Bajnokcsapat 1991/92: Füzesabonyi SC

Harminc év, 30 bajnok, 30 történet. A megyei I. osztályú pontvadászatban 1990-től kezdve aranyérmet szerzett csapatokról szóló visszapillantó sorozatunkat az 1991/92-ben első Füzesabonyi SC együttesével folytatjuk.

– Az akkori közösség erejéről mindent elmond, hogy huszonkilenc év múltán is barátok (és nem csak haverok!) vagyunk – rögzítette az FSC támadója, Nagy Péter. – Lényegében csikócsapattal sikerült megnyerni a bajnokságot úgy, hogy az elsőséghez adott volt a tehetség, a belső tartás, a fizikális erő és az egyetértés a pályán, valamint azon kívül is. Trombitás István szakosztályvezető és szponzortársai megteremtették a feltételeket, edzőként pedig Pázmándi Gáspár nagyszerűen összerakta a gárdát. Maradandó élményt jelentett az egész szezon, amelyből számomra kiemelkedett a hevesi rangadó, ahol 800 néző előtt győztes gólt szereztem, és azzal nyertünk 1–0-ra. Az őszi idény végén tartott kétnapos „kis lagzit” soha nem felejtem, minta hogy a recski győzelem utáni örömmámor is élénken él bennem, akkor vált biztossá ugyanis, hogy az élen végzünk. És még valami! Hozzánk bárki érkezett csapattársként, szeretettel befogadtuk és azóta is ápoljuk a baráti kapcsolatokat, amit a futballnak köszönhettünk – emlékezett Nagy Péter.

Az előző évi tizennyolcas mezőny után ismét 16 csapatot felvonultatott pontvadászatot 14 pontos fölénnyel nyerte a Füzesabonyi SC, amely ősszel 13 egységgel vezetett az üldözőkkel szemben. Tavasszal ugyan egy vereség (Domoszló, 0–1) és egy döntetlen (Boldog, 1–1) is becsúszott, de az FSC egész országban is egyedülálló teljesítménnyel 104–10-es gólkülönbséget szerezte meg a bajnoki címet. A gólkirályt is az abonyiak adták a 31 találatot jegyzett Fehér Gyula személyében.

Az FSC bajnokcsapatának tagjai

Varga László, Polgár László, Gál István, Nagy Péter, Bocsi Zoltán, Sima Tibor, Sipos Lajos, Palkó János, Both Csaba, Novák Tamás, Tamasi Sándor, Novák Zoltán, Fehér Gyula, Csóka Péter, Baranyai Attila, Sűrű András. Edző: Pázmándi Gáspár.

A 1991/92-es végeredmény

1. Füzesabony 30 28 1 1 104–10 57

2. Heves 30 20 3 7 52–23 43

3. Gyöngyöshalász 30 15 6 9 56–29 36

4. Poroszló 30 16 3 11 62–53 35

5. Selyp 30 14 5 11 57–37 33

6. Novaj 30 15 2 13 52–44 32

7. Tenk 30 11 10 9 43–35 32

8. Domoszló 30 11 6 13 41–47 28

9. Kompolt 30 9 10 11 35–55 28

10. Tarnaörs 30 11 4 15 45–55 26

11. Sirok 30 9 7 14 52–60 25

12. Recsk 30 9 7 14 47–56 25

13. Boldog 30 9 7 14 30–53 25

14. Eger SE II. 30 8 7 15 40–61 23

15. Pétervására 30 9 3 18 39–70 21

16. Maklár 30 4 3 23 26–93 11

Négy csapat esett ki

A két megyénkbeli NB III.-as kiesőnk (Nagyrédei TSz SK, Tarnaleleszi Meteor SE) miatt négy csapat búcsúzott a megyei I. osztályú bajnokságtól. A Sirok és a Recsk csak jobb gólkülönbségének köszönhetően úszta meg a kiesést az ugyancsak 25 pontos Boldog együttesét megelőzve.