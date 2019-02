Az év játékvezetője azt kéri: segítsük egymást!

Adácsról választott példaképet magának a 2018-as legjobb.

Sikerült felülmúlni a díj feletti örömet a szervezőknek. A 2018-as év legjobb megyénkbeli játékvezetőjének választott Viktor Ferenc Pétert családja köszöntötte a Hotel Flórában tartott rendezvényen.

– Meglepetésből több is jutott önnek a bíróbálon, a második ajándék láthatóan érzékenyen érintette. A családtól nincs fontosabb – nemdebár?

– Furcsa kettősség munkált bennem – felelte a Gyöngyöshalászon élő Viktor Ferenc Péter. – Amikor tudomást szereztem róla, hogy benne vagyok a díjra jelölt ötös csoportban, arra gondoltam, ha esetleg engem választanak, nem lesz teljes az örömöm, mert a család nem lehet ott velem. Viszont ezúttal másképp íródott a forgatókönyv, köszönhetően azoknak, akik lehetővé tették, hogy feleségemmel és két fiammal közösen éljük meg ezt a boldogságot.

– Miért nem tudta ezt egyszerűbben megoldani?

– Mert segítség híján a gyerekek elhelyezése nehéz feladatnak számít, különösen úgy, hogy a legkisebb, az egyéves Bianka is fokozott gondoskodást igényel.

– A „köszönőbeszédben” közvetlenül a szerettein túl először a játékvezető kollégáit említette. Nekik miért lehet hálás?

– Nagyon jó közösségről van szó, amelynek tagjai baráti kapcsolatokat is ápolnak. Magam is többekre számíthatok közülük, ha az élet úgy hozza, a pályán és a magánéletben sok támogatást kaptam és kapok tőlük.

– Akad olyan, akit ki lehet emelni?

– Senkit sem szeretnék megbántani, ha esetleg kihagyom, ezért csak annyit mondanék, hogy sok embernek tartozom köszönettel.

– Kitől kapott indíttatást, hogy erre a pályára adja a fejét?

– Ahogy magam, úgy a ma már Gyöngyösön élő Varga Gábor is adácsi származású. Vele és a korábbi cimborákkal vasárnap délelőttönként rendre összejövünk focizni a szülőfalunkban. Mivel a sorozatos műtétek miatt nekem fiatalon abba kellett hagyni az igazolt szinten történő labdarúgást, kapóra jött az ötlet Gábortól, hogy próbáljuk ki magunkat játékvezetőként.

– Ennek hány éve?

– Tizenöt éve ténykedek, vagyis 25 éves koromtól kezdve bíráskodok.

– Operációból összesen mennyit számlál?

– Hét alkalommal feküdtem kés alá a jobb térdem miatt. Kétszer keresztszalagot operáltak és porcleválás miatt is voltam kórházban.

– Az év legjobbját megillető díj kárpótlást nyújt, elismerést jelent, vigaszt ad?

– Azt jelenti, hogy a kitűzött célt elértem, miközben persze ahogy mindenen, ezen is lehet kerekíteni. A lényeg, hogy ezt a szintet szeretném tartani.

– Arra kaptunk bizonyítékot, hogy a család ön mögött áll. De mi a helyzet a munkahellyel, hiszen nem profi bíróról van szó?

– Hivatali munkaidőben dolgozok szabad hétvégékkel, amit meg ugye nagyrészt a játékvezetésnek szentelek. Egyébként pártfogó felügyelőként tevékenykedek.

– Problémás „esetekből” a pályán is bőven kijut. Ott hogy kezeli a játékosokat?

– Szociálpedagógiai végzettséggel rendelkezem, ami jó alapot nyújt, ehhez jön az élettapasztalat és az az alapvető hozzáállás, hogy mindenki tiszta lappal indul. Meccs közben aztán kiderül, kinél meddig szabad elmenni a fegyelmezésben.

– Az elődök közül kinek a stílusát követi, van példaképe?

– Mindenkitől próbálok csipegetni, megőrizni magamnak azt, ami hasznosítható, ami előrevisz. A játékvezetésben nincs kimondott példaképem, ám akire igazán felnézek, az nem bíró, hanem a hajdani adácsi futballélet jeles alakja, Gyenes Gyula. Gyermekként választottam példaképnek, máig jó viszonyt ápolunk és megtiszteltetés, hogy együtt focizhatok vele hétvégenként.

– A játékvezetői hitvallást illetően mit képvisel?

– Kezdetben nagyon játékospárti voltam. Később az azóta már elhunyt Darók Attilától kaptam ezen a téren jó tanácsokat. Jelenleg ott tartok, hogy azt üzenem a csapatoknak, toleráljuk a másik hibáit, segítsük egymást, mert csak az visz előre.

– Tavaly melyik mérkőzésen kapta a legtöbb jót?

– Az Istenmezeje–Váraszó megyei III. osztályú meccsen ötszáz néző előtt mindkét csapat partner volt abban, hogy rendben lemenjen a szomszédvári párharc. Ajándék az ilyen mérkőzés.

– És az ellenpólus, vagyis mit felejtene legszívesebben?

– Konkrét összecsapást nem említenék, inkább csak azt, hogy napokig képes vagyok gondolkodni azon, ha valami nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Kicsit őrlődök a dolgok miatt, ezért jó, ha társakkal meg tudjuk beszélni a vitatott eseteket. Ez szerintem nem változik, vagyis szeretném, ha a jövőben is így együtt tudnánk működni a kollégákkal.

Szólt a szerenád

A játékvezetők évzáró, évnyitó bálja „kétnaposra” sikerült a díjazottnak. A szombat esti rendezvényt követően vasárnap délután Viktor Ferenc Péter nagy csokor virággal és néhány játékvezető kollégájával karöltve rögtönzött szerenáddal köszönte meg, hogy van neki.