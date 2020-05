Az egri vízilabdaklub legendája mentené az utánpótlást

Hatvan éve kötődik meglehetősen szorosan az egri úszó- és vízilabdaélethez Gyulavári Zoltán. A korábbi úszó, vízilabdázó, edző és vezető hasonlóan súlyos problémával még nem találkozott az egyletnél, mint amit a klub csapatait működtető kft. részéről hétfőn bejelentett fizetésképtelenség okoz.

– Akadt már hasonló mélypont az egyletnél, amiből pillanatnyilag nem látszik a kiút?

– Nehéz helyzet többször előfordult már a klub történetében, amikor nem volt fizetés, vagy kiestünk és az OB I/B-ből kellett visszakapaszkodni, de mindig volt jövőkép, ellentétben a mostani helyzettel – válaszolta a jelenleg az utánpótlás-nevelésben tevékenykedő szakember.

– Miben, kiben lehet bízni?

– Mi az utánpótlásban bízunk, mert ezt bármilyen módon is, de megmentjük, továbbvisszük. Gyerekek és edzők vannak, mi ezt nem hagyjuk veszni. Az az elkeserítő, ha nincs felnőttcsapat, akkor nagyon nehéz a gyerekeket itt tartani, motiválni. Nem látjuk, kik lesznek azok, akik viszik majd az ügyeket. Csak találgatunk. Egyet tudunk, akik az utánpótlásban dolgozunk az idősebb edzőgenerációt képviselve, vagyis Kelemen Attila, Holló Tivadar, Tóth Kálmán és jómagam, mi biztos, hogy megyünk tovább, csak az kell, hogy megkapjuk a lehetőséget, hogy tudjunk edzeni, dolgozni. Most sajnos a járvány miatt még ezt sem lehet.

– Azt lehetett sejteni, hogy nagy gond?

– Erre nem gondoltunk. Azt tudtuk, hogy nehéz a helyzet a klubnál, de ilyen mellvevágó bejelentésre nem számítottunk. Korábban is előfordult pénzügyi probléma, azonban az elképzelhetetlen volt, hogy ne legyen folytatás. Most kilátástalannak tűnik minden. Hogy a felnőtt megszűnik, visszamegy az OB I/B-be, az OB II.-be, vagy nem tudjuk hová. Ez azért borzasztó lenne. Itt vannak a gyönyörű feltéltelek a nyitott és fedett uszodával, a Nemzeti Úszó- és Vízilabda Olimpiai Központ, pólós fellegvár. Kiváló eredményekre is büszkék lehettünk, amikor megvolt rá a pénz. De előzőleg is akadtak jó eredmények a magunk kis feltételei között és hátterével.

– Lehetséges megoldásként mi jöhet szóba?

– A megmentést az jelentené, ha az OB I.-es gárda indulási joga megmaradna, és egy fiatalokra épülő csapat néhány felnőtt pólóssal kiegészülve folytatná az élvonal küzdelmeit. Sok csapat lesz hasonló cipőben, mint mi, legfeljebb most nem az első négyben harcolnánk, hanem mondjuk a 8–12. helyért. Akadt erre példa korábban, voltak már mások a célok.

– Szerényebb költségvetésből, több saját nevelésű játékossal…

– Annyi mentsvár lehet, hogy a polgármester azt mondta, az utánpótlást nem engedi el. Mindenképp pozitívum, hogy a jelek szerint az fiatalok nevelését segíti a város. Abból majd lehet építkezni, miközben a felnőttcsapatot valamilyen szinten meg kellenne tartani. Nyilván nem azt, amelyik most van, hanem a saját nevelésű gyerekeinkből kialakítani egy másikat. Jó pár csapat nevez majd a fiataljaival az OB I.-be, így például a Miskolc és a Szeged. A magyar vízilabdának jót tenne, ha a hazai fiatalok vissza tudnának kerülni a vérkeringésbe, mert eddig esélyünk sem volt bejutni a csapatokba, sőt néhol még a felnőttkeretbe sem.