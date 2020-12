Az egrieken átrobogott az OSC

Kilencgólos vereséggel zárta az évet a megyeszékhelyi gárda.

A férfi OB I. 14. fordulójában:

OSC ÚJBUDA–TIGRA-ZF EGER 14–5 (3–0, 4–2, 4–2, 3–1)

Budapest, Nyéki Imre uszoda, zárt kapuk mögött. V.: Füzesi, Berki

OSC: LÉVAI – Bundschuh 1, Burián 1, Erdélyi, Manhercz K. 1, SALAMON F. 4, Hárai 1. Csere: Varga S. (kapus), Dala D. 1, TÓTH M. 2, Csacsovszky E. 2, Sziládi 1, Varga L. Edző: Varga Dániel.

EGER: KRÉMER – Szalai G., Telegdy, Kovács Gábor 1, Murisics 2, Török B., LŐRINCZ B. 2. Csere: Bögös (kapus), Sári, Rádli, Tymcyna, Lőrincz Á., Hajdú B. Edző: Petrovai Márton.

Gól–emberelőnyből: 14/7, ill. 7/2

Gól–kettős emberelőnyből: 0/0, ill. 1/0

Gól–ötméteresből: 2/1, ill. 0/0

Kipontozódott: Telegdy (25. perc), Sári (27. p.)

Varga Dániel: – Elégedett vagyok a mérkőzéssel, a fiúk hozzáállása tükrözi az eredményt. Ez a kapott gólok számán is megmutatkozik. A mai mérkőzésre kivetíthető az egész őszi teljesítményünk, amivel elégedett vagyok, de ez csak a félút. Tavasszal meg keményebb időszakunk lesz, de állunk elébe.

Petrovai Márton: – Elismerésem az OSC-nek, mert nagyon jól, nagy sebességgel játszott, mint amit az FTC ellen is mutatott. Gondoltam, hogy ez most is így lesz. Átrobogtak rajtunk, mint a vonat. Elfáradtunk erre a fél évre. Vannak sérültjeink, akik remélem, felépülnek és ugyanolyan lendülettel fogjuk kezdeni a következő fél évet, mint most. Rengeteg fiatalt tudtam játszatni, akiknek ez a jövőben sokat fog jelenteni.