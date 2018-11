Az őszi dobogón: 1. FC Hatvan, 2. Energia SC, 3. Lőrinci

Vojtekovszki triplázott, Marosi duplázott.

A megyei I. osztályú bajnokság 15., őszi utolsó fordulójának szombati jegyzőkönyvei.

BESENYŐTELEK–GYÖNGYÖSHALÁSZ 2–1 (1–0)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Spt., 150 néző. V.: Várallyay Miklós (Forgó, Koroknai).

BESENYŐTELEK: Bukta – Dalnoki (Horváth I., 86.), Vass (Vámosi R., 87.), Szécsi, Pelyhe, Kaló, Pálfalvi, Urbán, Mester (Ragó T., 70.), Maksó, Gyurcsik. Edző: Nagy Endre.

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Kovács T. – Kluk, Lehótszky (Szalai, 84.), Csomor, Harmat, Sőregi, Horváth V. (Szurdoki, 81.), Márkus, Jurecska, Czene, Ozsvárt (Hovanecz, 61.) Edző: Benus Ferenc.

GÓL: Urbán P. (1.), Ragó T. (73.), ill. Csomor (75.).

JÓK: Kaló, Pelyhe, Gyurcsik, Urbán P., ill. Kovács T., Sőregi, Harmat.

NAGY ENDRE: – Többször lezárhattuk volna a mérkőzést, de a vendégek kapusa parádés napot fogott ki. Viszont hál’ Istennek a hetek óta tartó futásmennyiség, a győzni akarás, és a fegyelmezettség újabb három pontot eredményezett. Gratulálok minden egyes játékosomnak!

BENUS FERENC: – A második félidei fölényünket nem tudtuk kihasználni. Gratulálok a lelkesen küzdő hazaiaknak!

MAKLÁR–HEVESTHERM-HEVESI LSC 5–1 (1–0)

Maklár, 110 néző. V.: Mencsik László (Derda J., Király).

MAKLÁR: Tiszolczki – Trembeczki, Molnár T., Besenyei R. (Farkas Cs., 85.), Hajdu Zs. (Tóth J., 83.), Szőllősi R., Bódi R. (Parádi, 86.), Kaknics, Vojtekovszki, Darmos, Bánka. Edző: Sipos Lajos.

HEVES: Horváth P. – Berecz D., Váradi Z. (Bezzeg P., 30.), Szabó G., Pusoma P., Csőke, Besenyei F., Ádám, Vernyik, Budai I., Ludányi N. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

GÓL: Vojtekovszki (42., 68., 78.), Besenyei R. (55.), Bódi R. (61.), ill. Ludányi N. (77.).

JÓK: Vojtekovszki (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. senki.

SIPOS LAJOS: – Ilyen arányban is megérdemelt győzelmet arattunk a jó iramú mérkőzésen, amelyen korrekt játékvezetést tapasztalhattunk. Kicsit sajnálom, hogy vége az őszi szezonnak, azt hiszem, már egyértelműen látszódik, mit is szeretnénk megvalósítani a mérkőzéseken.

BESENYEI FERENC: – Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki mindkét kapu előtt, viszont most a saját kapunk előtt eredményesebbek voltunk, amiért nulla pont jár. Gratulálok a hazaiaknak, és egyben őszinte részvétünket nyilvánítjuk Vágó Zoltánnak és családjának.

BORSODNÁDASD–FÜZESABONY 0–5 (0–0)

Borsodnádasd, 25 néző. V.: Varga László (Harnos, Lovas).

BORSODNÁDASD: Tarjányi – Tankó D., Kertész B., Ambrus, Gyárfás (Kriston, 65.), Fáklya, Biró L., Kiss S., Halász D., Szabó S., Obbágy (Mészáros, 70.). Játékos-edző: Gyárfás Gábor.

FÜZESABONY: Dósa – Godó, Szabó Á. (Sebe M., 80.), Pataki V., Póka, Bartók D., Fügedi (Kovács R., 80.)., Boros D., Kövér, Eötvös, Antók. Edző: Bocsi Zoltán.

GÓL: Szabó Á. (49.), Póka (54.), Fügedi (63.), Pataki V. (74.), Bartók D. (83.).

JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat.

GYÁRFÁS GÁBOR: – Amit az év elején vállaltunk, az teljesítettük, a csapat bennmaradó helyen telel. Bízunk a jobb tavaszi folytatásban. Isten éltessen, Halász Hanna!

BOCSI ZOLTÁN: – Mind játékban, mind mentálisan a hazaiak fölé nőttünk.

LŐRINCI–FELSŐTÁRKÁNY 1–0 (0–0)

Selyp, Lőrinci Spt., 80 néző. V.: Viktor Ferenc (Tamasi, Sohajda).

LŐRINCI: Gedei K. – Héder, Székesi, Ágói (Benedek, 89.), Bartók P. (Szebenyi, 65.), Polácsek (Balla, 68.), Tatár, Oláh Á., Gulyka, Tóth P., Less T. Edző: Bódis Barna.

FELSŐTÁRKÁNY: Csák – Ötvös, Kálmán R. (Tanner, 75.), Jacsó (Szklenár, 62.), Kollár B., Kálmán J., Szucsik, Madarasi, Balázs L., Zsély, Orlóczki. Edző: Balázs Tihamér.

