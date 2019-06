Az Egri VK hat csapata fesztiválozik Olaszországban

Noha nincs bajnoki versenyidőszak, az Egri Vízilabda Klub játékosainak bőven akad elfoglaltságuk.

Szilágyi Dorottya a női válogatottal készül, míg Czigány Dóra minden percet igyekszik kihasználni a felkészülés kezdetéig, hogy imádott kisfiával lehessen. A remek helyezést elérő ifjúságiak közül többen a korosztályos válogatott edzéseit látogatják. A férfiak közül nemcsak itthon, hanem Máltán is a legnagyobb sztár Hosnyánszky Norbert, aki a szigetország bajnokságában játszik. Gyárfás Tamás a hétfőn kezdődött Világliga Szuperdöntőjén képviseli az egri színeket a magyar válogatottban. Sánta Dániel az Universiadéra hangol, Nikola Murisics, Sztrahinja Rasovics ésAngelosz Vlahopulosz pedig hazája válogatottjával készül. A ZF-Eger férfi csapatának vezetőedzője, Dabrowski Norbert a nyár végétől már egyetemi szinten oktat, miután legmagasabb edzői diplomát szerzett a Testnevelési Egyetemen.

A legkisebbek az olaszországi Lignanóban zajló nemzetközi gyermektornán, a 10 nemzet 136 csapatát felvonultató HaBaWaBa fesztiválon mutatják be, mit tanultak eddig a sportágból. Edzők, szülők és pedagógusok kísérték el őket, s ott van Szécsi Zoltán, az EVK elnöke is, hogy zökkenők nélkül mehessen életük első nemzetközi megmérettetése. Egymást váltva, három hétig tart a Ligur tengernél a vízilabdás vakáció, ahol hat egri csapat szerepel – számolt be a klubéletről az egylet honlapja.