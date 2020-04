Bajnokcsapat 1997/98: Hevesi SE

Harminc év, 30 bajnok, 30 történet. A megyei I. osztályban aranyérmet szerzett csapatokról szóló visszapillantó sorozatunkat az 1997/98-ban elsőként végzett Hevesi SE gárdájával folytatjuk.

– A mélypontot jelentő 1995-ös kiesés után a megyei II. osztályban kezdődött a keret összerázódása – emlékezett az 1986/87-es bajnokcsapatban is szerepelt Szabó Zoltán. – A vezetők (Tóth Gyula, Bettembuk József, Bettembuk József, Bessenyei Ferenc, Fegyveres István) remekül menedzselték a Balázs Tihamér edzette gárdát. A csapat olyan játékosokból állt, akik egytől egyig akarták a sikert és a kispadon is azonos képességű futballisták ültek. Megszállottan edzettünk, alig akadt hiányzó a gyakorlásokról. Ötvös Ottó minden tréningen az első helyen futott, ezzel is példát mutatva a fiataloknak. Az idősebb és a ifjabb focisták egymást segítették az edzéseken és a mérkőzéseken. Utóbbiakat követően mindig volt „összetartás”, ami tovább növelte a nagybetűs csapat egységét. A Tajti Józsi, Ötvös Ottó, Tóth Tibor és Balla Tibi alkotta védelem előtt nyugodtan szervezhette a játékot Vajner Tamás, Besenyei Zsolt és az akkor még fiatal Pusoma Robi. Természetesen mindenki, a vezetők, az intéző, a szertáros, a buszsofőr, a szurkolók és játékosok együtt akarták a sikert. Az ellenfelekkel nagy meccseket játszottunk, és ezért kijár minden tisztelet. Hasonló élmény volt az akkor nekem, mint a város első NB III.-as szereplésének megélése.

A Heves a bajnokság felénél 38 ponttal állt az élen a 34 pontos Gyöngyöshalász előtt. A tavaszi idényben a HSE továbbra is biztosan tartotta vezető pozícióját. A kiélezett versenyben a bajnoki cím a 29. fordulóban dőlt el, amikor a Heves hazai pályán győzött a Tarnalelesz ellen, míg a két üldöző csapat rangadóján a Felsőtárkány nyert Pétervásárán.

Ahogy az akkori értékelés napvilágot látott a Hírlapban: „Elcsépelt fogalmaknak tűnnek, ám ettől még igazak: az összetartás, az egyet akarás és a küzdeni tudás meghozta gyümölcsét. Tizenhárom év múltával ismét kivívta az NB III.-as indulás jogát a Balázs Tihamér edző által vezetett csapat.”

Az ifjúsági pontvadászatban a Hevesi SE fiataljai százszázalékos teljesítménnyel szerezték meg az aranyérmet. A kiváló utánpótlással rendelkező klubnál arra törekedtek, hogy a Budai István által edzett – három éve veretlen – ifjúsági gárda erősségei (Besenyei, Molnár, Horváth, Somodi, Ducsai, Balogh Zs.) jussanak inkább szóhoz, mint az idegenből vásárolt, az egyesülethez nem kötődő játékosok.

Aranyban a csapat

A hevesiek bajnokcsapatának tagjai: Tajti József – kapus; Tóth Tibor, Zsidó László, Szabó Zoltán, Besenyei Zsolt, Szabó Zsolt, Törő Tamás, Balla Tibor, Vajner Tamás, Ötvös Ottó, Tari Zoltán, Pusoma Róbert, Lólé Ignác, Sági János, Balogh Péter. Edző: Balázs ­Tihamér.

Az 1997/98-as végeredmény

1. Heves 30 25 2 3 88–22 77

2. Pétervására 30 22 2 6 79–37 68

3. Gyöngyöshalász 30 19 7 4 102–37 64

4. Felsőtárkány 30 21 1 8 99–43 64

5. Bélapátfalva 30 19 5 6 102–37 62

6. Tarnalelesz 30 17 4 9 56–38 55

7. Petőfibánya 30 15 6 9 87–56 51

8. Egerszalók 30 15 5 10 65–46 50

9. Tarnaörs 30 10 5 15 50–67 35

10. Energia SC 30 11 2 17 36–74 35

11. Istenmezeje 30 10 3 17 56–79 33

12. Hatvani Lok. 30 9 3 18 42–66 30

13. Novaj 30 9 1 20 38–78 28

14. Recsk 30 5 3 22 35–84 18

15. Egerszólát 30 4 5 21 51–87 17

16. Tenk 30 2 – 28 21–156 6

Címvédő gólkirály

A gólkirályi címet 39 találattal Hajmási Péter szerezte meg, a bélapátiak támadója egy évvel korábban 24 góllal végzett az élen.

Négyen búcsúztak

Továbbra is vergődött a nagy múltú Recsk és teljesen szétesett a néhány éve még NB III.-as Tenk, utóbbi csupán két győzelmet ért el 28 vereség mellett. Mivel két csapatunk is búcsúzott az országos harmadik vonaltól, így a kiírás értelmében négy csapat esett ki a bajnokság végén.