Az egriek rutinos pólósa büszke az öccsére

A ZF-Eger férficsapata hatgólos vereséget szenvedett a Magyar Kupa harmadik fordulójában, a Margitszigeten.

A Török Bélát és sérülés miatt kiálló Baksa Benedeket nélkülöző egriek olykor felvették a harcot esélyesebb ellenfelükkel szemben. Az I. csoport pénteki találkozóján az erőviszonyok ismeretében esélyesebb Vasas két negyed után már 10–5-re vezetett, majd az 5–1-re megnyert harmadik negyeddel bebiztosította magabiztos sikerét.

VASAS–ZF-EGER 16–10 (5–1, 5–4, 5–1, 1–4)

Az egriek góldobói: Kovács Gábor 3, Lőrincz Bálint, Szalai Gábor Hunor, Lőrincz Ákos 2–2, Rádli Rajmund 1

– Muszáj játszani, szeretnék is játszani és élvezem a játékot, de érzem magamon, hogy az utolsó negyedekre néha-néha elfogy azért a szusz – mondta Lőrincz Bálint az M4 Sportnak. – Most egy picit csalódott vagyok, mert ettől a meccstől kicsit többet vártam. Nem úgy kezdődött, ahogy szerettük volna. Jó, nyilván ez sablon szöveg, de azt gondolom, hogy több van ebben a csapatban. Némi megilletődötséget éreztem a gárdán, így nem lehet belemenni egy ilyen mérkőzésbe. Nagyon sokat kell még edzenünk, még az út az elején járunk. Mi kezdtük el legkésőbb a munkát, ám az a jó, hogy van hová fejlődni, és ez azért pozitívum. Kell türelem a fiatalok irányába az edzőnk részéről, és tőlünk, idősebbektől is. Ezt Petrovai Márton súlykolja is belénk, nekem személyesen is mondja. Egyelőre ez jól működik. Egyébként örülök a fiataloknak, külön az öcsémnek, aki ma két gólt is lőtt, úgyhogy innen is gratulálok neki. Nagyon ügyesen játszott, büszke vagyok rá. Bizakodó vagyok, hogy a többi ifista is felveszi ezt a ritmust, és jó csapategység alakulhat ki.

Az állás: 1. Vasas 6 pont (39–19), 2. Szolnok 6 (32–21), 3. FTC 6 (28–18), 4. OSC 6 (24–16), 5. BVSC 0 (17–25), 6. Budapesti Honvéd SE 0 (17–27), 7. ZF-Eger 0 (19–31), 8. Miskolc 0 (21–40)

SZOMBAT

16.00: FTC–ZF-Eger

20.30: OSC-ZF-Eger