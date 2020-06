Harminc év, 30 bajnok, 30 történet. A megyei I. osztályú pontvadászatban 1990-től kezdve aranyérmet szerzett csapatokról szóló visszapillantó sorozatunkat az 2002/2003-ban elsőként végzett Felsőárkány SC gárdájával folytatjuk, amely gárda előtte 2001/02-ben is bajnoki címet szerzett.

– Télen csöppentem a csapatba, eléggé kalandos úton… – pillantott vissza a tárkányiak hajdani támadója, Nagy Gergely. – Egy évvel korábban Diósgyőrbe igazoltam, ahol sajnos nagyon kevés játéklehetőséget kaptam, ám nem szeretném részletezni, kiknek a jóvoltából… A DVTK-nál komoly térdsérülést szenvedtem, így a szezon felét a László István vezette, NB III.-as Mezőkövesdben játszottam. Onnan sajnos elkerülhetetlenül a székesfehérvári kórházba vezetett az utam keresztszalag-pótlásra. Fél év kihagyás és rehabilitáció után 2003. januárjában tértem haza Felsőtárkányba a Lengyel Lajos irányította csapatba.

– Nagyon jó játékosokkal alkottunk csapatot, akik kiváló embereknek is voltak, és mivel a vezetés is „rendben” volt, mindennek köszönhetően a szezon végén aranyérem lett a gyümölcse a munkának – folytatta. – Hál’ Istennek nekem is úgy sikerült összerakni magamat és a térdemet, hogy minden meccsen játszani tudtam, és valóban újra jó formába kerültem. Ez azonban nem jött volna létre a remek csapattársak nélkül, akik mind a pályán, mind a civil életben rengeteget segítettek. Lengyel Lajos pedig amatőr szinten is tudta a rá jellemző profi mentalitását belénk plántálni. Így nagy harc árán, de végül diadalittasan ünnepelhettük Felsőtárkány második megyei I-es bajnoki címét. Azok az idők a mai napig szép és felejthetetlen emlékeket jelentenek.

Az előző évhez képest nagyot lépett előre a Felsőtárkány és a Pétervására, míg a 2001/02-ben harmadik Nagyréde továbbra is a dobogóért volt versenyben. Ellentétben a múlt évi ezüstérmes Novajjal, amely egylet csak a 13. helyen zárta az évet.

A bajnokcsapat tagjai

Erdős József, Kormos Krisztián – kapusok; Gál István, Novák Tamás, Novák Zoltán, Suha Géza, Pápai Zoltán, Makrai Zsolt, Nagy Gergely, Bódi Csaba, Szabó Richárd, Budai Tamás, Kenyeres Gábor, Pallagi Richárd, Bajzát Róbert, Gulyás Gábor, Fükő Péter, Énekes Zsolt – mezőnyjátékosok. Edző: Lengyel Lajos. Vezetők, segítők: Szarvas László, Varga Zsigmond, Bajzát Rafael, Bajzát Sándor, Bajzát Lóránt, Bóta I. József I., Bóta II. József. Masszőr: Román József.

A megyei I. osztály 2002/2003-as végeredménye

1. Felsőtárkány 30 23 4 3 90–19 73 2. Pétervására 30 22 3 5 78–16 70 3. Nagyréde 30 20 7 2 67–15 67 4. Tarnaörs 30 19 7 7 64–33 55 5. FC Hatvan 30 15 9 6 76–30 54 6. Zagyvaszántó 30 14 8 8 45–33 50 7. Kisköre 30 13 6 11 48–39 45 8. Gyöngyössolymos 30 12 5 13 44–44 41 9. Petőfibánya 30 10 8 12 38–40 38 10. Verpelét 30 10 7 13 37–49 37 11. Tarnalelesz 30 9 7 14 29–46 34 12. Bélapátfalva 30 8 5 17 34–79 29 13. Novaj 30 5 11 14 32–57 26 14. Füzesabony 30 5 3 22 28–86 18 15. Recsk 30 4 6 20 26–79 18 16. Szihalom 30 5 2 23 18–89 17

A gólkirályi címet Nikl Gábor (FC Hatvan) hódította el 32 találattal.

Hárman búcsúztak

A három újonc közül kifejezetten jól szerepelt a Zagyvaszántó és a Gyöngyössolymos. Rendkívüli negatívumot jelentett a Füzesabony nulla pontos (9–65-ös gólkülönbséggel) őszi produkciója, ami az utolsó helyet eredményezte a bajnokság félidejében. Tavasszal a Szihalom ismételte meg az abonyiak őszi „teljesítményét” (0 pont), így végül a Füzesabony fel tudott kapaszkodni a 13. helyre, megelőzve a kétszer kilenc pontot gyűjtött Recsket, de ez is a kiesést jelentette, mivel a Heves visszalépett az NB III.-ból, a Felsőtárkány pedig nem vállalta a magasabb osztályt.