Az SBS-Eger csapatánál hisznek az ifjakban

Beváltották a hozzájuk fűzött reményeket az SBS-Eger fiataljai. A megyeszékhelyi gárda ősszel nagy meglepetést okozva, ifjonci lendülettel vette az akadályokat. A sikerek igazolták a szakmai igazgató elképzeléseit.

– A folytatásban sem kívánunk változtatni az elgondoláson: fiatal, motivált játékosoknak szeretnénk ugródeszkát kínálni, akik az Egerben nyújtott teljesítményüknek köszönhetően léphetnek magasabb szintre – fogalmazott az SBS-Eger NB I.-es férficsapatának szakmai igazgatója, Szabó Péter.

Az ötödik élvonalbeli szezonját töltő megyeszékhelyi gárda 2019 nyarán az NB I.-es együttesek közül szinte elsőként vállalta fel a nem kevés kockázattal járó utat, de a fiatalokba fektetett energia és az ifjak alázatos munkája nem maradt eredménytelen. Az SBS alakulata a bajnokság felénél járva, tizenhárom mérkőzésen szerzett tizenegy pontjával a biztos bennmaradást érő tizedik helyről várhatja a tavaszi folytatást.

– A szezon előtt a közvélemény vélhetően egy lyukas garast sem tett volna a sikereinkre – folytatta Szabó. – Várakozáson felüli az elmúlt fél év szereplése, fiataljaink sok esetben erőn felül teljesítettek. Fejlődésük érdekében az edzéseken kívül nap mint nap pluszmunkát is vállaltak, ami csak megerősítette a beléjük fektetett bizalmat. Jóleső érzés látni, hogy mennyire elszántak és elhivatottak. Töretlen fejlődésük érdekében továbbra is igyekszünk minden segítséget megadni a klub részéről.

Tóth Edmond vezetőedző munkája külön említést érdemel, a szakember ugyanis kiváló pedagógiai érzékkel és komoly szakmai tudás birtokában terelgeti az ifjakat.

– Nagyon elégedettek vagyunk a vezetőedző munkájával, aki szívét-lelkét beleteszi a csapatba – erősítette meg a szakmai igazgató. – Ha már fentebb motivációról beszéltünk, ő is ég a bizonyítási vágytól, rengeteget dolgozik úgy az edzések, mint az egyéni képzések során. Hittel és nagy alázattal végzi a munkáját.

Ahhoz azonban, hogy a csapat révbe érjen, tavasszal még pontokat kell szerezni. A jelenlegi pozíciót megtartani nehezebb feladatnak ígérkezik, mint amilyennek ősszel a tizedik hely kiharcolása bizonyult. A riválisok még nem tettek le a felzárkózásról.

– Nem állunk távol az NB I.-es tagság meghosszabbításától, de hátradőlni nem szabad – vélekedett Szabó Péter. – A tavasz jóval nehezebbnek ígérkezik. Eddig meglepetés csapatnak számítottunk, az ellenfelek bizonyára kicsit le is becsültek bennünket. Olykor a szerencse is mellénk állt, de kétségtelen, hogy sokat tettünk érte a hétköznapokban. Itt jegyezném meg, hogy nagyon hálásak vagyunk a közönségnek, amiért végig kitartottak mellettünk és biztatták az együttest. A folytatásban is nagy szükség lesz rájuk!

A bajnoki rajtig a háttérben is gőzerővel zajlik a munka. Az elkövetkezendő időszak egyik nagy feladata a vezetőség számára, hogy együtt tartsa a sikerek hatására kétségkívül megnövekedett ázsióval bíró gárdát.

– Már elkezdődtek a jövőre vonatkozó egyeztetések a kézilabdázókkal – osztotta meg a szakmai igazgató. – Korábbi vállalásunk értelmében, akinek magasabban jegyzett klubnál kínálnak előre lépési lehetőséget és az illető hajlik a váltásra, nem gördítünk akadályt a távozása elé. Január végére szeretnénk lezárni a hosszabbításra vonatkozó szerződéseket. A lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk azért, hogy együtt tartsuk a csapatot.