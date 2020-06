Az MTK engedte volna, mégsem segít Egerben a távozott csapatvezető

Fiatal kora (32 év) ellenére az egri női kézilabdasport a legrégebbi „bútordarabja” távozik. Rutka Péter tíz esztendő múltán hagyja el második otthonát, az Eszterházy SC-t. A miértekről beszélgettünk.

– Tíz év után int búcsút az Eszterházy SC-nek. Mit érez most, hogy hivatalossá vált, távozik a Leányka útról?

– Örömöt és bánatot egyaránt – vágta rá az Eszterházy SC felnőtt női együttesének eddigi csapatvezetője, másodedzője. – Furcsa volt összepakolni mindent, ugyanis életem meghatározó része az, ami most lezárul. Biztosan sokan pezsgőt bontanak, hogy elhagyom Egert, de ezt is pozitívan élem meg. Köszönettel tartozom Hegedűs Tibornak, hogy annak idején segíthettem neki, azóta pedig jómagam lettem a rangidős. Rengeteg szép évet töltöttem szülővárosomban, Egerben, az Eszterházy Károly Egyetem pedig mindig is kiemelt szerepet tölt be az életemben. Azonban nyilván van bennem keserűség, hiszen a szabadidőm nagy részét itt tölthettem volna, azonban erre már bizonyosan nem kerül sor.

– Sok helyen már hallani lehetett a távozásáról. Mi áll a váltás hátterében?

– A vírus okozta kavarodás kihatott a csapatra, és ránk is. Idén biztos, hogy bajnokságot nyertünk volna és újra az élvonalban állhattunk volna helyt. Sajnos ahogy véget ért a pontvadászat, nem történt sok jó dolog. Biztosítottak, hogy szakosztályvezető leszek, de sajnos a játékosok szerződései nem készültek el, így idő közben többen ajánlatot kaptak és nem bennünket választottak. Nem szeretem a munkát és a magánéletet összekeverni, de úgy hozta az élet, hogy most dönteni kellett. Az MTK Budapest vezetője évek óta nagyon jó barátom, és sokszor felmerült már, hogy mi lenne ha… Eljött a pillanat, hogy elfogadtam az általuk felvázoltakat. Most pedig az élet úgy hozta, hogy Magyarország sikeredzője mellett dolgozhatok. Hatalmas megtiszteltetés ez számomra, fantasztikus játékosokkal és profi, hozzáértő emberekkel. Egyébként az MTK engedte volna, hogy segítsek Egerben, hiszen tudták, mit jelent nekem az Eszterházy SC. Viszont itt másképp alakult.

– Milyen feladattal bízták meg a fővárosi klub vezetői?

– Golovin Vlagyimir munkáját segítem majd, amiben csak kéri, rendelkezésre állok. Az ifjúsági és a serdülőcsapat edzőjének is igyekszem könnyíteni a munkáját, továbbá Paál László szakosztályvezető úr munkáját is szeretném segíteni. Egy évre kötnek velem szerződést, ami teljesen érthető. Meg kell nézni mindkét félnek, hogy mit és hogyan vár el a másiktól. Azonban érzem azt, hogy akár hosszú távban is lehet gondolkodni, viszont ez már természetesen nem csak rajtam múlik.

– Szeptemberben új szezon kezdődik az Eszterházy SC életében, de már Rutka Péter nélkül. Egyáltalán bele tudja képzelni magát ebbe a helyzetbe?

– Őszinte leszek, ez a döntés nem csak rajtam állt. Pótolhatatlan ember nincs, így minden megy majd szépen a maga körforgásában. Nem én leszek már, aki intézi az ügyeket, ám ezt biztosan hamar megszokja mindenki. A lányokért felelősséget vállaltam, és igyekszem majd nekik segíteni, amiben csak tudok és ahogyan csak tudok. Most már legfeljebb csak szurkolóként megyek majd a mérkőzésekre, nyilván nehéz lesz lelkileg, de az élet ilyen. Nincs jó vagy rossz döntés. Csak döntés van. Alapvetően nekem a Leányka úti sportcsarnok a második otthonomnak számított, így is kezeltem. Hiányoznak majd a lányok és azok kollégák, akikre bármikor lehetett számítani. Az biztos, hogy furcsaság lesz nem a Leányka útra menni nap mint nap, ám új élet jön, ahol már a Népfürdő utca vár rám.