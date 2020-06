Bajnokcsapat 2005/2006: Pétervására SE

Harminc év, 30 bajnok, 30 történet. A megyei I. osztályban aranyérmet szerzett csapatokról szóló visszapillantó sorozatunkat a 2005/2006-ban első helyen végzett Pétervására SE gárdájával folytatjuk.

– Nagyon sikeres volt abban az időszakban a csapat Pétervásárán, ám a 2003/2004-es idényben megyei bajnok, majd 2004/2005-ben az NB III.-ban harmadik gárda szinte teljes egészében Egerben folytatta – pillantott vissza a péterkeiek hátvédje, Boros Csaba.

– A vezetés terve az volt, hogy helyiekre építve Bukrán Csabát kéri fel edzőnek. Ő aztán a péterkeieken kívül – jó kapcsolatai révén – remek játékosokat hozott Nógrád megyéből. Az új csapatban mindenki bizonyítani akart, sokat edzettünk és kőkeményen készültünk. Nem lehetett tudni, hogy a teljesen új keret mire lesz képes, de nagy álmokat szövögettünk. Az első két meccsünket simán nyertük és következett a nagy rivális, bajnokesélyes Felsőtárkány hazai pályán. Remek játékkal, sok néző előtt nyertünk 4–1-re a nagyon jó ellenféllel szemben. Onnantól gondoltuk mi is (bár ez még az idény eleje volt) és szerintem a többi csapat is, hogy a bajnokság végén ott lehetünk a legjobbak között. Így is lett, ugyanis a szezon vége előtt több fordulóval már bajnoki címet ünnepelhettünk. A csapatot rendkívül összetartó baráti társaság alkotta, amelynek tagjai azon túl, hogy egytől egyig jó labdarúgók voltak, nagyon tudtak egymásért küzdeni. Ehhez kellett a keménykezű, jó taktikai húzásokat alkalmazó edző, de ezt Buki nagyon tudta. Nemcsak a városnak és a szurkolóknak okoztunk örömet, hanem saját magunknak is, hiszen felejthetetlen mérkőzéseket, gólokat és „harmadik félidőket” élhettünk át együtt.

A pétervásárai gárda esélyeshez méltóan játszotta végig az évet. Az őszi 15 mérkőzésből 14 győzelem és csupán egyetlen döntetlen (Hevesen 0–0) szerepelt a mérlegen. Már akkor nyolc pont előnnyel vezetett az együttes a második Felsőtárkány előtt. Harmadik helyen, szorosan a tárkányiak nyomában Heves csapata állt. A tavaszi folytatásban ugyan két döntetlen (Felsőtárkány 2–2, Egerszalók 1–1) összejött a péterkeieknek, de a többi találkozón ők gyűjtötték be a három pontot, így két fordulóval a vége előtt megszerezték a bajnoki címet. Az utolsó fordulóban már a vereség is belefért a harmadik Heves (1–2) ellen. A küzdelmeket az időjárás is befolyásolta, négy mérkőzés elmaradt a tavasz elejei fordulókból, amit május végére kiírt szerdai játéknapon pótoltak, közte a rangadót is.

A bajnok azonban nem vállalta az NB III.-at. A megyei I. osztály utolsó négy helyezettje esett ki, mivel a Gyöngyöshalász és a Nagyréde is a megyei I. osztályban indult a következő szezonban.

A gólkirályi címet Kasza Gábor (Felsőtárkány) érdemelte ki 40 találattal.

A bajnokcsapat tagjai

Molnár Róbert – kapus; Nánási József, Csanády Dénes, Tar Antal, Földi Péter Mátyus Sándor, Érsek Szabolcs, Boros Csaba, Kovács Krisztián, Nagy Richárd, Tóth Patrik, Ország József, Stark János, Kisbali Gábor, Smelkó Károly – mezőnyjátékosok. Játékos-edző: Bukrán Csaba. Szakosztályvezető: Kovács Ferenc. Elnök: Pál László.

A megyei I. osztály 2005/2006-os végeredménye