Az egyetemisták támadójátéka kudarcot vallott

Hazai pályán szenvedett 23 pontos különbségű vereséget az egri egyetemista gárda a férfi NB I/B Zöld-csoportjának 16. fordulójában.

EKE-EGER-KOK–SMAFC

48–71 (9–25, 15–21, 10–16, 14–9)

Eger, Eszterházy csarnok, 100 néző. V.: Gál, Menyhárt, Földi.

EKE: Illés B. 8, Szabó M. 3, Papp B. 7, Steier 10/6, Máté. Cs.: Szatmári 3, Szicsák 8, Pomázi 4, Horváth R. 3, Frey, Kátai, Beák 2. Edző: Váczi Péter.

Az egrieknek némi kedvet hozhatott az összecsapáshoz, hogy az elmúlt időszakban jól ment a soproniak ellen. Azok után legalábbis, hogy a tavalyelőtti idényben oda-vissza kikaptak az egyetemisták, a 2018/2019-es alapszakaszban két alkalommal is egri diadalt ünnepelhettünk. Ezen kívül nem sok jó előjel sorakozott fel a hazaiak oldalán, hiszen tartalékosan kellett elkezdeni ezt az évet. A súlyos térdsérülést szenvedett Varga Imrén túl, egy másik magas ember, Ungi Keve is hiányzott, ráadásul mint később kiderült, többen is pocsék napot fogtak ki.

Elég, ha csak a társaság egyik alapemberét, az általában rendkívül ponterős Máté Balázs nevét említjük, akiről aligha tudnánk megmondani, melyik meccs volt az utolsó, amikor egyáltalán nem dobott kosarat. Ezúttal így történt.

VÁCZI PÉTER: – A mérkőzés egyetlen pozitívuma csak az volt, hogy mindössze 71 pontot kaptunk. Nem tudom miért, de ma sajnos a támadójátékunk nagyon nem működött, és ez meg is látszik a végeredményen.

KÖVETKEZIK: Ceglédi KE–EKE-Eger-KOK, január 10., péntek, 18.30.

A csoport állása