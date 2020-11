Az első számú játékos sok jót szeretne visszaadni Egri VSI-Pálosi AK-nak

Hét éve Kiskunfélegyházáról igazolt Egerbe Timafalvi Gergő, idén pedig ­Németországból hazatérve mondott igent ­Pálosi Balázs edzőnek. A 22 éves korosztályos válogatott játékos az Egri VSI-Pálosi AK NB I.-es gárdáját erősítve segíti a klubot a játéktéren és azon kívül.

– Jelen helyzetben hol és hogyan edz, készül, hogy formában tartsa magát?

– Budapesten, a Postás Sportegyesületnél és MAVEX asztalitenisz-teremben készülök, illetve a mérkőzések előtt pár nappal utazok Egerbe és a csapattársaimmal hangolok a derbikre – válaszolta Timafalvi Gergő.

– Amennyiben nincs koronavírus-helyzet, most nem egri színekben játszana, hanem Németországban ütné a labdát. Nem maradhatott?

– Az elmúlt két szezonban a német 6. osztályban játszottam a Passau közelében lévő DJK Bad Höhenstadt együttesében. Sajnos a vírushelyzet miatt mérlegelnünk kellett további négy magyar csapattársammal, hogy melyik a mindenki számára kézenfekvő döntés. A kiutazáshoz, illetve a Magyarországra történő belépés után tesztelnünk kellett volna, ami rendkívül költséges és időigényes lett volna. Ezek alapján a klubbal egyeztetve úgy határoztunk, hogy idén visszalépünk a bajnokságtól. Pálosi Balázs egyfajta mentőövként felajánlotta, hogy ismét játszhatnék az egri csapatban, amire azonnal igent mondtam, ugyanis olyan, mintha hazatérnék. Így kerültem vissza Eger NB I.-es csapatába.

– A német együttes milyet játékerőt képvisel?

– A DJK Bad Höhenstadt gárdájával a Verbandsoberligában szerepeltünk, ami a német hatodik ligának felel meg. Tavaly sikerült megnyerni a bajnokságot, így feljutottunk Oberligába (5. liga). Itt, ahogy Egerben is, első számú játékosként szerepeltem.

– A légiós-pályafutás profi státuszt jelentett, vagy dolgozott, tanult a sport mellett?

– Az asztalitenisz mellett a Testnevelési Egyetem BA Edző asztalitenisz-szakedző kurzus harmadéves hallgatója vagyok, ezenkívül tavaly júniustól idén januárig a Teqball Kft.-nél dolgoztam sportanimátorként.

– Tapasztalatok terén mivel gyarapodott Németországban?

– Egészen más közegbe csöppentem, teljesen más az egész bajnokság atmoszférája. Tökéletes lehetőség volt arra, hogy belekóstoljak, milyen 500–600 kilométert utazni és másnap lejátszani a mérkőzést, majd hazautazni. A játékom biztosabb lett, néhány olyan fontos mérkőzést nyertem meg kint, ami rendkívül szoros volt, és ez önbizalmat adott a szezonra. A játékon túl edzőként is tevékenykedtem, ugyanis a mérkőzéseken egymást segítettük a csapattársakkal. Rendkívül jó érzéssel töltött el, hogy már a legelső alkalommal kezdve a csapatfőnök és a klub tagjai meleg szeretettel fogadtak. Az első szezon végére azt vettem észre, hogy egy kisebb család részévé váltam. Szeretettel várnak, ha a járványt követően normalizálódik a helyzet, én pedig szívesen visszatérnék.

– Itthon akadt más ajánlata, mint az egri? Mi döntött a klubválasztásban, az értelem vagy az érzelem?

– Az utolsó pillanatban jött a döntés, ugyanis a bajnokság nyitánya előtt két nappal igazoltam Egerbe. Egyértelműen nem az NB I.-ben, hanem az Extraligában szerettem volna játszani, végül érzelmi alapon Egert választottam. Igen, akadt más ajánlatom, de itt nevelkedtem, itt éltem öt évet. Rengeteget kaptam a klubtól, Balázséktól, és konkrétan olyan, amikor velük találkozom, mintha a második családomhoz térnék vissza.

– Hogy ízlik a fővárosi élet?

