Az elszántság és a győzni akarás az alapvető elvárás

A férfi OB I. 2019/2020-as csonka szezonjában a ­tizenöt mérkőzéséből tizennégyet elveszítő Tatabánya ellen játssza az új idény első tétmérkőzését a ZF-Eger. A nyáron jelentősen átalakult megyeszékhelyi gárda számára Magyar Kupa-mérkőzésekkel indul a szezon.

– Onnan kezdeném, hogy óriási megtiszteltetés a felnőttcsapat vezetőedzőjeként tevékenykedni annál a klubnál, ahol megismerkedtem a sportág alapjaival, élvonalbeli játékossá váltam, majd az edzői munkába is belekóstolhattam – fogalmazott a ZF-Eger OB I.-es férficsapatának júniusban kinevezett új vezetőedzője, Petrovai Márton. – Valamennyi lépcsőfokot végigjárva jutottam el idáig, miközben gyerekkorom óta olyan kiváló edzőktől tanulhattam, mint Holló Tivadar, Tóth Kálmán, Gyulavári Zoltán, Kelemen Attila később Gerendás György, és egy rövid szolnoki kitérő alkalmával Cseh Sándor kezei alatt is pallérozódtam. Elődöm, Dabrowski Norbert mellett hat és fél évet dolgoztam másodedzőként, ami szintén meghatározó időszaknak számított a pályafutásomat illetően. Büszke vagyok, hogy végigjárhattam ezt az utat, bízom benne, hogy az új kihívásoknak is meg tudok felelni.

A 31 éves szakember június elején látott munkához. A csapathoz hat új játékos érkezett, miközben a tavalyi keretből csupán négy pólós maradt hírmondónak. Kovács Gábort, Rádli Rajmundot, Telegdy Andrást (mindhárom Debreceni VSE), Lőrincz Bálintot (PannErgy-Miskolci VLC), Török Bélát (A-Híd VasasPlaket) és Szalai Gábort (Metalcom-Szentes) is az újak között köszönthették, miközben a maradó Krémer Balázs, Sántavy Máté, Nikola Murisics és Baksa Benedek mellett az eddig kapusedző Jászberényi Gábor immár másodedzőként dolgozik, és hálóőrként is készen áll a bevetésre. A rutinosabb játékosok mellett, a klub legtehetségesebb fiataljait is bátran foglalkoztatja a szakvezetés.

– A koronavírus-járvány magyarországi ­megjelenése után mintegy három hónap kimaradt – folytatta Petrovai Márton. – Szárazföldi edzésekkel ugyan igyekeztünk megőrizni a kellő erőállapotot, de esetünkben a víz jelenti az ideális terepet. Teljesen új csapat épül, olyan fiatal tehetségekkel, akik a saját utánpótlásból feljebb lépve bontogathatják tovább szárnyaikat. Az egyik legfőbb feladat, hogy nekik és a hozzá hasonló társaik számára megfelelő jövőképet biztosítsunk. Az elmúlt hetekben az edzések mellett több csapatépítő programot is szerveztünk, amelyek mind tovább erősíthetik az egységet.

Arról, hogy a Magyar Kupa első selejtező körének milyen elvárásokkal vág neki a csapat, Petrovai így válaszolt. – Az eredmény most még másodlagos, inkább az elszántságot és a győzni akarást szeretném látni a játékosokon – felelte. – Végre vízilabdázhatunk, most mindenki megmutathatja, hogy mire képes. A csapatok nagy része a kupaküzdelmekre még a bajnoki szezonra való felkészülés jegyében tekint. Az első mérkőzésünket a Tatabánya ellen játsszuk. Szeretnénk győzelemmel kezdeni az évet, ami jó szájízt adna a folytatáshoz. A további két csoportellenfelünk, a Vasas és a Honvéd is jelentősen átalakult a nyáron, előbbi edzőként immár Vad Lajos, míg utóbbi Szivós Márton útmutatásai alapján készül. Velük szemben már nehezebb lesz érvényesülni.

Az egriek a héten a Miskolc elleni kétkapuzással készültek a Magyar Kupa-selejtezőkre. Tatabányára a kézsérüléssel bajlódó Dóczi Márton és a térdműtét után lábadozó Sári András nem utazhat a csapattal.

A ZF-Eger a már említett Tatabánya, Honvéd, Vasas trió társaságában a D jelű négyesbe került, amelynek mérkőzéseit Komárom-Esztergom megye székhelyén rendezik. A kalapok elkészítésénél a ­2018/19-es bajnoki eredményeket vették figyelembe.

A sorozat első fordulójában körmérkőzéseket játszanak a csapatok. Az itt megszerzett eredményeket az együttesek viszik magukkal a második körbe, ahol augusztus 1–2-án újra négy négyes csoportban – kék, fehér, piros és zöld – küzdenek majd. Ezekbe a kvartettekbe az első körből egy első, egy második, egy harmadik és egy negyedik helyezett kerül.

A harmadik forduló (augusztus 8–9.) csoportbesorolása szintén az előző fázis eredményei alapján történik: az I. csoportban a „színes” csoportok 1–2. helyezettjei szerepelnek, míg a II-esben a ­3–4.-ek. Ebben a szakaszban azok a csapatok már nem találkoznak egymással, amelyek korábban összecsaptak.

A negyedik forduló (augusztus 15–16.) az egész torna utolsó szakasza, amelyben a csapatok az I. és II. csoportban elért helyezéseik alapján helyosztó mérkőzéseket játszanak. A Magyar Kupa győztese indulhat az Eurokupa 2021/2022-es kiírásában.

A D csoport menetrendje

Július 25., szombat

14.45: ZF-Eger–Tatabánya (tv: M4 Sport)

16.15: Vasas–Honvéd (tv: M4 Sport)

Július 26., vasárnap

10.30: ZF-Eger–Honvéd

12.00: Tatabánya–Vasas

16.00: Vasas–ZF-Eger

17.30: Honvéd–Tatabánya

A női Magyar Kupa küzdelmei július 27-én rajtolnak.