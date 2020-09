Az Eszterházy SC készen áll a rajtra

Nagyjából másfél hónapos csúszással a korábbi években megszokott időponthoz képest, kedden tartotta szezon előtti sajtótájékoztatóját az Eszterházy SC NB I-es női csapata.

Az NB I/B Keleti csoportjára készülő társulatnál nagy jövés-menés zajlott a nyáron. Kedden a Leányka úti Eszterházy-csarnokban kilenc új játékost és több stábtagot mutattak be, miközben a koronavírus agresszív terjedése miatt szokatlan látványt nyújtott az egymástól másfél méteres távolságban elhelyezett médiamunkások jelenléte, hogy a velük szemben helyet foglaló kézilabdások maszkjairól ne is beszéljünk. Ez egy ilyen év, és ez több személytől is elhangzott a felszólalások közepette, elsőként az Eszterházy Károly Egyetem sportügyekért is felelős általános rektor-helyettesétől. Dr. Váczy Kálmán kifejtette, az ismert nehézségek tükrében is pozitív napokat tudhat háta mögött az egyetem sportklubja, és bár egyáltalán nem látható, mit hoz a holnap, bíznak abban, hogy pozitívan alakul a szezon.

Az Eszterházy SC ügyvezetője a múlt évad mellett a nyári időszakra, illetve a közelgő bajnoki nyitányra is kitért.

– Nem kell szépíteni, csonka évadot tudhatunk magunk mögött a sportban, rsengeteg kompromisszum és megbeszélés után sikerült befejezni az elmúlt időszakot – tekintett vissza a 2019/2020-as szezonra Jordán Dániel. – Gazdasági szempontból a tavalyi idényt lezártuk, és tavasztól igazából már az új szezonra készültünk. Nyilvánvaló, hogy az új helyzet okozott nehézségeket a klub életében, de a problémák megjelenésénél az Eszterházy Károly Egyetem biztosította támogatását, ami különböző formákban meg is valósult. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni az idényt. Nem igazán ismerjük még a mezőnyt, mivel mindenhol sok változás történt, mindenesetre erős csapatot sikerült kialakítanunk, az első négy hely valamelyikének megszerzése lebeg a szemünk előtt olyan játékosokkal, akik eszterházys hallgatóként élik mindennapjaikat.

Az ügyvezető által vezetőedzőként bemutatott Zsadányi Sándor az új játékosok jellemzésével, és a nyár értékelésével rukkolt elő, majd megerősítette az előtte elhangzottakat, mely szerint, a keret erősségét tekintve teljességgel reális a klubvezetés által megfogalmazott célkitűzés.