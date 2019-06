Az Egri Úszó Klub az ifi ob legjobbja

Nyolc bajnoki címet szereztek a megyeszékhelyi fiatalok.

Ahogy a márciusi felnőtt ob-n, úgy az ifjúságiak országos bajnokságán is rácáfoltak az Egri Úszó Klub tagjai arra, hogy Cseh Lászlóék ­tavalyi távozása után jelentősen gyengült volna az egylet.

Az eredmények önmagukért beszélnek. A vadonatúj kaposvári Csík Ferenc Uszodában nyolc aranyéremmel az EÚK versenyzői végeztek az éremtáblázat első helyén. A nyári korosztályos világversenyek (Kazanyban Eb, Budapesten vb) főpróbájának is tekinthető ifjúsági országos bajnokságon a megyeszékhelyiek két ezüst- és egy bronzmedállal tették teljessé az éremkollekciót. A klub legeredményesebbjének Békési Eszter számított. A Duna Arénában rendezett Bajnokok Sorozata versenyen egyéni csúcsot úszott fiatal három egyéni számban diadalmaskodott, továbbá tagja volt a 4×100 méteren győztes mix gyorsváltónak.

– Az eredményeimmel elégedett vagyok, az ifi ob-ra terhelésből érkeztem, így nem vártam magamtól kiugró teljesítményt. Legjobban az 50 mellen elért elsőségnek örülök, ahol sikerült új egyéni csúcsot úsznom – tekintett vissza Békési Eszter.

Az egri klub elnökének, egyben vezetőedzőjének is ez okozott némi, ugyanakkor kellemes meglepetést.

– Eszternek ötvenen nem volt benne úgy az arany, ahogy a 100-as és a 200-as távon – fogalmazott Kovács Ottó. – Utóbbi két számban a győzelmét szinte biztosra vettem, mint ahogy azt is előre lehetett vetíteni, ha túl nagy probléma nem vetődik fel, akkor a végelszámoláskor ott leszünk az elsők között az éremtáblázaton. Szabados Bence 100 gyorson elért elsősége azért emelendő ki, mert ez a szám mégis csak klasszikusnak számít, de nagyra értékelem Pap Bálint teljesítményét is. A tavaly Budapestről igazolt versenyző egészségügyi problémák miatt fél évet kihagyni kényszerült, így szinte a nulláról felépítve magát szerzett ezüstöt 50 gyorson. Csapatunk erősségét jól mutatja, hogy három váltószámban is tudtunk nyerni.

Az eredményesség okait taglalva a szakember azt is elmondta, az EÚK-nál abszolút módon specializálódtak, vagyis valamennyi versenyre teljes mértékben testre szabott módon készül. Ehhez több edző szükséges, de ezt felvállalta a klub, mert a sok munkán túl ahogy a jelent, úgy a jövőt is ebben látják.

Az Egri Úszó Klub szakmai stábja

Vezetőedző: Kovács Ottó

Edzők: Török Zoltán, Szilágyi Nikolett, Boros Dalma

Rehabilitációs munkatárs: Kovácsné Dankó Krisztina

Gyógytornász: Csirmaz Andrea

Masszőr: Szepesi Márk