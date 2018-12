Bársony Dániel: életmentő műtétből három

A labdarúgó-társadalom egyemberként nyújtott lelki támaszt.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

Egy hónapon át tartó kórházi ápolása során négy műtéten esett át Bársony Dániel. Életmentő beavatkozásra volt szüksége munkahelyi balesete után, és előfordult olyan pillanat, amikor felmerült bal alkarjának elvesztése. A bélapátfalvi futballistának azt mondták az orvosok, játékosként aligha térhet vissza a pályára.

– Nem gondoltam volna, hogy labdarúgóként éppen az Egerszalók–Bélapátfalva megyei I-es mérkőzés lesz az utolsó az életemben. Ez az a két csapat, amelyikben pályafutáson során játszottam, amelyik meccsen 3–1-es vereséget szenvedtünk, ráadásul tizenegyest hibáztam… – kesergett Bársony Dániel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A 31 éves futballista távol áll a depresszióra hajlamos emberektől. Sportolóként, edzőként, családapaként, cégvezetőként jól tudja, mindig akad kapaszkodó az életben. Azt a november eleji munkát azonban gyorsan „elengedné”, amikor súlyos balesetet szenvedett. Bal karjának könyökficama során a csont artériát, inat és izmot szakított. Életmentő műtétet hajtottak végre rajta Jászberényben, ám ez „csak” az első beavatkozást jelentette.

– Mivel sajnos nem sikerült jól az első operáció, újabbak következtek. Összesen négy műtét várt rám egy hónap alatt, amíg kórházban voltam. Az állapotom miatt sokáig nem fogadhattam látogatót, a külvilággal azonban tartottam a kapcsolatot a párom, Andi segítségével. Álmomban sem gondoltam azonban, hogy ennyi személy értesül a bajomról, és hogy mennyit segít az a rengeteg üzenet, amelyeket kaptam. Edzőim, társak, játékosaim, barátok, ismerősök kerestek, nyugodtan mondhatom, hogy a megyei labdarúgó-társadalom egyemberként nyújtott lelki támaszt, amiért nem lehetek eléggé hálás, miközben köszönöm a baleseti sebészet orvosainak és ápolóinak a kiváló munkáját.

Noha Dániel informatikusként dolgozik és felel vállalkozásáért, többen, sőt jóval többen, a labdarúgásból ismerik. Miközben a Bélkő SE-Bélapát megyei I-es gárdájának meghatározó futballistája, az U19-es csapat edzőjeként ténykedik és a klub elnökségi tagjaként is számíthatnak rá. Csupán egy három éven át tartó egerszalóki kitérő szakította meg a bélapáti pályafutást, ahol teljesen más célokért hajtott, mint nevelőegyesületében. A számvetés hátterét a orvosi vélemény indokolja.

– Nehéz kimondani, elfogadni pedig még inkább, hogy jelenleg úgy tűnik, játékosként véget ért a pályafutásom. Örülnöm kell annak, ha a karom teljes értékű lesz. Amennyiben ugyanis újra kificamodik a sérült a testrész, az súlyos következményekkel járhat, ezt pedig nem akarom kockára tenni. Hosszú rehabilitáció vár rám, az előrelépés, a gyógyulás folyamata nagy kitartás igénylő időszak. Most két-három naponta járok kötözésre, gyógytornász segít, vagyis elindultam a felépülés irányába.

És, hogy ebben a sportolói múlt mennyit számít? Dani biztos benne, hogy sokat, mert a műtétek közötti regenerálódások gyorsak voltak. A megváltozott helyzet kezeléséhez szükséges lelki plusz „alapból” rendelkezésre áll, ami ugyancsak azt erősíti, hogy a most még nem mozgó ujjak előbb vagy utóbb újra működésre bírhatók lesznek. A ráadást pedig egy kicsi kezecske nyújtotta.

– Két gyermekem közül a kisebb, Borka kilenc hónapos, a nagyobb, Nina pedig hat éves. Amíg nem fogadhattam őket a kórházban, Nina minden alkalommal amikor az anyukája jött hozzám, küldött egy rajzot. Az egyik falat teljesen beborították a gyermeki művek. Nehéz ezekre elérzékenyülés nélkül visszagondolni, ahogy arra a videóra is, ami rengeteg videó üzenetből állt, és amelyet a barátok,csapattársak küldtek. Titkos vágyam, hogy az U19-es csapatot már a pálya mellől lássam a Téli-kupán, igaz, tudom, ez merész vágy. Ettől függetlenül hiszek benne, mint ahogy azért is mindent megteszek, hogy ismét tudjam mozgatni az ujjaimat. Hol van ez már attól, amikor úgy toltak be a műtőbe, hogy tudtam, elveszíthetem az alkarom…

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS