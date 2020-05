Az új igazolás szerint érezhető, hogy rend van Gyöngyösön

Három év után távozik a szintén NB I-es Dabas együttesétől Halász Levente, hogy nyártól a HE-DO B. Braun Gyöngyös sikereiért küzdjön. A 31 éves balátlövő a Mátraalján szeretne maradandót alkotni.

– Mesélne a klubcsere hátteréről?

– Három év után úgy éreztem, váltanom kell – válaszolt Halász Levente, aki 19 évesen kezdett kézilabdázni, előtte versenyszerűen karatézott, atletizált és kosárlabdázott. – Nem sikerült kihozni a maximumot a Dabassal köttetett frigyből, vágytam a környezetváltozásra.

– Egyenes út vezetett a Mátraaljára?

– Akadt más lehetőségem is, de a gyöngyösi tűnt kecsegtetőbbnek. Konkoly Csaba edző együttese második éve rendkívül érett, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt. A keretben minimális változások történnek, ami azt mutatja, hogy házon belül is rend van, a játékosok ragaszkodnak az egyesülethez. Külső szemmel minden kiválóan működik. Öröm ilyen klubhoz csatlakozni.

– Eddigi pályafutását górcső alá véve mit gondol, korábbi csapataihoz képest milyen játékerőt képvisel a HE-DO B. Braun Gyöngyös?

– Összetett kérdés, nehéz erre válaszolni. Magyarországi éveim mellett 2010 és 2016 között öt évet játszottam Spanyolországban. A hispánoknál nem a fizikai képességek, sokkal inkább a technikai tudás a meghatározó. Azokat a csapatokat nehéz összevetni a magyarokkal. De ha mindenképp választ vár, akkor azt mondhatom, a jelenlegi Gyöngyös a 2016/2017-es Csurgóval vetekszik az első helyért.

– Saját magával szemben milyen elvárásokat támasztott a következendő szezonra?

– Igyekszem hozzátenni a csapat teljesítményéhez, amely jövőre nem titkoltan szeretné megismételni az idei menetelést. Eddigi klubjaimban rendre meghatározó játékosnak számítottam, aki a pályán nyújtott teljesítményével került a figyelem középpontjába. Hiszem, hogy képes vagyok megállni a helyem, különben nem igazoltam volna Gyöngyösre.

– Poszttársként Mirko Herceggel kell felvennie a versenyt, amely nem ígérkezik könnyű menetnek: a bosnyák balátlövő kiváló szezont tudhat maga mögött, ugyanis 19 mérkőzésen 93 gólt szerzett. Sikerülhet ezt felülmúlni?

– Nem riadok meg a kihívásoktól. A barátokkal is addig ping-pongozom, amíg nem én nyerek. Ha kell hat-nyolc órát is játszunk. A viccet félretéve, Mirko valóban kiváló szezont futott, elismerés illeti a teljesítményét. A stílusunk azonban eltérő, különböző játékhelyzetekben tudunk a csapat segítségére lenni. Jó, ha van az embernek komoly poszt riválisa, mert akkor folyamatos a versenyhelyzet, ami a teljesítményünket is megnövelheti. Mindketten egy céléért, a csapat sikeréért küzdünk.

– Mikor kezdik a felkészülést? Ön hogyan tartotta karban a testét az elmúlt hetekben?

– Május 18-tól már házi feladatok alapján elkezdtük az edzéseket. Ez elsősorban futásból és különböző prevenciós gyakorlatokból áll. Funkcionális erőnléti edző képzésben is részt veszek, amit ezúttal saját magamon is gyakorolhatok. Gyöngyösön július 8-án kezdődik a közös munka.

Névjegy

HALÁSZ LEVENTE

Születési idő: 1988. július 24.

Születési hely: Kézdivásárhely

Magasság/súly: 195 cm/92 kg

Eddigi csapatai: MKB Veszprém (2008/2009), Várpalotai Bányász (2009/2010), CAI Zaragoza (spanyol, 2010/2011), BM Pozoblanco (spanyol, 2011/2012), BM Cangas (spanyol, 2012/2013), ETO SZESE Győr (2013/2014), BM Puente Genil (spanyol, 2014/2015), BM Guadalajara (spanyol, 2015/2016), Csurgói KK (2016/2017), Dabasi VSE KC (2017–2020)

Legnagyobb sikerei: Magyar Kupa Final Four résztvevő (2018, 2019), Spanyol Kupa Final Four résztvevő (2015), EHF-kupa résztvevő (2016)