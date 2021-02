Bajnokcsapat 2016/17: Gyöngyösi AK-Ytong

Harminc év, 30 bajnok, 30 történet. A megyei I. osztályú pontvadászatban 1990-től kezdve aranyérmet szerzett csapatokról szóló visszapillantó sorozatunkat a 2016/2017-ben elsőként végzett Gyöngyösi AK-Ytong gárdájával folytatjuk.

– Igazából Labancz Róbert edzőnek köszönhető az a csodás szereplés – mondta a hajdani csapatkapitány, Gergely Péter.

– Az újabb aranyérem a megelőző idény jó szereplésének megkoronázása volt, ugyanis a 2015/16-os idényben is sikerült már bajnoki címet szerezni, sőt veretlenül végeztünk az élen, „csupán” az osztályozó párharc második mérkőzésen maradtunk, és ezért nem tudtunk fentebb lépni. Négy éve azonban sikerült a feljutás, amit olyan szezon előzött meg, amelynek során egy vereséget szenvedtünk, méghozzá Füzesabonyban. Ez pedig eléggé benne maradt az emlékezetemben. Nem szeretnék senkit megbántani, de ott és akkor nem volt minden körülmény adott a jó futballmérkőzéshez. Kikaptunk 1–0-ra, ez számított az egyetlen negatívumnak. Pozitívum bőven akadt. Igazán családias hangulat uralkodott, nagyon erős egyéniségekkel. Illusztris társaságot sikerült az edzőnknek összekovácsolni. Nemcsak edzésen, de a magánéletben is barátok voltunk. Imádjuk egymást, ettük, ittuk egymás szavait és leginkább ez jelentette a kulcsot az eredményességhez.

– Még az Eger elleni hazai mérkőzés maradt meg bennem jobban, amelyet 2–1-re nyertünk – folytatta az idén télen Jászberényből Vácra igazolt középpályás. – Annak a párharcnak már igazi NB III.-as „szaga” volt, ugyanis a riválisnak is nagy esélye mutatkozott a feljutásra. Mindössze egy meccsel nyertünk többet, miközben ugyanannyi gólt rúgtunk, és a kapott gólokban is csak kettő volt a különbség. Száz szónak is egy a vége: nagyon jó idényt hagytunk magunk mögött. A győzelem a csapat igazi kovácsa és nekünk akkor ebből kijutott bőven. Nem csupán az volt a célunk, hogy rúgjunk négy-öt gólt (és egyáltalán nem szeretném lenézni az ellenfeleket), hanem, hogy ezt jó játékkal tegyük. Továbbá hétről hétre úgy terveztünk, hogy majd az NB III.-ban miként állhatjuk meg a helyünket, és ennek szellemében léptünk a pályára. Jó visszagondolni arra az időszakra, még most is előfordul, hogy páran nosztalgiázunk abból az időből. Köszönjük akkori támogatóinknak és mindenki másnak, aki hitt bennünk, külön hálásak vagyunk Erzsike néninek, aki nagyanyánk helyett nagyanyánk volt. Jó egészséget kívánok mindenkinek!

A bajnokcsapat tagjai

Éles Viktor, Halasi Ádám, Pintér Kristóf – kapusok; Tarnai Dániel, Csornij Áron, Rédei Milán, Szilágyi Norbert, Kluk Tamás, Fekete Bence, Oravecz Botond, Pilinyi István, Czene Levente, Tatár Roland, Gergely Péter, Boros János, Fótos László, Ivony Attila, Ludányi Nándor, Labancz Marco, Tóth Levente, Horváth Viktor. Vezetőedző: Labancz Róbert.

A gólkirályi címet Montvai Tibor (Eger SE) szerezte meg 39 találattal.

A megyei I. osztály 2016/17-es végeredménye

1. Gyöngyösi AK 28 24 3 1 98–17 75

2. Eger SE 28 23 4 1 98–15 83

3. Felsőtárkány 28 19 4 5 73–34 61

4. Heves 28 16 7 5 69–34 55

5. Egerszalók 28 12 7 9 53–51 43

6. Besenyőtelek 28 9 9 10 45–38 36

7. Maklár 28 9 9 10 52–49 36

8. Pétervására 28 10 5 13 48–44 35

9. Heréd 28 9 8 11 56–67 35

10. Marshall-ASE 28 9 6 13 39–65 33

11. Gyöngyöshalász 28 8 6 14 45–52 30

12. Füzesabony 28 8 4 16 31–62 28

13. Borsodnádasd 28 7 5 16 39–63 26

14. Gyöngyöstarján 28 3 3 22 35–96 12

15. Nagyréde 28 3 2 23 23–117 11