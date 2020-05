Az új egri szerzemény hajlandó keményen dolgozni

Egy évre, kölcsönbe érkezik az SBS-Eger NB I-es férficsapatához a korosztálya egyik legnagyobb tehetségének kikiáltott Szuharev Lev. A Telekom Veszprém 19 éves jobbátlövője a hevesi megyeszékhelyen szeretne újabb lépést tenni céljai elérése felé.

– Mennyire érte váratlanul hogy ha csak ideiglenesen is, de elengedi a Veszprém?

– Év elején vetődött fel a kölcsönadás lehetősége, s amikor a menedzserem révén tudomást szereztem arról, hogy Egerben szívesen látnának, bevallom nem sokat hezitáltam a döntésen – válaszolt az orosz édesapa és ukrán édesanya gyermekeként Nyíregyházán született Szuharev Lev. – Kiváló lehetőségként élem meg, hogy csatlakozhatok az NB I. egyik meghatározó csapatához. Ráadásul úgy érzem, a pályafutásom alakulását illetően is jókor jött a váltás.

– Akad esetleg ismerős is az új állomáshelyen?

– Nem lesz idegen a társaság. Sok olyan játékos szerepel a hevesi megyeszékhelyen, akiket nem kell majd bemutatni. Tóth Attilával, Száva Mátéval, Mándy Tiborral még játszottam is együtt, de Schmid Péterrel is vannak közös edzésélményeink. Fiatal, ambiciózus gárda tagja lehetek, ami rendkívül vonzó a számomra.

– Füzi Dániel és Molnár Balázs is veszprémi fiatalként került Egerbe, ahol az NB I. meghatározó játékosaivá nőtték ki magukat. Mennyire tekint példaként az általuk bejárt útra?

– Dicséretes amit elértek, keményen dolgoztak, aminek meg lett az eredménye. Nagy alázattal viseltetnek a sportág iránt, úgy gondolom én is hasonló mentalitással vagyok megáldva. A munka mindig kifizetődik. Az a játékos jut a legmesszebb, aki a legtöbbet hajlandó tenni érte a mindennapokban.

– Milyen várakozásokkal tekint a 2020/2021-es szezonra?

– Szeretnék meghatározó tagja lenne az egri csapatnak, és teljesítményemmel minél jobb eredményhez segíteni az együttest. Tudom, hogy sokat kell még fejlődnöm, de ezért hajlandó vagyok nagyon keményen dolgozni. Amellett, hogy fizikálisan erősödnöm kell, taktikailag is szeretnénk előre lépni. Nagyon várom már a közös munkát Tóth Edmond vezetőedzővel, akiről nagyon sok jót hallottam. Rendkívül felkészült, kiváló pedagógiai érzékkel rendelkező szakember.

– Veszprémhez hasonlóan Egerben is imádják az emberek a kézilabdát. A drukkerek szeretete mennyit lendíthet a teljesítményén?

– A szurkolók nagyon fontos részei a sportnak, sokszor ők azok, akik átlendítik a csapatot egy-egy nehezebb időszakon. Minden tiszteletem azoké a drukkereké, akik a nehéz időkben is kitartanak a csapatuk mellett. Az egri szurkolók már bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. Mindent elkövetek majd azért, hogy teljesítményemmel kivívjak az elismerésüket. Nagyon motiváló a jó hangulat.

– Augusztusban tölti a 20. életévét. Milyen pályafutásról álmodik?

– Lépésről-lépésre szeretnék haladni, hogy később majd meghatározó tagja lehessek a Veszprémnek. A felnőtt válogatottság előtt még utánpótlás szinten vannak feladatok. Jövőre Magyarország ad otthont a junior-világbajnokságnak, ahol szeretnénk túlszárnyalni a 2019-ben Macedóniában elért ötödik helyet. Sikeres egri szezonnal a hátam mögött még bizakodóbb lehetek.