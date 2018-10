Az ősz rangadója a megyében: percről percre

Veretlenül menetelő csapatok, a gyöngyösi Energia és a Hatvan játssza az ősz összecsapását a megyei I. osztályú bajnokság 10. fordulójában. A találkozót percről percre közvetítjük.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

90. perc: Három perc lesz a hosszabbítás. Éppen a meccs legvégére az idő is lehűlt a sporttelepen.

89. perc: A gyöngyösi Gulyás Levente valami iszonyat sprintet vágott le a jobb szélen. Ahogy a nézők megállapították, lemaradtak róla a hatvaniak, mint a borravaló.

87. perc: Sietős a Hatvannak. Egyértelmű, hogy a vendég csapat nem elégedett a döntetlennel, és meg akarja nyerni a meccset az utolsó percekben. A játék képét látva, nem csoda.

85. perc: „Ez az Energia, hatékonyak vagytok!” – kiabálja be itt az egyik szurkoló. Valóban. A hatékonyságának ma nagyon sokat köszönhet a gyöngyösi csapat.

83. perc: És úgy tűnik, csodák márpedig léteznek – legalábbis Gyöngyösön, itt a sporttelepen. A semmiből ugyanis egy kezezés miatt újabb tizenegyest kapott az Energia, Antal László pedig higgadtan a kapuba gurította a labdát. 2-2.

80. perc: Újabb hatalmas hatvani lehetőség maradt ki. Czibolya viharzott el a bal szélen, kicselezte a kapust is, de egy kicsit talán kisodródott, így már csak a kapufát sarkát találta el. A meccs képét látva kisebb csoda lenne, ha másodszor is egyenlíteni tudna az Energia.

76. perc: Czibolya Gábor passza után megint Simon szerezhetett volna gólt, de nagy helyzetben elég rosszul találta el a labdát. Pedig ezzel alighanem eldőlhetett volna a rangadó.

73. perc: Veszélyes helyről végzett el szabadrúgást a Hatvan, de a sorfalban elakadt a lapos lövés. Aztán egy szöglet előtt kettős csere a gyöngyösieknél, és úgy tűnik, ez végzetes hiba. Merthogy vezetést szerez a Hatvan. Iváncsik nem tudta fogni a fejest, kipattant róla a labda, Simon Mátyás pedig két lépésről szó szerint a kapuba kotorta a labdát. Ismét előnyben a vendégek. 1-2.

66. perc: Nem (csak) a két gól miatt, de a második félidő eddig sokkal jobban alakul, mint az első. Végre vannak történések. Közben cserél az Energia, Adorján Gábor érkezett Bencsik Gergő helyére.

60. perc: Felpörögtek az események, tizenegyes a másik oldalon is. Péntek Dusán szabadrúgása után lerántották a gyöngyösi játékost, a játékvezető itt is azonnal befújta a büntetőt. A megítélt tizenegyest aztán Csoszánszki Dávid értékesítette magabiztosan. 1-1.

58. perc: Tizenegyest kapott a Hatvan. Egy gyöngyösi játékos nagyot rúgott a hatvani támadóba, a játékvezető habozás nélkül a büntetőpontra mutatott. Egy kicsit háborgott a gyöngyösi közönség, de ez nem zavarta Karácsony Dávidot, aki laposan a kapuba gurított. 0-1. Megérdemelten vezet a Hatvan.

56. perc: Kimaradt a meccs eddigi (messze) legnagyobb lehetősége. Megint a Hatvannál volt a labda, Purzsa Máté került nagy helyzetbe, de a közeli lövést nagy bravúrral védte Iváncsik Norbert. Érik a hatvani gól?

52. perc: Jól kombinált a Hatvan a gyöngyösi tizenhatos előtt, egy kényszerítő után helyzet is alakulhatott volna ki, de mint eddig olyan sokszor ezen a meccsen, most is pontatlan volt a mindenről döntő átadás. A második félidő elején is kezdeményezőbb a Hatvan.

46. perc: Elkezdődött a második félidő. Várjuk a jobb folytatást, és a gyöngyösi közönség nevében is mondhatjuk, hogy várjuk a támadóbb Energiát.

Valamivel jobb volt a Hatvan az első félidőben, de azt nem lehet mondani, hogy a vendégek játékában jobban benne lenne a gól. Az Energia még ennyit sem mutatott, előzetesen mindenki többet várhatott a hazai csapattól. Negyedóra szünet és jön a folytatás.

Félidő – Energia FC Gyöngyös–FC Hatvan 0-0.

45. perc: Lassan vége lesz az első félidőnek. Nincs változás.

42. perc: Rengeteg a hiba itt is, ott is. Alig van olyan periódusa a meccsnek, amikor lenne egymás után három-négy pontosabb átadás. Kivétel, amikor a védők labdázgatnak hátul. Lehetséges, hogy túlságosan tartanak egymástól a csapatok, ezért ez az ideges és óvatos játék.

38. perc: Na végre, valami. Csaknem negyven percet kellett rá várni. Ács Ádám szólózott egy nagyot, elvitte vagy három gyöngyösi labda mellett a labdát, és már a hazai tizenhatosnál járt, amikor pontatlan volt az átadása. Meg les is volt.

34. perc: Csoszánszki trükközgetett az alapvonal közelében, majd elesett, de nem kapott szabadrúgást.

31. perc: Majdnem nagy helyzet alakult ki az Energia kapuja előtt, a szöglet után azonban üggyel-bajjal felszabadítottak a hazaiak. Az ígéretesnek ígérkező kontrát aztán egy pontatlan átadás akadályozta meg.

30. perc: Nagy játék egyelőre egyáltalán nincs a pályán, a hangulatra azonban nem lehet panasz. Vicces bekiabálások, szurkálódások. Jól érzik magukat a szurkolók. Egyébként mintegy háromszázan jöttek össze az gyöngyösi sporttelepen.

23. perc: Szöglettel jött az Energia, majd Csoszánszki rögtön szeretett volna még egyet rúgni, nagy bánatára azonban a játékvezető kirúgást jelzett. Egy-két csúnyább szó el is hagyta a hazaiak csapatkapitányának a száját.

21. perc: Formás hatvani akció, sarkazás majd beadás, a végén Szabó Roland próbált ollózni, de a gyöngyösi védők felszabadítottak, mielőtt eljutott volna a hatvani játékoshoz a labda.

18. perc: Továbbra is kezdeményezőbb a Hatvan, de az utóbbi percekben már az Energia is mutatott valamit. Nagy helyzet mindenesetre még nem alakult ki egyik kapu előtt sem.

12. perc: A kitörő Csoszánszki Dávid lerántásáért a hatvani Katona Roland kapott sárga lapot.

3. perc: Rögtön a középkezdés után támadólag lépett fel a Hatvan. Pár másodperc után már a gyöngyösi tizenhatos előtt pattogott a labda, végül egy szöglet után kifelé szabadrúgást fújt a játékvezető. És ezzel fellélegezhetett a kezdeti nehézségek után a gyöngyösi együttes.

1. perc: Elkezdődött a találkozó. Feketében játszik az Energia, sárga-kékben a Hatvan.

Meccs előtt írtuk:

14.20 – Így kezdenek a csapatok:

14.13 – Az első a második ellen. Ez az ősz rangadója a megyei bajnokságokban. A csapatok már melegítenek a pályán, perceken belül kezdődik a találkozó. Az időjárás kifogástalan, verőfényes napsütés.

Fotók: Czímer Tamás