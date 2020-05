Bajnokcsapat 1999/2000: Egerszalók SE

Harminc év, 30 bajnok, 30 történet. A megyei I. osztályú pontvadászatban 1990-től kezdve aranyérmet szerzett csapatokról szóló visszapillantó sorozatunkat az 1999/2000-es kiírásban élen végezett Egerszalók SE gárdájával folytatjuk.

– Több mint harminc éven át tartó játékos-pályafutásom egyik nagy élményét és az egyik legszebb eredményét jelentette az akkor megszerzett bajnoki cím – emlékezett a szalókiak hajdani csapatkapitánya, Han­gácsi Csaba.

– Előzőleg csupán alacsonyabb osztályban sikerült az aranyérem, a megyei I.-ben elsőnek lenni azonban különleges érzést jelentett, mert nagyon komoly ellenfelekkel szemben végeztünk az élen, és hasonlóra előzőleg a település, a klub és jómagam életében sem akadt példa. Fokozatos építkezéssel csapatunk gerince már az előző évben összeállt, ám akkor a bennünket megelőző Gyöngyösi AK nagyobb játékerőt képviselt. Húsz évvel ezelőtt azonban már olyan gárda szerepelt, amely mind emberileg, mind tudásban megérett arra, hogy az első helyen végezzen – idézte fel Hangácsi Csaba.

– A játékostársakkal olyanok voltunk, mint a testvérek. Nemcsak a meccsek, hanem edzések után is leültünk egymással, sőt a családtagok is csatlakoztak hozzánk. Ebből is következett, hogy a pályán nagyon tudtunk egymásért küzdeni. A szezonnak úgy vágtunk neki, hogy haladjunk meccsről meccsre, és majd meglátjuk, ez mire lesz elég. Onnantól kezdve minden győztes mérkőzés egy élménnyel ért fel, mert úgy kezeltük, hogy a siker felé vezető út újabb fontos állomásán jutottunk túl – emlékezett vissza a hajdani csapatkapitány.

Az egy évvel korábban a Gyöngyösi AK mögött második helyen végzett Egerszalók az 1999/2000-es pontvadászatban a bajnoki cím megszerzését tűzte zászlajára. Ennek megfelelően erősítettek is a szalókiak, ahol Székely Károly edző kemény kézzel gazdálkodott a játékoskerettel. Már a harmadik fordulóban átvették a vezetést, és attól fogva végig az élen tanyáztak. Közben néhány botlást – Felsőtárkánnyal szembeni fájó vereségek, tarnamérai és tamaörsi fiaskó – is megengedhettek maguknak. Öt év vezetői, támogatói munkája érett be azzal, hogy a magasabb osztályba léphetett az egerszalóki gárda.

A bajnokcsapat tagjai

Csontos Róbert, Nagy Péter, Tóth Dezső – kapusok; Háklár László, Hangácsi Csaba, Csontos Mihály, Kelemen György, Trenka Tamás, Klátyik Attila, Szabó Béla, Szabó László, Smuczer Szabolcs, Pallagi Richád, Kovács József, Balogh László, Blaga Romulus, Berecz Zsolt, Varga István, Bata János, Helli Norbert, Lakatos Gusztáv, Somogyvári Péter. Edző: Székely Károly. Vezetők: Bata János, Juhász Ferenc, Juhász Attila.

Az idény csapata

A tudósítói jelentések alapján az idény válogatottját a következő játékosok alkották: Tóth Balázs (Felsőtárkány) – Háklár László (Egerszalók), Gál István (Felsőtárkány), Kelemen György (Egerszalók) – Blaga Romulus (Egerszalók), Ágó Ferenc (Felsőtárkány), Nagy György Gábor (Gyöngyöshalász), Sumi László (Novaj) – Kis-Simon Miklós (Pétervására), László Tamás (Nagyréde), Varga Norbert (Tarnaörs)

Remekelt a Novaj

Az előző évben még NB III.-as Selyp igen szerény teljesítményt nyújtott. Az újoncok közül remekelt a Novaj, amely gárda egy év szünet után tért vissza az osztályba. Kiesett az Energia SC, a Gyöngyössolymos és az Istenmezeje.

Az 1999/2000-es végeredmény

1. Egerszalók 30 25 1 4 96–19 76

2. Felsőtárkány 30 23 4 3 76–20 73

3. Pétervására 30 20 3 7 72–41 63

4. Novaj 30 17 5 8 66–31 56

5. Petőfibánya 30 15 9 6 71–39 54

6. Gyöngyöshalász 30 15 3 12 57–36 48

7. Nagyréde 30 13 9 8 60–52 48

8. Tarnaörs 30 13 9 8 59–55 48

9. Tarnalelesz 30 12 6 12 52–49 42

10. Bélapátfalva 30 10 8 12 60–66 38

11. Füzesabony 30 8 4 18 46–71 28

12. Selyp 30 8 3 19 48–91 27

13. Tarnaméra 30 7 5 18 41–69 26

14. Energia SC 30 5 6 19 37–68 21

15. Gy.solymos 30 5 6 19 35–69 21

16. Istenmezeje 30 2 3 25 20–100 9

Megjegyzés: Istenmezejétől 3 büntetőpont levonva

A gólkirályi címet László Tamás (Nagyréde) hódította el 26 találattal.