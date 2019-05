Az elnök szerint a Poroszló pontot csíp a Visontától

A megyei II. osztály 26. fordulójának mérkőzéseire így tippelt a Kiskörei LSE elnöke, Simon Zsolt.

SZOMBAT, 17.00:

POROSZLÓ (7.)–VISONTA (3.)

Poroszló. V.: Zimmermann Márió (Leveleki, Szabó G.)

Ha talán a visontai csapat nagyobb játékerőt is képvisel, idegenben a Poroszlóval izgalmas mérkőzés várható, 2–2.

DOMOSZLÓ (4.)–VÁMOSGYÖRK (10.)

Domoszló. V.: Orovecz Tamás (Turi, Titz).

Ahogy én látom, a Domoszló gyorsabb csapat, mint a Vámosgyörk, és ez volt az egyik nehéz tipp, 2–1.

ZAGYVASZÁNTÓ (6.)–MÁTRADERECSKE (5.)

Lucián János (Nagy Petra, Nagy Péter).

Ebben a párosításban két azonos erősségű csapat találkozik egymással, 1–1.

PETŐFIBÁNYA (9.)–MARKAZ (2.)

Petőfibánya. V.: dr. Lendvai Gábor (Horváth M., Juhász B.)

A markaziak Petőfibányán nem lesznek könnyű helyzetben, 1–3.

KISKÖRE (14.)–MSE-MÁTRABALLA (13.)

Kisköre. V.: Berecz Patrik (Harnos, Lovas).

Számunkra a Mátraballa mindig komoly ellenfelet jelentett és ez nem lesz másképp a hétvégén sem. De azt ígérhetem, hogy megnehezítjük a vendégek helyzetét, 2–1.

GYÖNGYÖSSOLYMOS (16.)–TARNAMÉRA (8.)

Gyöngyöstarján. V.: Orosz Fruzsina (Szarvas, Motsidlovszky).

A sereghajtók szeretnének bizonyítani, így a Gyöngyössolymos is. Ennek ellenére a tarnaméraiak gyűjthetik be a három pontot, 0–2.

HATVANI LOKOMOTÍV (15.)–ATKÁR (11.)

Lokomotív Spt., V.: Nováki Richárd (Koroknai, Czipó).

Ahogy fentebb mondtam, nagy az akarat a sereghajtókban, így az utolsó előtti hatvaniakban is, ahol azonban valami nem működik. Ettől függetlenül nem számítok gólzáporra, 0–1.

VASÁRNAP, 17.00:

ABASÁR (12.)–EGERSZÓLÁT (1.)

Abasár. V.: Viktor Ferenc (Hovanecz, Nagy F.)

A listavezető jó iramú mérkőzést játszik az abasáriaknál, ezzel együtt nem lesz egyszerű érvényesíteni a papírformát, 2–3.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA