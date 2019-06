Az Exatlon sztárja a Dobó téren mozgatta meg a fiatalokat

Az Egri VSI öt bokszolója indul a 69. Bornemissza Gergely-emlékversenyen.

Ütős ráhangoló rendezvénnyel vezette fel az Egri Városi Sportiskola és a Magyar Ökölvívó-szakszövetség a 69. Bornemissza Gergely-emlékversenyt. A Kemény Ferenc Sportcsarnokban június 11-én kezdődő és június 15-ig tartó nemzetközi junior és ifjúsági viadalra a Mozdulj Eger! program rendhagyó testnevelés óráján kínáltak sportolási lehetőséget a fiataloknak a Dobó téren.

Érkeztek is szép számmal az ifjak, akiket az 5×5 méteres mobil ringből először Erdei Zsolt biztatta (árnyék)bokszolásra. A korábbi világbajnok félnehézsúlyú profi ökölvívó igazi showman-ként fordult a nagyon aktív közönséghez. A jelenleg a Magyar Ökölvívó-szakszövetség elnökeként tevékenykedő szakember úgy véli, ilyen és hasonló események kellenek ahhoz, hogy a sportág felé irányítsák a gyermekek figyelmét.



– Az ökölvívás megszólítja a szegényebb rétegek képviselőit, ahogy a nehéz sorsú fiatalokat is, akik a bokszban folyó munka jóvoltából más emberek lehetnek – fogalmazott Erdei Zsolt. – Egerben kiváló az utánpótlás-nevelés, amit bizonyít, hogy a legutóbbi országos negyedik és a korábbi harmadik helyezés. A Bornemissza-emlékverseny utánpótlás szinten a honi legfontosabb eseménynek számít. Ennek megfelelően is kezeljük, szorosan együttműködve az Egri Városi Sportiskolával és a helyi önkormányzattal.

Az EVSI Dorkó Péter vezette szakosztálya ajándékokkal várta a sport témájú kérdésekre helyesen válaszolókat, valamint Jóni Máté személyében olyan sztárvendéggel, aki a küzdősportok másik szakágából (thai box) érkezett és az Exatlon Hungary egyik szereplőjeként a Bajnokok csapatát erősítve szerzett magának – még inkább – hírnevet.

Nagy üdvrivalgás fogadta a két kiváló sportoló együttes fellépését, akik könnyedén, szórakoztatva nyújtottak élményt a szorítóban, majd pedig szívesen vállalkoztak a közös szelfizésre a fiatalokkal és idősebbekkel egyaránt.

A Bornemissza-emlékversenyről szólva Dorkó Péter azt közölte, hogy 23 nemzet 290 nevezőjével számolnak, de a pontos indulói adatra a mérlegelésig várni kell. Az Egri VSI-t Szöllősi Áron (junior 57 kg), Balogh Martin (ifjúsági 52 kg), Nagy Vivien (junior 60), Kovács Petra (junior 66 kg) és Ádám Viktória (ifjúsági 75 kg) képviseli a seregszemlén. Közülük a lányoktól várható eredményesebb szereplés a jövő kedden 15 órakor kezdődő rendezvény immár kesztyűs párharcaiban.