– Két éve élek a menyasszonyommal Budapesten, albérletben. Az egyetemi tanulmányok mellett jelenleg „csak” pingpongozom, edzek a bajnokságra, ezenkívül edzőpartner vagyok az ifjúsági válogatottnál.

– Hogy ítéli meg a pályafutását, mi lehet reális cél, hová szeretne eljutni: profi szerződés, válogatottság, külföldi szereplés?

– Szeretnék majd visszatérni Németországba és feljebb jutni magasabb bajnokságba. A profi­szerződés nagyszerű lenne, ha összejönne. Szeretném a játék mellett az egyetemen szerzett tapasztalataimat edzőként átadni a fiatal egri pingpongozóknak.

– Mit adott önnek eddig az asztalitenisz mint sportág és mint életforma?

– Rengeteg helyen jártam az asztalitenisz jóvoltából. Nagyon sok embert ismertem meg és kötöttem barátságot velük. Megtanított küzdeni és kitartásra nevelt. Igen, ez egy életforma. Rendkívül sok lemondással jár, a gimnáziumi évek alatt például nem volt idő szórakozni járni pénteken, ha szombaton mérkőzés volt. Hiába mentek a haverok, nem tarthattam velük. Emellett nehéz olyan társat választani, aki ezeket megérti, vagyis hogy hétvégén nagyrészt a mérkőzéseken van a hangsúly. Szerencsére megtaláltam ezt a személyt, aki szintén asztaliteniszezik. Többek között a páromat is ennek a sportnak köszönhetem.

– Hol és kitől kapta a legtöbb muníciót ahhoz, hogy minél jobb legyen?

– Kiskunfélegyházán kezdtem asztaliteniszezni, két év pingpongozás után Pálosi Balázs lett az edző szülővárosomban, és kezdett el velünk foglalkozni. Onnantól fogva nyolc évig volt az edzőm, rengeteget köszönhetek neki mind szakmailag, mind emberileg. A Testnevelési Egyetemen Karsai Ferenc (az utolsó európai világbajnok, Werner Schlager edzője volt) szakmai tudása segít abban, hogy minél jobb játékos és edző lehessek.

– Hetente hány órát foglalkozik az asztalitenisszel? Ezzel kel és ezzel fekszik, vagy jut idő másra is?

– Hetente hét-nyolc edzésen veszek részt, ezek két-két és fél óra hosszúak. Természetesen próbálok másra is időt hagyni. Szabadidőmben filmet nézek, videójátékokkal játszom, illetve más sportokat is kipróbálok. Ha haza tudok utazni a családomhoz, akkor velük töltök egy-egy hétvégét, meglátogatom a testvéremet és a keresztfiamat, valamint az unokahúgomat.

– Más sportágakhoz mennyire kötődik? Akad-e kedvenc, amit szívesen művel vagy néz a tévében, esetleg élőben?

– Nemrég kipróbáltam egy új sportot, a padelt, ami nagyon tetszett. Szívesen járok fallabdázni, nagyon szeretek teq­pon­goz­ni és focizni.

– A teqpong csupán jó buli, vagy van benne annyi pénz, hogy érdemes rá több időd fordítani?

– Új, innovatív sportág, amelyben rendkívül sok pénz van. Igaz, mostanában nincsenek versenyek a kialakult járványhelyzet miatt, de abszolút érdemes rá több időt fordítani, mert elég könnyen el lehet jutni egy erős szintre, és a különböző pénzdíjas versenyeken rendkívül magas összegeket lehet nyerni.

– A játékon kívül (ami nem kevés) tud-e bármiben ­segíteni Pálosi Balázsnak és Kovács Kingának abban, hogy az egri klub előbbre tudjon lépni a lehetőségek terén, a körülményekben, a kapcsolatokban és egyéb téren?

– Próbálom nekik és a klubnak visszaadni azt a sok jót, amit a hat-nyolc év alatt kaptam tőlük. Jelenleg fejlesztés alatt áll az új weboldal, amely az EVSI-Pálosi AK hivatalos oldalaként működik majd. Igyekszem fellendíteni a Facebook-oldalt is, valamint szeretnék a kapcsolatok alapján minél több szponzort behozni az egyesületbe. Később jó lenne edzőként tevékenykedni az egyesületnél.