mondjuk az ifi Eb-bronz, amit Kazanyban szerzett a 4×200 méteres férfigyorsváltó tagjaként, de a honi ob-n is sikerember volt. Szabados Bence egykori békéscsabai tanítványom, Szabados Béla fia, aki az Egyesült Államokban tanul. Az édesapa kérésére azonban nyáron nálunk készül és hogy ez milyen eredményes együttműködés, arra ugyancsak jó példa a nemzetközi és a hazai szinten történt bizonyítás. Mint az a fentiekből kitűnik, fel tudjuk építeni azokat az úszókat, akikben meglátjuk a lehetőséget. Ez az egyik fő erősségünk.

– A derék hadat jelentő gyermekkorosztállyal is hasonló a helyzet?

– A 11–13 éveseknél Patkó Katalin tanítványaként Biros Vince és Kaló Kristóf, míg Török Zoltán versenyzőjeként Soós Borbála fejlődése és előrelépése számít átlag felettieknek. A szeptemberben érkezett Híves Katica ugyanúgy a jövő reménységének tekinthető, mint Kovács Attila, Angyal Mátyás és Zbiskó Evelin. Ők azok, akikben megvannak az adottságok ahhoz, hogy később is szállítsák a jó eredményeket.

– A Pro Agria cikluszáró versenyen majd’ száz egri indult a négyszáz fős mezőnyben. Ez szép szám. Töretlen az úszás népszerűsége, szívesen jönnek a gyerekek?

– Sajnos egyre fogyatkozik a létszám, egyre kevesebben iratkoznak be hozzánk oktatásra. A taotámogatás nyújtotta előnyökkel élő pólósok ki tudják használni a lehetőségeket, miközben nekünk nincs ilyen. Látjuk a problémát, érezzük a saját bőrünkön, azon vagyunk, hogy ezt a folyamatot megállítsuk, sőt, ha a lehet, a magunk javára fordítsuk.

– Nem beszéltünk még Holló Balázsról, aki azért külön fejezett érdemel.

– Nála a 2017-es junior-vb-n szerzett érmek után az jelentett kérdést, miként sikerül átlépni a felnőttmezőnybe. Így a tavalyi esztendő az átállás éve volt, ezzel számoltunk is. A folyamatos fejlődés azonban egyértelmű. A dohai világkupán és a glasgow-i rövid pályás Eb-n is kitűnt, hogy a legjobb vegyesúszók között szerepel. Fiatal és tehetséges, a magyar hagyományok méltó követője, akinek itthon is olyan vetélytársakkal kell küzdeni, akik magasra teszik a mércét. Az olimpiai csapatban a márciusi ob-n erősítheti meg a helyét, az utazáshoz szükséges A-szintet már korábban megúszta.

– A 2020-as év az ötkarikás szereplés lehetőségén túl milyen kihívásokat tartogat?

– Tokió jegyében az év eleje a külföldi válogatott edzőtáborokat hozza. A klubéletben a csökkenő létszám ellenére arra törekszünk, hogy a pontversenyben megőrizzük a helyünket, vagy ha lehet, lépjünk előbbre. Nem kis vállalás ez, sokat kell tenni érte.

Hála az edzőknek

BÉKÉSI ESZTER: – Az idei évvel összességében elégedett vagyok, sok versenyen indultam, és úgy gondolom, a legtöbből kihoztuk a maximumot. Ezért hálás vagyok az edzőimnek. A legkedvesebb versenyemet a junior-vb jelentette, ugyanis ott úsztam meg az olimpiai A szintet, de örömmel tekintek vissza a májusi Champions Swim Seriesre is, ahol második lettem szintén 200 méter mellen. Sikerült rengeteg tapasztalatot és versenyrutint szereznem, és remélem, hogy ezeket fel tudom majd használni a következő években.

Fejben fejlődött

HOLLÓ BALÁZS: – Nem büszkélkedem az idei esztendőmmel, maximum azokat az eredményeket merném megemlíteni, amelyek szeptember után jöttek. 2019-ről leginkább az idei rövid pályás Eb marad meg és a dohai világkupa. Leginkább fejben sikerült fejlődni, de sok edző említette, hogy fizikailag is előbbre léptem. A legnagyobb örömet a nyári pihenőm jelentette és nemcsak azért, mert végre kikapcsolódhattam egy kis időre, hanem valószínűleg azért is, mert erre volt szükségem ahhoz, hogy az utolsó negyedév eredményeimet elérjem.

Feltételhez kötött Tusupék maradása

Egerben a versenyre készülő úszók, a vízilabdázók, a búvárúszók, a triatlonozók és a hobbiúszók számára az eddigiekben sem volt túl nagy mozgástér a vízfelület és pályahasználat témakörében. A feszes menetrendet novemberben azért kellett módosítani, mert az amerikai Shane Tusup vezette, jelenleg négy versenyzőből álló társaság három hétre edzéslehetőséget kapott a megyeszékhelyen. A napokban véglegessé vált, hogy Tusupék a március 24. és 28. között sorra kerülő országos bajnokság kezdetéig maradhatnak Egerben. Ez azonban feltételhez kötött. – Shane Tusup négynél több úszóval nem foglalkozhat nálunk, ám ettől is fontosabb, hogy klubunk egyetlen versenyzőjét sem próbálhatja meg magához csábítani – mondta a heol.hu-nak Kovács Ottó.