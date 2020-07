Az Egri Vízilabda Klubnál előtérben a helyi értékek

A jövő előtt a múlt tisztelete került középpontba az Egri Vízilabda Klub idénynyitó sajtótájékoztatóján, ahol a szakvezetésben és a játékoskeretekben történt változásokat ismertették az építkezés jegyében.

Posztumusz díjjal ismerte el az Egri Vízilabda Klub dr. Ringelhann György sportágért kifejtett tevékenységét. A megyeszékhely korábbi polgármesterétől pénteken vettek végső búcsút. A szertartáson az EVK elnöke, Szécsi Zoltán képviselte az egyletet és adta át a díjat az elhunyt családjának.

Sokáig csend övezte az EVK-nál zajló munkát azok után, hogy májusban az is kérdésessé vált, adósságai miatt képes lesz-e OB I-es csapatokat nevezni az egylet. A klubot a külön kormányrendeletben biztosított 300 millió forintos támogatás mentette meg, ami önmagában eredmény, miközben a következő idény lehetőségeit alapvetően befolyásolja. Vagyis a szűkített büdzsé jóval szerényebb kiadásokat engedélyez, emiatt a saját erőforrások, a helyi értékek kerülnek előtérbe. A szakmai színvonalat ez azonban nem érinti, mert az EVK minden fronton jól képzett, az asztalra sokat letett trénereket tud felvonultatni.

Szécsi Zoltán az építkezés évének nevezte a 2020/21-es idényt, amelyben új alapokra helyezik az egylet életét, központban a hosszú távú fenntarthatósággal. Ennek jegyében az előző idényben Lillafüredi Ásványvíz-ZF-Eger néven szerepel női csapat vezetőedzőjeként tevékenykedett, Biros Péter – új pozíciót kialakítva a klubnál – szakmai igazgatóként folytatja. Trénerként a hölgyek eddigi másodedzője, Szilágyi Péter lépett előbbre, ahogy igaz ez a férfiak esetében Petrovai Márton esetében is. Szilágyi az 1990-es években 25 esztendősen irányította az ÚVMK-Eger csapatát, Petrovai most 31 évesen kapta kezébe a marsallbotot, miután Dabrowski Norbert hét év múltán a BVSC-hez távozott. Szóba került az egylethez ezer szállal kötődő Tóth Kálmán személye is, aki az Eszterházy Károly Egyetemen induló edzőképzésben kap fontos szerepet, miként a legfiatalabb korosztály pallérozásáért felelős Holló Tivadar, Kelemen Attila, Gyulavári Zoltán trió elévülhetetlen érdemeit is méltatta Szécsi Zoltán.

A klub első emberéhez hasonlóan háromszoros olimpiai bajnok Biros Péter egyelőre „megfoghatatlannak” nevezte új tisztségét, azt azonban egyértelmű törekvésnek nevezte, hogy támaszkodni kell a saját nevelésű fiatalokra, ezzel is visszatérve az egri hagyományokhoz.

Petrovai Márton a férficsapatban a tavalyi keretből csupán négy pólósra (Krémer Balázs, Sántavy Máté, Nikola Murisics, Baksa Benedek) számíthat, míg Jászberényi Gáborra eddig kapusedzőként tevékenykedett, mostantól pedig a másodedzői feladatokat látja el, miközben hálóőrként is készen áll a bevetésre.

A női csapat is jelentősen átalakult, nyolcan távoztak, köztük a válogatott Magyari Alda és Szilágyi Dorottya. A cél számunkra is a középmezőnybeli tagság, és persze a folyamatos építkezés.





A ZF-Eger játékoskeretei a 2020/2021-es szezonban

FÉRFIAK

ÉRKEZETT: Kovács Gábor, Rádli Rajmund, Telegdy András (mindhárom Debreceni VSE), Lőrincz Bálint (PannErgy-Miskolci VLC), Török Béla (A-Híd VasasPlaket), Szalai Gábor (Metalcom-Szentes).

TÁVOZOTT: Csacsovszky Erik (OSC), Decker Ádám, Hosnyánszky Norbert (mindkettő Budapesti Honvéd SE), Gyárfás Tamás (BVSC-Zugló), Kardos Gergely (FNC Douai, francia), Kürti Dominik, Sánta Dániel (mindkettő Szegedi FVCS), Lukács Dénes Dorián, Magyar Márton (mindkettő PannErgy-Miskolci VLC) , Sztrahinja Rasovics (szerb; Radnicski Kragujevac, szerb?), Angelosz Vlahopulosz (görög; AN Brescia, olasz).

MARADTAK/UTÁNPÓTLÁSBÓL FELKERÜLTEK: Krémer Balázs, Bögös Zsombor, Sántavy Máté, Baksa Benedek, Lőrincz Ákos, Nikola Murisics, Szőke Ákos, Sári András, Gólya Noel, Tymchyna Máté, Dóczi Márton, Hajdú Botond, Jászberényi Gábor.

EDZŐ: Petrovai Márton (új). Másodedző: Jászberényi Gábor. Technikai vezető: Bauer Ákos.

NŐK

ÉRKEZETT: Gálicz Zsófia, Pintér Anna (mindkettő UVSE-Hunguest Hotels), Hertzka Orsolya (Long Beach State Athletics, amerikai), Kékesi Borbála (Arizona State University, amerikai), Kiss Alexandra (Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics)

TÁVOZOTT: Aranyi Réka (?), Tamara Kolárová (szlovák; Hungerit-Szentes), Magyari Alda, Szilágyi Dorottya (mindkettő Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics), Polák Zsófia, Tóth Csenge (mindkettő Hungerit-Szentes), Amelia Pullyblank (ausztrál; ?), Vályi Fanny (?).

MARADTAK/UTÁNPÓTLÁSBÓL FELKERÜLTEK: Podlovics Anna, Bódi Fruzsina, Katona Zsófi, Horák Zsófia, Czigány Dóra, Menczinger Kata, Szilágyi Szabina, Párkányi Réka, Szmodics Viktória, Dobi Dorina, Molnár Daniella. EDZŐ: Szilágyi Péter (új). Technikai vezető: Csóka Patrik.