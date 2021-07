Balatonba visszatér a futballélet, de már a Bélkő SE nélkül

A megyei II. osztályból télen még Bélkő SE-Balaton néven lépett vissza az észak-hevesi település csapata. Idén nyáron azonban már a Balatoni SE nevezett a megyei III. osztályba.

– Ahogy azt a visszalépéskor ígérték a klubnál, rövidesen újra lett csapat Balatonban…

– Igen, ez nem is volt kérdés, az előző szezon sajnálatos történései után ez volt a minimum, hogy nem hagyjuk cserben a település lelkes szurkolóit, és legyünk őszinték, mi is nagyon szeretnénk már tiszta viszonyok között pályára lépni – mondta a heol.hu-nak az újjáalakult vezetésben feladatot vállalt, de a jövőben csak a kapuskénti helytállásra összpontosító hálóőr, Tompos Péter.

– Hogy áll jelenleg a keret, mennyire volt nehéz az újraindulás?

– Utóbbiban a technikai rész nem volt egyszerű, mert majd’ két hétig csak az egyesület felélesztésével, a jogi háttér rendbetételével, és a szükséges dokumentumok kitöltésével foglalatoskodtunk. Ezen munka során sok nehézségbe ütköztünk, de szerencsére nem volt olyan akadály, amit ne sikerült volna leküzdeni. Ebben kiemelt szerepet játszott a csapat kapitánya, Nógrádi Norbert. Jelenleg alakulófélben vagyunk, az elmúlt évek játékosai közül a „kemény mag” megmaradt, és már több új igazolással rendelkezünk. Szeretnénk minél több helyi kötődésű fiatalt beépíteni a csapatba, mert célunk a hosszú távú építkezés, biztonságos körülmények között, amelyhez jelenleg minden adott.

– Kinek az irányításával vág neki a csapat a megyei III-as idénynek?

– Továbbra is Csákvári Dániel vezetésével kezdünk, de jelentősen megkönnyítve a munkáját. A korábbi években „Csákó” egymaga intézte szinte az összes szükséges teendőt, amely nem kis terhet jelentett számára. Ezzel együtt az utolsó pillanatig becsülettel ellátta a munkáját. A következő szezonban már csak a csapat edzői feladatai hárulnak rá (sajnos egy korábbi sérülése miatt szeptemberben műtét vár rá), az egyéb terheket pedig elosztjuk az új vezetés tagjai között. Bízunk benne, hogy így sokkal könnyebben tudunk majd működni és így mindenkinek sokkal egyszerűbb lesz.

– A Bélkő SE-vel szakított az egylet?

– Igen, a szakítás megtörtént, amelyet mi kértünk.

– Az önkormányzat maradt a legfőbb támogató?

– Igen, a legnagyobb arányú költségeket és a szükséges infrastruktúrát továbbra is az önkormányzat biztosítja, amelyre a legnagyobb biztosíték Udzeliné Murányi Enikő polgármester-asszony, aki eddig mindig teljesítette, amit a csapat számára ígért. Emellett, ahogyan korábban is, úgy a jövőben is nagy segítségére lesz a csapatnak, az anyagi biztonság megteremtésében Papp István, Csóka Dezső és Kurtán Alex.

– Kik jöttek eddig a csapathoz?

– Igazság szerint mi magunk, ugyanis a fúzió miatt vissza kellett magunkat igazolni az egyesületbe. Az új játékosaink mindannyian balatoniak és jelenleg egy „ötfős csomag” leigazolása is a láthatáron van, itt alapvetően érzelmi alapon dől el majd a kérdés. Nagyon bízunk ebben az igazolásban, jelentősen javítana a jövőbeli terveinken.

– Milyen céllal kezdik a bajnokságot?

– A jelenlegi keretet látva azt gondolom, a realitás az 5–10. hely valamelyike, de ez természetesen a további igazolásoktól és a majdani belefektetett munkától is függ. Szeretnénk, ahogy a pár évvel ezelőtti bajnokcsapatnál is volt,olyan baráti légkört kialakítani, ahol öröm focizni és ezáltal szurkolóink is örömüket lelik mind a mérkőzéseken, mind a mérkőzés után, a Presszóban.