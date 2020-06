Az istenmezejei edzőnél Csank János nagybetűs

Edző az edzőről, avagy ő gyakorolta rám a legnagyobb hatást. Sorozatunkban most egy olyan trénert kérdeztünk, aki nemcsak játékos-, hanem edzői pályafutása során is sokat tanult különböző szakemberektől.

– Egerben ismerkedtem meg a labdarúgás alapjaival középiskolás koromban, ahol Lisztóczki Péter volt az első edzőm – vágott bele a megyei II. osztályban szereplő Istenmezeje 77 éves mestere, Ózsvári András. – Az első igazán meghatározó trénerrel aztán már felnőtt koromban, Budapestre felkerülve találkoztam. A Budapest-bajnokság I. osztályában szereplő Hajtómű és Felvonógyár csapatában egy olyan szakember tanácsait hallgathattam, akinek igazán ragyogó volt a játékosokhoz való hozzáállása. Emellett gyakorlatilag ő tanította meg nekem – és aztán gyakoroltatta – a jobb lábbal való rúgást akkor, amikor a bal lábamon a bokám el volt törve. Huszonnégy évesen aztán a kelenföldi Keltex csapatához kerültem, ahol Perlaki István jelentett meghatározó élményt, tőle hasonlóan példamutató játékos-edző kapcsolatot tapasztaltam, illetve a játékrendszerekkel kapcsolatban adott sok újdonságot.

Ózsvári András azt követően Vácra került és szinte fél életét a Duna-parti városban töltötte. Először játékosként, majd edzőként kapott szerepet a váci labdarúgóklubnál, és kisebb különlegességként aktív edzői pályafutása során is sokat tanult más trénerektől – tehát akkor már kollégáitól.

– 1970-ben Szokol István közreműködésével kerültem Vácra, aktív futballista-időszakom alatt pedig egy olyan tréner volt, aki igazán meghatározónak számított a klubnál. Jeszenszky István volt ez a szakember, aki két év elteltével került az akkor NB III.-as csapatunk élére, de sajnos csak egy évig trenírozott minket. Nagyon őszinte, becsületes, segítőkész edzőként ismertem meg, aki, ha kellett, kemény, ha kellett, engedékeny volt, viszont a munkához való hozzáállásban nem ismert pardont. Maximálisan elvégeztük az általa előírt feladatokat. Azt követően beiratkoztam a TF-re, elvégeztem a hároméves edzői képzést és az aktív futball mellett az egyik váci ificsapatot is edzettem már. A klubnál dolgozó Kékesi István ihletésére szakkönyveket kezdtem bújni, onnantól kezdve pedig igyekeztem mindenkitől ellesni valamit és beépíteni edzői pályafutásomba. Aktív karrierem befejezése után az edzőkollégák közül Both Józseftől ismételten a labdarúgókhoz való hozzáállásban tapasztaltam újdonságokat, illetve az edzésen, a bajnoki mérkőzésen és a mérkőzések utáni viselkedésben is sok előrevivő dolgot láttam nála. Rám egyébként jellemző volt, hogy sok esetben nem is az edzések felépítését tanulmányoztam, hanem azt, hogy egyénileg, illetve csoportban hogyan beszélnek az edzők a játékosokhoz.

Ózsvári András negyvenesztendős váci edzői pályafutása alatt a leghosszabb ideig a helyi utánpótlásban dolgozott, de felkészítette az NB III.-as felnőttegyüttest is. Akkor már tudta, hogy nem jönnek rosszul egy mesteredző korábbi tanácsai…

– Vácott Both József után Csank János munkáját nagyon figyeltem, sokat tanultam tőle – folytatta Ózsvári. – Számomra igazán megtisztelő volt, hogy segítőkészen fordult felém és olyan szakmai fogásokat tudtunk átbeszélni, amelyekkel korábban nem is találkoztam! Emellett nagyon figyeltem arra, hogy az edzőképzéseken tanultakat az ő munkája láttán hogyan tudom beépíteni a saját edzői filozófiámba. A mester alapvetően közepes hangerővel beszélt, de felemelte a hangját, amikor kellett, ugyanakkor soha nem sértett meg senkit. Tényleg csak nagybetűvel tudok beszélni róla!