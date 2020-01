Az NB III-as elsőtől két játékos érkezhet Hatvanba

A lehetséges érkezők ősszel nem sokszor jutottak szóhoz a csapatukban.

A 2020-as felkészülés első edzőmeccsét háromgólos különbséggel nyerte az FC Hatvan csapata. Az NB III. Keleti-csoportjának 14. helyén álló gárda újdonsült vezetőedzője, Gulyás Gábor a Nagykáta ellen láthatta először mérkőzés körülmények között a keret tagjait. A 3–0-s sikert követően tréner nemcsak a játékról, hanem a teszten lévő futlballistáktról is beszélt.

– Összességében ismét pozitív benyomást tettek rám a fiúk – fogalmazott Gulyás Gábor a klub honlapján. – A mérkőzésnek akadtak olyan időszakai, amelyek tetszettek, de voltak olyanok is, amelyek nem. Az viszont örömteli, hogy a srácok továbbra is fogékonyak arra a fajta munkára, amelyet szeretnék megvalósítani. Nyerhettünk volna akár több góllal is, ám a többi lehetőségünknél nem volt meg a kellő pontosság.

A három próbajátékosról így szólt a szakember.

– Lukács Zsombor és Bartók István a listavezető Füzesgyarmatról érkezett, illetve a korábban egy évet Hatvanban már futballozott Németh Szabolcs lépett pályára, aki legutóbb Leányfalun játszott, majd később a Szentendre keretéhez tartozott, de sérülés miatt ősszel nem léphetett pályára. Az említettek sorsuk még nem dőlt, de szeretném, ha a két, füzesgyarmati futballistát tudnánk szerződtetni, míg Németh Szabolcsot tovább teszteljük.

A lehetséges érkezők

A 24 éves Lukács Zsombor ősszel 15 mérkőzésen lépett pályára a füzesgyarmatiaknál, kétszer kezdőként, 13 alkalommal pedig csereként. Három gól fűződik a nevéhez. Az ugyancsak 24 esztendős Németh Szabolcs a 2016/17-es idényben 19 NB III-as bajnoki meccsen szerepelt az FC Hatvan színeiben. A 21 éves Bartók Istvánt egyszer nevezték a gyarmatiak, de csak a kispadon kapott helyet.

KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Testvériség SE (BLASZ I. osztály), szerda, 18.00.