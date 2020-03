Az NB I-es gárda egri csapatkapitánya megtalálja a rosszban a jót

A legrosszabb az egészben, hogy nincsenek társak, egyedül kell végezni a feladatokat – kesergett a Kaposvári Rákóczi NB I.-es csapatának egri illetőségű kapitánya a járvány előidézte intézkedések miatt.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: virslis fonat

– A csapatból mindenki a saját otthonában, házi karanténban készül, jómagam a családommal Egerben tartózkodok és mindenki egészséges – adott helyzetjelentést a 34 éves védő. – Heti három alkalommal erősítést, hétfőtől szombatig pedig futóprogramot végzek, amit mobilos alkalmazáson keresztül figyelnek a szakmai stáb tagjai, akikkel folyamatos kapcsolatban állok. Fogalmunk sincs, mint ahogyan senkinek sem, meddig tart ez az állapot, mi, játékosok is a médiából értesülünk mindenről. A legrosszabb az egészben, hogy nincsenek társak, egyedül kell végezni a feladatokat. Ez alól az esti futás jelent kivételt, ugyanis Busai Barnával és Kaszás Norberttel szinte szomszédok vagyunk, így hárman szoktunk esténként mozogni a szabályokat betartva.

Szombattól a kijárási korlátozás miatt a csoportosulások megszűnnek, így a pénteki volt a trió utolsó közös futása.

– A feleségemmel online jógázunk, ami nagyon jó hatással van a testemre és a foci szempontjából is nagyon hasznos, bár most ezt a pályán nem tudom kamatoztatni. Minden rosszban van valami jó. Szeptemberben a feleségem és a kisfiam hazaköltözött Egerbe, mert Zente ide jár óvodába, ezért kevesebbet tudtam velük lenni, de a jelenlegi helyzet itthon tart, így a lehető legtöbb időt tudjuk együtt tölteni, ami nagyon fontos ebben a nehéz időszakban. Mindenki tartsa be a szabályokat és vigyázzon magára! – figyelmeztetett Hegedűs Dávid.