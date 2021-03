Az Egri Úszó Klub korábbról megszokott fényében ragyogott

Az olimpiára készülő Holló Balázs és Békési Eszter vezérletével két országos bajnoki címen kívül két ezüst-, és három bronzérmet szerzett az Egri Úszó Klub (EÚK) a 123. felnőtt magyar bajnokságon. A Duna Arénában rendezett, az ötkarikás játékokra kvalifikáló viadalon második legeredményesebb vidéki egyletként zártak a megyeszékhelyiek.

Egri szempontból az az egyedi eset állt fent, hogy a Duna Aréna valójában hazai pályát jelentett az EÚK legjobbjainak.

– Nagyon örülök, hogy sikerült helyet találnunk az ob helyszínén, ami nekünk olyan volt, mintha állandóan edzőtáborban lettünk volna – mondta a Hírlapnak az Egri Úszó Klub vezetőedzője, egyben elnöke, Kovács Ottó. – A Népfürdő utcai létesítmény minden szempontból optimálisnak számított a felkészülés szempontjából. Ez tükröződött az eredményekben. Holló Balázs és Békési Eszter úgy fogalmazott, ők már nem készülnének Egerben, mert annyira tökéletes nekik a Duna Aréna. Ne felejtsük: olimpiára kijutott versenyzőkről van szó, akik nem akarnak eligazolni, hanem „csak” jobb körülmények között kívánnak edzeni. Nekem ezt kötelességem segíteni. Az egyik fő ok, amiért így szerepeltünk, hogy a szárazföldi munkában is ki tudtunk teljesedni. Mindenki a csodájukra járt, mennyire ki vannak szálkásodva a mieink. A szövetségi kapitány, Sós Csaba meg is állapította, hogy mindketten bomba formában vannak. Valóban így volt.

A télen Törökországban edzőtáborozott egriek vezetője elárulta: azzal, hogy a klub elit versenyzői Budapesten tartózkodnak, kevesebbet költ az egyesület. A fővárosban fizetendő – a szövetség által támogatott – pályabérlet nagyságrendekkel kevesebbe kerül, mint Egerben. Mivel Balázs, Eszter és a többiek megoldották a lakhatásukat, így a pályabér jelenti az EÚK egyedüli költségét. Az eredmények boncolgatását illetően Kovács Ottó kifejtette, hogy az ob előtt hasonló célokat fogalmazott meg, mint amelyeket tanítványai elértek. Sőt!

– Maradéktalanul sikerült a terveket teljesíteni, mi több, akadt, ami kicsit felül is múlta a várakozásaimat – tette hozzá a vezetőedző. – Balázs például két másodpercet javult kétszáz vegyesen. Ez nagyon nagy dolog, mint az is, hogy ugyanennyit lépett előre kétszáz gyorson. Hozzáteszem, ebben a számban Cseh Lacit magyar bajnokságon sosem győzték le (11 finálé, 11 győzelem), most viszont egykori egri klubtársa előtte ért be 55 századdal. Holló esetében a versenyen kívül indult, az ob-ra összerakott 4×200 méteres gyorsváltóval (Zombori Gábor, Németh Nándor, Holló Balázs, Milák Kristóf) elért idő (7:07.67 perc) olyan, amivel a négyes reálisan döntőesélyes az olimpián. Ez a kvartett már az Eb-n ütős váltó lesz. Eszter is mindenképpen utazik Tokióba, ő már a védett kategóriába tartozik.

És, ha már a nőknél tartunk! Általános meglepetést jelentett az Egri ÚK 4×200 méteres női gyorsváltójának (Hives Katica, Ilyés Laura, Bodó Vivien, Békési Eszter) az ezüstérme, az abszolút topfavorit Szeged mögött. A vezetőedző kiemelte: nagyszerű egyéni csúcsokat úsztak a lányok, akik egymást múlták felül. A négyesben helyet kapott a klub két újonca is. A 20 éves Ilyés Laura Vanda október végétől készül az egriekkel. Kovács Ottó úgy fogalmazott, hogy a munka elején tartanak, de az érzések és a tapasztalok kölcsönösen pozitívak. A budapesti illetőségű úszónak a párizsi olimpián jöhet a csúcseredmény. Az ugyancsak fővárosi Bodó Vivien január elejétől dolgozik a megyeszékhelyiekkel. Árulkodó, hogy két hónap alatt fő számában, kétszáz gyorson az ideje 2:07-ről lement 2:04-re. A jövőre nézve ez is még többet sejtet. A 16 éves Zbiskó Evelin 200 vegyesen úszott döntőt. A nagyon tehetséges egri lány azonban versenyen még nem tudja kihozni magából azt, ami az edzések alapján benne van. A fiúkra külön kitért az elnök, hangsúlyozva, hogy a csapategység a váltókban jelentkezett igazán, ahol nagyon tudtak egymásnak szurkolni a srácok, és rendkívül odatették magukat a futamokhoz.

