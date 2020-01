Az NB III-as U19-eseknél veretlenül menetel az FC Hatvan

A Szén László vezette Zagyva-parti gárdát ősszel egyik ellenfél sem tudta legyőzni.

Az MLSZ U19-es bajnoksága III. osztályának Északi csoportjában az FC Hatvan csapata várhatja az élről a tavaszi folytatást. A Szén László irányította együttes az ősszel rendezett 11 mérkőzés közül kilencet megnyert, miközben csak két döntetlent játszott és egyszer sem kapott ki. A Zagyva-partiak legeredményesebb labdarúgójának Bogdán Maxim számít, a 18 éves támadó 11 gólt szerzett az idény során. A házi góllövőlista dobogójának másik két fokán is olyan fiatal szerepel, akiket a felnőtteknél is számításba vett az immár exhatvani edző, Török László. Fellner Krisztofer 10, Szabó Dominik pedig 9 találatot jegyzett.

A hatvaniak tavaly októberben felkészülési mérkőzésen az FTC vendégeként is pályára léptek, ahol 5–3-as győzelmükkel alaposan meglepték a zöld-fehéreket. A meccs gólösszefoglalója egy félpályás gólt is tartalmaz, amely Bogdán Maxim nevéhez fűződik. Rajta kívül Szabó Dominik, Dolhai Simon, Fellner Krisztofer és Birtalan Ákos vette be a ferencvárosiak kapuját.

A csoport másik két megyénkbeli együttese közül az Eger SE és a Gyöngyösi AK a középmezőny tagja. Előbbinek Lengyel Lajos, utóbbi gárdának Nagy-György Gábor az edzője. Az egriek közül Gáspár Milán és Halász Dominik lőtte a legtöbb gólt (5–5) az idény során, míg a mátraaljaiak részéről Botos Szabolcs és Márkus Marcell (12–12) volt a legeredményesebb.

A csoport állása