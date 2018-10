Az Energia és az erő párharca

Veretlenül menetelő csapatok játsszák az ősz összecsapását.

A tabellán elfoglalt helyezés és az erőviszonyok alapján joggal állítható, hogy a megyei I. osztályú bajnokság 10. fordulójában Gyöngyösön rendezik az ősz legnagyobb rangadóját, ahol az ellenfelet a hibátlanul menetelő FC Hatvan jelenti.

SZOMBAT, 14.30:

ENERGIA SC GYÖNGYÖS (2.)–FC HATVAN (1.)

Gyöngyös, Sport út. V.: Fenyvesi Szabolcs (Albert, Volentics)

NAGY GÁBOR, gyöngyösiek edzője: – Fogékony garnitúrával dolgozhatok, amelynek keretét 24–25 játékos alkotja. Az eddigi remek szereplés annak köszönhető, hogy szerencsésen alakult a nyári találkozás a gárdával, mert egymás nélkül ez nem sikerülhetett volna. A szombati meccsen az a realitás, hogyha minden szerencsésen alakul számunkra, és össze áll valamennyi tényező, akkor mutatkozhat esély a pontszerzésre, de leszögezendő, hogy az FC Hatvan teljesen más kategóriát képvisel, mint a mezőny többi csapata, és remélem, ezzel nem sértek meg senkit. Egyértelműen látszik , hogy a szakmai munka Simon Antal személyében pro licences edző kezében van, és minden más tekintetben is előrébb tartanak a klubnál, mint máshol.

SIMON ANTAL, a hatvaniak edzője: – Az Energia eddig eltelt mérkőzéseinek eredményei tiszteletet parancsolóak, a bajnokság előtt egy kupamérkőzésen már találkoztunk velünk, ahol sikerült legyőzni őket idegenben. Ez egy másik mérkőzés lesz, viszont most is győzelemre fogunk játszani és bízom benne, hogy az elmúlt hetek formáját tudjuk tartani.

FELSŐTÁRKÁNY (10.)–HEVESTHERM-HEVESI LSC (3.)

Felsőtárkány. V.: Derda József (Szigetvári Zs., Juhász Á.).

Balázs Tihamér személye miatt különös pikantériája van a mérkőzésnek. A tárkányiak hevesi illetőségű edzője nyilván más érzésekkel várja a találkozót, mint a többit, míg csapatának egy olyan vendéggárdával kell megbirkózni., amely öt mérkőzés óta veretlen. A hazaiak két egygólos vereség után javítanának, és a pontszerzés ez esetben már jó eredménynek számítana.

FÜZESABONY (15.)–MARSHALL-ASE (5.)

Füzesabony. V.: Horváth Marianna (Csathó, Rézműves).

Sokkal jobb a Füzesabony, mint az előző idényben – állítják sokan. A játék valóban javult, a „szépséghibát” a pontok száma jelenti. Hiába a szemre tetszetősebb teljesítmény, ha képtelen győzni az együttes, így nem is csoda, ha Bocsi Zoltán edzőnél „elszakadt” a cérna. Ezzel együtt a Marshall-ASE ellen az iksz benne lehet a meccsben.

BERG SYSTEM-EGER II (13.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (16.)

Eger Szentmarjay stadion. V.: Panyi Kristóf (Németh M., Bodó I.).

Lehetne akár most vagy soha állapot is az egrieknél, hiszen a sereghajtóval szemben a győzelem elvileg a kötelező kategóriába tartozik. Szabó Béla játékos-edző szerint ettől azonban fontosabb annak átérzése, hogy aki szombaton hazai színekben pályára lép, az tudja a helyén kezelni: Eger csapatát képviseli. A bélapátiak más gondokkal küszködnek, ettől függetlenül szeretnének végre már kilépni a saját árnyékukból.

BORSODNÁDASD (12.)–BESENYŐTELEK (11.)

Borsodnádasd. V.: Ducsai József (Rozsnaki, Koroknai).

Négy mérkőzésen át tartó vereségsorozat után három hete már nem talál legyőzőre a BLASE alakulata. A besenyőiek őszi vesszőfutása a Heréd ellen is folytatódott, kérdés, Borsodba utazva mennyire tud felülemelkedni a bajain a vendégegyüttes. A játékvezető személye mindenesetre annyi különleges, hogy az NB II.-es keret tagja, Ducsai József sípmesterkedik majd a találkozón.

HERÉD (7.)–LŐRINCI (6.)

Heréd. V.: Viktor Ferenc (Debreczeni, Májer).

A lőrinciek úgy utaznak a másik szomszédvárba, hogy egy héttel korábban Hatvanban méretes zakót aggattak rájuk. Talányt jelenthet, miként tudja a 7–0-s vereséget feldolgozni a Győri Zoltán irányította gárda. A herédiek két győztes összecsapáson szerzett önbizalom birtokában lesznek vendéglátók, reményeik szerint úgy, hogy a pontok azért hazai környezetben maradnak.

GYÖNGYÖSHALÁSZ (8.)–PÉTERVÁSÁRA (4.)

Gyöngyöshalász. V.: Várallyay Miklós (Szigetvári M., Sohajda).

Amilyen jól alakult a szezon első része, olyan mély kútból próbál kimászni a halászi alakulat. Az egymást követő három vereségből nem lesz egyszerű talpra állni, különösen annak tudatában, hogy az ellenfelet a kiszámíthatatlan Pétervására jeleni. A vendégek ősszel kétszer győztek idegenben, ám valószínűleg most lesz a legnehezebb feladatuk, ha hasonló babérokra vágynak. Márpedig nyilván nem veszteni mennek.

VASÁRNAP, 14.30:

EGERSZALÓK (14.)–MAKLÁR (9.)

Egerszalók. V.: Fehér Renátó (Viktor, Juhász Á.).

A szüreten már túljutottak a szalókiak, így valóban aktuálissá vált a pontok begyűjtése, ha már eddig erre kevesebb figyelem jutott. Képességek és játéktudás vonatkozásban nincs sok különbség a hazaiak és a makláriak között, vagyis szoros mérkőzésre van kilátás. Horváth Tamás tanítványai két hete a Pétervásárát legyőzték, és ebből következően inkább ebbe kapaszkodnának Baji Ádámék, mint a hevesi vereség tapasztalataiba.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA