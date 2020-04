Bajnokcsapat 1998/99: Gyöngyösi AK

Harminc év, 30 bajnok, 30 történet. A megyei I. osztályú pontvadászatban 1990-től kezdve aranyérmet szerzett csapatokról szóló visszapillantó sorozatunkat az 1998/99-ben első Gyöngyösi AK gárdájával folytatjuk.

– Az 1997/98-as szezon végén, több évtizedes NB III.-as és NB II.-es szereplést követően, megalázó körülmények között esett ki a csapat az NB III. Mátra-csoportjából – emlékezett a mátraaljaiak ma is aktív játékosa, Szilágyi Norbert. – Ezután viszont Nagy Imre vezetésével gyorsan összezárt a gyöngyösi labdarúgást szerető és a klubért tenni akaró közeg. A legjobb gyöngyösi futballisták újra hazataláltak, és Csomós Tamás játékos-edző irányításával a bajnoki cím megszerzésének egyértelmű céljával vágtunk bele a megyei I.-es küzdelmekbe. A bajnokságot végig vezetve, egy vereséggel zártuk aranyérmesként. Ránk is igaz volt, mint annyi más bajnokcsapatra, hogy a játékosok tudása példás csapategységgel ötvöződött. Ezért nem is igazán tudok kiemelni egyénileg senkit. Ha viszont egy meccset kell említenem a szezonból, akkor az az első lenne. Bélapátfalvára utaztunk egy teljesen új, még összeszokatlan csapattal, és egy kezdő edzővel álltunk fel, aki ráadásul játszott is. Az azóta már sajnos elhunyt „Csomi” legfontosabb intelme az volt, hogy ne foglalkozzunk a játékvezetővel. Mondanom sem kell, hogy az első félidő vége előtt reklamálásért őt állították ki… De így emberhátrányban is, nagy küzdelemben sikerült 4–2-re megnyernünk a mérkőzést. Maradjunk annyiban, hogy emlékezetesen indult a szezonunk, amelyet 1999. május 29-én Tarnaleleszen koronáztunk meg. A hazaút kicsit hosszúra sikeredett, de aki ott volt, az sosem felejti, hogy a péterkei vendéglő nagy méretű hamutartója lett a mi Bundesliga salátástálunk, amiből meglepően könnyen lehetett pezsgőt inni.

A megyei I. osztály mezőnyéből az előző szezonban még NB III.-as Gyöngyösi AK emelkedett ki. A mátraaljaiakkal a szintén jelentős játékerőt képviselő Egerszalók igyekezett lépést tartani. A bajnokság második felében az Egerszalók négy alkalommal is vereséget szenvedett, míg a gyöngyösiek egyszer hagyták el pont nélkül a játékteret. A tavaszi rangadóra 1000 néző volt kíváncsi április elején a szalókiaknál, ahol nem született gól. A GYAK végül tíz ponttal előzte meg az Egerszalókot.

Az aranyérmes csapat tagjai

Somodi Sándor, Bozsik Gábor, Fehér Zoltán – kapusok; Karsai Zsolt, Tóth II. Attila, Szerdahelyi Gábor, Baranyi Imre, Tóth Zoltán, Bezzegh Zoltán, Nemoda Zsolt, Nagy Gábor, Szilágyi Norbert, Nagy László, Fehér Zoltán, Szekrényes Ákos, Juhász Krisztián, Nagy Henrik, Tóth I. Attila, Patkó Zsolt, Agócs Viktor. Játékos-edző: Csomós Tamás. Edző: Bágyi Imre. Szakosztályvezető: Nagy Imre. Gyúró: Berentés Alajos.

A gólkirályi címet Mészáros Sándor (Pétervására) szerezte meg 25 találattal.

Az 1998/99-es végeredmény

1. Gyöngyösi AK 28 22 5 1 80–21 71

2. Egerszalók 28 19 4 5 73–29 61

3. Pétervására 28 17 6 5 70–38 59

4. Felsőtárkány 28 16 5 7 63–38 53

5. Gyöngyöshalász 28 13 6 9 65–49 45

6. Petőfibánya 28 12 7 9 58–41 43

7. Parád 28 10 8 10 52–55 38

8. Tarnalelesz 28 8 9 11 30–47 33

9. Nagyréde 28 9 5 14 44–60 32

10. Energia SC 28 8 6 14 38–59 30

11. Bélapátfalva 28 7 7 14 46–55 28

12. Istenmezeje 28 7 7 14 37–56 28

13. Füzesabony 28 6 8 14 28–59 26

14. Tarnaörs 28 7 5 16 36–74 26

15. Hatvani Lok. 28 4 2 22 34–73 14

16. Sirok visszalépett

Csonka mezőny

A nagy hagyományokkal rendelkező Sirok visszalépése miatt ez a bajnokság is csonka mezőnnyel fejeződött be. Az egyesület vezetése a tavaszi idény előtt döntött a felnőttcsapat visszaléptetéséről (8. helyen állt az együttes 15 mérkőzés után). A klub utánpótláscsapatai végigjátszották a bajnokságokat. A másik kiesőnek a Hatvani Lokomotív együttese számított.