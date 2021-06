Az Európa-bajnokság pozitív hatásai

A megyei labdarúgó-életnek, az amatőr focinak is kedvez az európai kontinensviadal.

A részben magyar rendezésű Európa-bajnokság labdarúgásra kifejtett pozitív hatásai a megyei futballéletben is megmutatkoznak. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Heves Megyei Igazgatóságán abból indulnak ki, hogy az előző, 2016-os franciaországi Eb micsoda befolyással bír a hazai labdarúgásra és a közvéleményre. Csak azért tízezrek mentek ki hazánkból Franciaországba, mert nemzeti csapatunk jól szerepelt a világeseményen, aminek igazából a kontinensviadalt követően lehetett érezni a kedvező hatását.

Az esedékes Eb most részben azért lehet hazánkban, mert az előző tíz évben olyan változások mentek végbe a magyar futballban, ami az infrastruktúra-fejlesztésen túl szakmai fejlődésben is mutatkozott.

Nemcsak az amatőr futball szintjén újultak meg a pályák, hanem már van olyan stadionunk, a Puskás Aréna, ahová bátran lehet világeseményt hozni. Erre a létesítményre méltán lehet minden magyar büszke, és lehetett például a közelmúltban a Bajnokok Ligája vagy az Európa-liga mecsek során. Az Eb a futball összes szereplőjére nagy hatással lesz. A szurkolókra elsősorban azért, mert testközelből láthatják a világ legjobb labdarúgóit. A nézők végre bemehetnek a stadionba, végre élőben szurkolhatnak és nemcsak a tv képernyője előtt nézhetik végig a legszebb jeleneteket.

Bízni lehet abban, hogy az egész magyar szurkoló-társadalomnál mutatja kedvező hatását, és egyre többen látogatnak ki akár a megyei labdarúgó-mérkőzésekre is. Ugyanis ezen a szinten is olyan már az infrastruktúra, amire büszkék lehetnek a Heves megyeiek, akik kulturált körülmények között drukkolhatnak kedvenceiknek. Megújultak a pályák, lelátók épültek, villanyvilágítással láttak el sok létesítményt. Hazánkban ezen a téren is nagyon sokat léptünk előre. Remélhető, hogy ez a mindennapokra is befolyással lesz, főként, ha a magyar válogatott úgy szerepel, ahogy az előző Európa-bajnokságon. Öt éve érezhető volt, hogy az Eb után hetekig, hónapokig euforikus hangulat uralkodott.

A kontinensviadal a játékosoknál erősítheti a motivációt, mert nemcsak azt lehet látni, hol tart a világ labdarúgása, hanem azokra a gyerekekre is hatással lehet, akik most kezdik a labdarúgást, vagy már benne vannak, és számukra megadatik, hogy szorgalommal, kitartással, odaadással eljussanak oda, ahová ezek a labdarúgók eljutottak. Ehhez az MLSZ – ezen belül a Heves Megyei Igazgatóság – utánpótlás-programokat indított. Szűkebb hazánkban ilyen a Tehetséggondozó Program, amely azokat a hátrányos helyzetű gyerekeket is foglalkoztatja, akik a kistelepüléseken élnek. Remélhető, hogy ez nekik is nagy lökést ad. A labdarúgás továbbra is kitörési pont, amelyben, ha valaki a tehetségét leli, egészen messzire eljuthat.

Az edzők, szakemberek számára a világesemények mindig adnak új impulzusokat. Nemcsak szakmailag, hanem arra is gondolva, miként viszonyul például a tréner a csapathoz, egyes labdarúgókhoz. Ha van egy-két sztárjátékos, vagy nagy egyéniség, aki különleges bánásmódot igényel, az miként illeszthető be a csapatba, hogy eredményesebb legyen a gárda. Kiderül, mennyit változott a futball kultúrája az elmúlt években ahhoz képest, amit az előző Eb-n lehetett látni. Bízni lehet benne, hogy a válogatottaknál dolgozó edzők az alacsonyabb osztályban foglalkoztatott trénerek példaképei lehetnek nemcsak szakmailag, hanem emberileg is.

Lényeges területe a labdarúgásnak a játékvezetés, a sípmester-társadalom tagjai fontos szereplői a mérkőzéseknek. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a fiatal bírók, akik most megjelennek a futballban, gyorsabban építhetnek karriert, mint a labdarúgók. Hamarabb eljuthatnak akár a világ színvonalig, a trend mindenképpen ez. Jó példa erre Heves megye, mert itt is vannak tehetséges fiatal sípmesterek, akiknek szépen ível felfelé a karrierje és ígéretes jövő áll előttük

A labdarúgó Európa-bajnokság hozadéka nemcsak abban rejlik, miként szerepel a válogatott, hanem maga a rendezvény olyan lökést adhat a magyar futballnak, amiből az elkövetkezendő években lehet profitálni, és további fejlődés mutatkozhat. Ez értendő az amatőr labdarúgásra is, mert azt ne felejtsük el, hogy az előző Eb-re kijutott magyar válogatott tagjai közül milyen sokan kezdték kistelepülésen lévő egyesületben pályafutásukat.