– A Kovács Attila, Angyal Mátyás, Kormos Kristóf és Holló Balázs alkotta négyes két bronzot nyert és egy hatodik helyet ért el. Valamennyien egri születésűek és még nem szerepeltek más klub színeiben. Közöttük teljesen baráti a hangulat, egymásból ki tudják hozni a legtöbbet. Kovács sérüléssel úszott a serdülő ob-n, mégis érmeket nyert, miközben a válogatottban is helyet kapott. Aztán kiderült, hogy töréssel a bokájában versenyzett, így heteket hagyott ki. Télen aztán ő is csatlakozott hozzánk Budapesten. Reálisan célba veheti az ifi Eb-t, miközben csak elsőéves ifjúsági versenyző, de már most kijuthat a kontinensviadalra. Az említetteken kívül rajthoz állt Györe Ádám egyéni csúcsjavítással mutatta felkészültségét. A legjobbakra visszatérve: Holló és Békési legközelebb a hazai rendezésű májusi Európa-bajnokságon szerepel. A magyar csapat tagjaként öt számban számítanak fix indulónak. Ez sem kis fegyvertény – zárta szavait Kovács Ottó.

„Nyilván lelkileg megvisel mindenkit, ha ennyire értékelik a munkáját…” – kesergett a bajnoknő

– Az előzmények ismeretében milyennek tartja a magyar bajnokságon történt szereplését?

– A Covid-fertőzés csak „hab volt a tortán”… – válaszolta Békési Eszter. – Sajnos az egri körülmények hónapokon át nem tették lehetővé a megfelelő felkészülést. Nem éreztük a városvezetés támogatását, ezért kényszerültünk az olimpiáig edzéshelyszínt váltani Balázzsal és az edzőmmel. Nyilván lelkileg megvisel mindenkit, ha ennyire értékelik a munkáját…

– Miben nyújtott többet attól, amire előzetesen számított?

– Kicsit amiatt vagyok elégedetlen, ha a 100 mell döntőjében megúszom az előfutamban úszott időmet, akkor holtversenyben lettünk volna elsők. Viszont a 200 mellen úszott időmnek (2:26.96 perc) az edzőmmel együtt nagyon örülünk. Két hónapos felkészülés után úgy gondoljuk, ez kitűnő teljesítmény. Ez az időeredmény önbizalmat adott és megerősített abban, hogy jó úton járunk.

– Kétszáz mellen harmadik éve koronázott királynő. A mostani arany és korábbiak között mi a különbség érzésben, technikában?

– A fejlődésre és a javulásra megvannak az ideális körülmények, így bízok benne, hogy az olimpiáig még sokat tudok előrelépni. Ezenkívül reménytkeltő a vegyes váltóban történt szereplésem is.

Az Egri Úszó Klub ob-érmesei

ORSZÁGOS BAJNOK

Békési Eszter 200 méter mell, 2:28.19 perc

Holló Balázs 200 méter vegyes, 1:59.81 perc

EZÜSTÉREM

Békési Eszter 100 méter mell, 1:09.13 perc

4×200 méteres női gyorsváltó: Hives Katica, Ilyés Laura, Bodó Vivien, Békési Eszter 8:17.70 perc

BRONZÉREM

Holló Balázs 200 méter gyors 1:47.67 perc

4×100 méteres férfi gyorsváltó: Kovács Attila, Angyal Mátyás, Kormos Kristóf, Holló Balázs 3:27.03 perc

4×200 méteres férfi gyorsváltó: Kovács Attila, Angyal Mátyás, Kormos Kristóf, Holló Balázs 7:33.95 perc