Az Eszterházy SC-nél elindult a Zsadányi-korszak

Füzesabonyból és házon belülről érkeztek új stábtagok az Eszterházy SC NB I/B-s női csapatához.

Tizenkilenc játékossal, új stábtagokkal, felmérésekkel és legfőképp ismerkedéssel zajlott a nyári felkészülés legelső napja az ősztől is az NB I/B Keleti csoportjában szereplő Eszterházy SC női alakulatánál. Amint arról már sok esetben beszámoltunk, hiába is vezetett öt körrel az előző szezon vége előtt bajnokságában az egyetemista egylet, a koronavírus-járvány miatti szezontörlés miatt „újrázásra” ítélték a feljutástól karnyújtásnyira álló gárdát. Ennek fényében a hét elején megkezdett nyári munka sem az első osztályú küzdelmekre történő felkészülés jegyében startolt, más kérdés, hogy az elmúlt hetekben a portálunk által is közölt változások miatt meglehetősen új társaság találkozott egymással a Leányka úti Eszterházy-csarnokban.

A számok nyelvén ez alatt az értendő, hogy hat távozó mellett eddig nyolc érkezőt jelentettek be az egriek, de a szakmai stábban is történtek változások. A sikeredző Debre Viktort váltó Zsadányi Sándor ebben a formában első alkalommal igazíthatta el új tanítványait, ismertetve a felkészülés héthetes programját. A tíz esztendő múltán az MTK-hoz szerződő korábbi csapatvezető, Rutka Péter pozícióját ketten igyekeznek betölteni. A felnőtt gárda technikai-vezetőjeként az NB II-es Füzesabonyi SC játékosaként ismert Csapó Péter mutatkozott be, míg a létesítményvezetői, ezen kívül az utánpótlás technikai-vezetői posztot „házon belül”, vagyis egyetemi alkalmazottal, Juhász Kristóffal oldotta meg a klub vezetése. Varga Imre erőnléti edző és Fábián Gábor masszőr jelenléte az elmúlt évek állandóságát jelenti, ami az első hetekben bizonyosan sok segítséget jelenthet az új szakvezetésnek.

Az alapozás első napját délelőtt pszichikai, azt követően fizikális felmérők követték. Még a nyár elején a keret legnagyobb része túlesett egy állapotfelmérésen, most ezt ismételték meg a játékosok, ebből ellenőrizendő a pihenőidőre kiadott kötelező házi feladat teljesülését. A számokról sokat nem tudunk elmondani, az összkép mindenesetre pozitívnak tűnt, és egyébként sem július 20-án kell a lányoknak top-formába kerülniük. Az ráér szeptember második hétvégéig…