Az FTC tarnamérai kapusa jelentős emlékkel gazdagodott

A 31 éves hálóőr tavaly nyáron szerződött a ferencvárosiakhoz.

Tétmérkőzésen a Bicskén játszott Magyar Kupa-meccsen mutatkozott az FTC NB I-es csapatában Szécsi Gergő.

A tarnamérai illetőségű kapus sokat várt a lehetőségre, amelyet a múlt szombaton kapott meg Szerhij Rebrov vezetőedzőtől. A párharcot 5–0-ra nyerték a vendégek NB III-as ellenfelüknél.

– Nagyon örülök, hogy sikerült tétmeccsen is bemutatkoznom a Ferencváros színeiben – mondta Szécsi Gergő a klub hivatalos honlapjának. – Legyen szó bármilyen sorozatról, szerintem megtiszteltetés a Fradi kapuját védeni. Külön öröm számomra, hogy sikerült kapott gól nélkül lehoznunk a bicskei kupameccset. Magabiztos győzelmet arattunk, és bár egy ilyen sikert nem szabad túlértékelni, mivel az első tétmérkőzésem volt a Fradiban, nekem mindenképpen emlékezetes marad.

Az NB III. Közép-csoportjában szereplő FTC II-nél is dolgozó Szécsi Gergő a profi karrierje mellett félszemmel már az edzői pályafutására is összpontosít.

– Nemrég befejeztem egy féléves kapusképzői alapszakot – folytatta a fradi.hu-n Szécsi. – Nagyon sokat tudok meríteni abból is, hogy látom Tonót (Balogh Tamás, kapusedző) munka közben, gyakran felírom, hogy milyen gyakorlatokat végeztet velünk, ez hasznos számomra is. A harmadosztályú csapatnál már tartottam kapusedzést, emellett a nagycsapatnál is próbálok segíteni, ha fiatalabb kapus is velünk készül.