GÓL: Less T. (67.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Csák, Kálmán R.

BÓDIS BARNA: – Fegyelmezett és tudatos játékkal magabiztosan győztünk.

BALÁZS TIHAMÉR: – A harmadik forduló óta 12 emberrel játszunk, a végére elfáradt a csapat. Gratulálok a hazaiaknak!

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 2–2 (0–1)

Bélapátfalva, 100 néző. V.: Szigetvári Zsolt (Orovecz, Juhász Á.).

BÉLAPÁTFALVA: Tóth A. – Harkály V., Czakó, Beliczki, Malik, Szabó B. (Bocsi, 39.), Lakatos D., Boros O., Berki Nadanicsek J., Molnár R. (Mező, 85.). Edző: Budai Tamás.

GYÖNGYÖS: Iváncsik – Galó D., Bartha B., Gulyás K., Gedei Á., Tóth L., Antal (Bencsik, 72.), Marosi, Halász T. (Géczki, 70.), Péntek, Timon. Edző: Nagy Gábor.

GÓL: Nadanicsek J. (56.), Malik (72.), ill. Marosi (45., 85.).

KIÁLLÍTVA: Péntek (75.).

JÓK: Tóth A., Harkály, Czakó, Nadanicsek J., ill. Marosi, Gedei Á.

BUDAI TAMÁS: – Sok nehézségünk miatt a mérkőzés előtt kiegyeztem volna a döntetlennel, viszont így óriási hiányérzetem van, mert két pont benne maradt a mérkőzésben. Az első félidőben túlságosan tiszteltük a vendégcsapat eddigi eredményeit, viszont a második játékrészben taktikát váltva közel álltunk a mérkőzés megnyeréséhez. Ugyanakkor már sokadjára érzem a játékvezetők felfogásán, hogy kis csapat vagyunk. Köszönöm a támogatóink és a vezetőink egész éves segítségét, a szurkolóink biztatását!

NAGY GÁBOR: – Nagyszerű őszi szezont hagytunk magunk mögött. Gratulálok és köszönöm mindenkinek, aki ebben részt vállalt.

MARSHALL-ASE–PÉTERVÁSÁRA 0–1 (0–0)

Andornaktálya, 50 néző. V.: Panyi Kristóf (Rozsnaki, Török).

ASE: Bajzát D. – Nagy L., Mohácsi (Jacsmanik, 82.), Nagy J., Szabó L., Sárosi, Kaszás, Megyeri, Esztergomi, Trungel, Bárdos. Edző: Szabó László.

PÉTERVÁSÁRA: Puporka D. – Szilágyi Á., Kerényi, Sándor, Szőllősi T. (Utasi, 77.), Jakab, Sulcz, Alapi (Pusztai, 91.), Nagy M., Czigler (Horváth K., 88.), Budveszel. Csapatvezető: Tóth Zsolt.

GÓL: Jakab M. (76.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. mindenki.

SZABÓ LÁSZLÓ: – Küzdelmes, jó iramú mérkőzésen a második félidei játékunk alapján győznünk kellett volna, de a helyzeteinket kihagytuk, míg a nagyon jó játékerőt képviselő vendégek egyetlen hibánkat kihasználták.

TÓTH ZSOLT: – Nagyon nehéz mérkőzésen fontos három pontot szereztünk, tovább édesíti a sikert, hogy jó csapatot tudtunk legyőzni.

FC HATVAN–BERG SYSTEM-EGER SE II 2–0 (1–0)

Hatvan, Népkerti Spt., 50 néző. V.: Klenovics Patrik (Nagy Petra, Palásti K.).

HATVAN: Aszódi – Bárkányi (Labát, 86.), Fék, Mundi, Szabó R., Karácsony (Gál, 60.), Sárközi (Kész, 63.), Purzsa, Katona R., Simon M. (Czibolya, 68.), Torda. Edző: Simon Antal.

EGER: Molnár R. – Bálint (Nagylaki, 52.) Szuromi, Lázár, Kovács G., Barta K. (Kiss S., 58.), Kovács D., Czéh, Fodor G., Farkas Zs. (Péter Szabó, 65.), Palágyi. Játékos-edző: Szabó Béla.

GÓL: Simon M. (12.), Szabó R. (50.)

JÓK: Katona, Szabó R., Bárkányi, ill. mindenki.

SIMON ANTAL: – Gratulálok a csapatnak, hogy két fordulóval az őszi szezon vége előtt már első helyen fordulunk. A mai mérkőzésen is sok helyzetet alakítottunk ki, viszont az ellenfél kapusa és kapu előtti pontatlanságunk miatt nem tudtunk nagyobb arányú győzelmet aratni.

SZABÓ BÉLA: – Örülök hogy sikerült megkímélni a füves pályát, ugyan akkor elvártuk volna a tájékoztatást a mérkőzés előtt, hogy a módosított időponthoz képest is húsz perccel később kezdünk november végén! Ez nem történt meg sem a … bíró, sem a hazai csapat részéről. Természetesen megérdemelt a hazai győzelem, bátrabb játékot vártam.

VASÁRNAP, 13.00:

Heréd–Egerszalók

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

