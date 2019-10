Az Eszterházy SC kiváló játékkal tisztelte meg ellenfelét

Felemás mérleggel zárták a hétvégét a Heves megyei csapatok.

A női NB I/B Keleti-csoportja 5. fordulójában:

Eszterházy SC–VS Dunakeszi 40–23 (20–13)

Eger, Eszterházy-csarnok, 150 néző. V.: Csuka, Kocsis.

ESC: GYŐRFFY – Kuti 4, Iván E. 1, PANKOTAI 5, SÁRI 14 (8), Kobela 3, Buzsáki 4. Csere: LEINER (kapus), Bernát D. 1, Pados 3, Koczka L., Brettner 5, Csomós A., Kiser, Romány K., Dohány V. Edző: Debre Viktor.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–1, 12. p.: 8–3, 18. p.: 13–6, 24. p.: 17–9, 36. p.: 25–15, 42. p.: 29–16, 48. p.: 33–18, 54. p.: 37–19.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 9/8, ill. 6/4.

Debre Viktor: – Nagyszerű győzelmet arattunk, bár az eseményekhez hozzátartozik, hogy más célokért harcol a két csapat. Tisztességesen, jól küzdött az ellenfél, de mi is odatettük magunkat, ezzel is szerettük volna megtisztelni a riválisunkat. Nem lazsáltunk, nem szórakoztunk. Rendben van az eredmény és a mutatott játék is. Teljes mértékben elégedett lehetek a látottakkal.

Következik: Eszterházy SC–NKK Balmazújváros, október 26., szombat, 18.00.

A férfi NB I/B Keleti-csoportja 6. fordulójában:

Vecsés SE–Hatvani KSzSE 29–23 (12–9)

Üllő, 100 néző. V.: Fekete T., Tóth D.

Hatvan: Hudák – Répási, Padla, Molnár K. 1, Vad Zs., Bali R. 5, Horváth R. 4 (4). Csere: Szarvas András (kapus), Blazsek 1, Igó, Nagy B., Pintér 2, Sándor R. 4, Szarvas Ádám, 2, Varjú 2, Veres B. 2. Edző: Bárány Zsolt.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–2, 12. p.: 4–4, 18. p.: 8–6, 24. p.: 9–9, 36. p.: 17–11, 42. p.: 19–15, 48. p.: 24–15, 54. p.: 25–19.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 5/4.

Bárány Zsolt: – Ezúttal nem voltunk csapat, roppant csalódott vagyok. Tudomásul kell venni, hogy csak úgy tudunk sikeresek lenni, ha csak az adott feladatra koncentrálunk és egymásra. Az egyénieskedéseknek nincs helye egy közösség életében. Mindenkinek a maximumot kell nyújtania. Ez már nem NBII! Tűz nélkül nem megy!

Következik: Ligakupa, E-csoport, 2. forduló: Hatvani KSzSE–PLER-Budapest, október 30., szerda, 18.00.