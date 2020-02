Az év legjobb fitneszversenyzője az egri hölgy

Az év legeredményesebb junior bikini fitneszversenyzőjének járó díjat vehette át Varga Ildikó Borbála a Magyar Testépítő és Fitnesz Szövetség (MTFSZ) 2019. évi díjátadóján.

A Magyar Sport Házában tartott ünnepi eseményen az MTFSZ elnöke, Huber István a legeredményesebb honi versenyzőkön kívül sportegyesületek és szakemberek munkáját is elismerte.

– Amikor versenyezni kezdtem, reménykedtem benne, hogy egyszer eljön a nap, amikor én is átvehetem ezt a díjat. Nem tagadom, most nagyon boldog vagyok – fogalmazott a Muscle and Brain Team tagjaként, Békefi Brigitta IFBB Elite Pro versenyző útmutatásai alapján készülő Varga Ildikó Borbála.

A 20 esztendős egri hölgy hazai és nemzetközi versenyeken is remekelt az elmúlt évben. A budapesti IFBB világbajnokságon negyedik, a spanyolországi Európa-bajnokságon ötödik helyezést ért el a junior-bikinifitnesz­kategóriában, ezenkívül az IFBB Diamond Cup nemzetközi versenyen ezüst- és bronzéremmel gyarapodott. A dicsőséglistáját magyar bajnoki második és két Magyar Kupa-győzelem is színesíti a bikinifitnesz-kategóriában.