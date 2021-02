Az ostorosi futónő csúcsát 19 év múltán döntötték meg

Ostoroson lakik az a hajdani atléta, akinek 19 éve fennálló rekordját néhány nappal ezelőtt a Budapest-bajnokságon sikerült megdönteni. Bauge-Mezei Zita életét alapjaiban meghatározta a sport, amelynek köszönhetően tíz évet az Egyesült Államokban töltött.

– Az egyik szemem sír, a másik nevet – mondta Bauge-Mezei Zita. – Egyfelől örvendetes, hogy új csúcs született, mert azt bizonyítja, hogy végre jó az utánpótlás. Most értettem meg igazán, 19 év elteltével, hogy mennyire nagy eredmény volt ez akkor. Nagyon maximalista voltam sportolóként, és sosem tudtam igazán örülni az eredményeknek, mert úgy gondoltam, tudtam volna jobban is teljesíteni. Egy korszak lezárult, és nagyon remélem, hogy az utánpótlás előtt sikeres és reményteli jövő áll.

És most nézzük, pontosan miről is van szó! A honi atléták idei első rangosabb fedett pályás versenyén a 17 éves Varga Gréta hazai juniorcsúcsot futott 1500 méteren. A BOK-csarnokban rendezett Budapest-bajnokságon a veszprémi SVSE fiataljának 4:16.32 perces ideje jelentett első helyet az U20-as mezőnyben, egyúttal átadva a múltnak Mezei Zita 19 évvel ezelőtt futott 4:18.61-es idejét. A 2019 után tavaly is az év legjobb ifjúsági versenyzőjének választott Tóthné Stupián Anikó-tanítvány ezzel az eredményével a felnőtt fedett pályás Európa-bajnokság szintjét (4:17.00) is teljesítette.

– El is felejtettem, hogy valamilyen rekordot tartok, ám most, hogy megdöntötték, újra felelevenedtek bennem az akkori idők – folytatta Bauge-Mezei Zita. – A hírrel a volt edzőm, Babinyecz József hívott fel, közölve: Zita, megdöntötték a csúcsodat! A szakembernek nagyon sokat köszönhetek, vele és általa sikerült nekem is egészen magasra jutni. A szakember rengeteg rekorder tanítványt nevelt, ő volt a legjobb középtávfutó edző Magyarországon. Közülük – tudomásom szerint – Varga Judit most is tartja a 800 és az 1500 méteres országos csúcsot.

A ma már kétgyermekes édesanya mezőkövesdi származású. Gyermekként a ­helyi sportiskolában figyeltek fel rá, így került Nyíregyházára, a Vasvári Pál Gimnáziumba. A negyedik osztályt már magántanulóként végezte, futott diákolimpiai csúcsot, 3000 méteren 9:21 perces idővel rendelkezett, járt korosztályos világversenyekre, és noha 1500 méteren fedett pályán csúcsot ért el, ettől szabadtéren jobban (4:16 percet) teljesített.

– Akkor volt a fénykorom! Utána sportösztöndíjjal az Egyesült Államokba kerültem, ahol sajnos nem tudtam ezeket az eredmények megfutni. Ebben leginkább az játszott közre, hogy már itthon is jöttek a sérülések. Egyetemre San Franciscóban jártam, és összesen tíz éven át éltem az Amerikában, ahol megismerkedtem francia férjemmel. Nem kétséges, hogy a sportolás teljesen más irányba vitte az életemet. Bizonyos, hogy sok mindent köszönhetek a futásnak. Ma már csak hobbi szinten teszem ezt, de jó érzéssel és kiváló közösségben, köszönhetően Egerben és Ostoroson élő barátnőimnek, futótársaimnak. A férjem is rendszeresen fut, azt pedig majd meglátjuk, hogy a gyermekeink milyen irányt vesznek. Ők most még kicsik, de ha nagyobbak lesznek, büszkén mesélhetem majd neki, hogy egykor az édesanyjuk 19 éven át tartó rekordot tartott. Kár lenne tagadni, ez nagyon jó érzéssel tölt el – zárta szavait Bauge-Mezei Zita.