B. Braun: hatalmas motiváció a nézőktől

A gyöngyösiek egy pillanatra sem adták fel a mérkőzést.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Gyöngyösön több mint ötszázan voltak kíváncsiak a B. Braun és a Bajnokok Ligájában induló szlovákiai együttes felkészülési mérkőzésére.

B. BRAUN GYÖNGYÖS–TATRAN PRESOV (szlovákiai) 22–29 (11–15)

GÓLDOBÓK: Butorac 6, Babič, Gatine 4–4, Straňovský 3, Urban, M. Šarpataky, Hrstka, Číp, Kasal 2–2, Lapajne, Vučko 1–1, ill. Herceg 5, Krivokapics, Sipeki, Gábori 3–3, Varsandán, Vilovszki 2–2, Sajin, Markez, Urbán, Gráf 1–1.

A drukkerek először láthatták játszani a hazaiaknál Vilovszki Urost, Mirko Herceget, Milan Sajint, a visszatérő Varsandán Milánt, az új kapus Buzogány Barnát, akik jó teljesítménnyel mutatkoztak be. Lubomir Duris és Németh Tamás apróbb hátfájdalmak miatt elővigyázatosságból hagyta ki az összecsapást, Ubornyák Dávid pedig a szlovéniai U20-as Európa-bajnokságon szerepel a magyar korosztályos válogatott tagjaként. A hiányzó irányítók helyét a mérkőzés nagy részében a 17 éves Gráf Martin töltötte be, aki először szerepelt felnőtt csapatunkban, és gólt is szerzett.

– Az, hogy ilyen sokan kijöttek a csarnokba, hatalmas motivációt jelent számunkra, ahogy a magas szintű kézilabdát játszó ellenfél is serkentőleg hatott a fiúkra – fogalmazott Konkoly Csaba, a gyöngyösiek vezetőedzője a klub honlapján. – Úgy voltunk harcban az eperjesiekkel, hogy egy pillanatra sem adtuk fel a mérkőzést, ami biztató a jövőre nézve. Persze akadnak hiányosságaink, amelyek többsége abból adódik, hogy még nem tudtak kellően összeszokni a játékosaink, ez leginkább a szinte teljesen kicserélődött balszárnyunkra igaz. Amennyiben ezeket a hibákat kijavítjuk, finomítjuk a taktikai munkánkat, gyorsabbá válik a taktikai gondolkodásunk és ezáltal a játékunk is, akkor biztosan rátalálunk majd az eredményességhez vezető útra.

KÖVETKEZIK: Cegléd–Gyöngyös, Tiszaújváros, péntek, 17.00.