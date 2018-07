Beindult a nagyüzem a Hungaroringen

Állójegy még bőségesen rendelkezésre áll.

A Forma-1 kereskedelmi jogainak tulajdonosa, a Liberty Media alaposan felforgatta a 33. Magyar Nagydíj programját. A már megszokott versenysorozatokat ugyan láthatja a közönség, a kezdési időpontok azonban szinte mindenhol változtak.

Módosult a boxutca látogatás menetrendje is. A háromnapos bérletet vásárlók a mai napon 14 órától léphettek be a Hungaroring területére, ahol a látogatás kezdetéig, azaz 16 óráig a Gold 3 és Gold 4-es lelátón foglalhattak helyet. Lényeges változás, hogy a szurkolókat érkezési sorrendjüknek megfelelően, különböző színű karszalagok kiosztásával, szektorokra és csoportokra osztották, majd azt követően bocsájtották be a boxutcába.

A Forma–1-es világbajnokság és a betétfutamok kezdési időpontja több helyen módosult. A pénteki programot a GP3 sorozat szabadedzése nyitja. A Forma–1-es és Forma–2-es edzések a korábbi évektől eltérően egy órával később kezdődnek. Hasonló a helyzet szombaton is, így a Forma–1 időmérő edzésének kezdési időpontja 15 órára tolódott. A vasárnapi Magyar Nagydíj 15.10-kor startol a megszokott 14 óra helyett.

A programok szünetében láthat majd a közönség kétüléses Forma-1-es autókat, amelyek közül az egyiket Baumgartner Zsolt fogja vezetni.

A nézők pénteken reggel 8 órától, szombaton és vasárnap 7.30-tól léphetnek be a pálya területére.

A szurkolókat ingyenes buszjáratok szállítják Mogyoród településre a Puskás Ferenc Stadionnál található autóbusz-pályaudvartól. Így a megyénkből tömegközlekedéssel érkezők akár azonnal átszállhatnak a napszaktól függően 5–30 perc gyakorisággal induló járatokra. A személy- vagy sebesvonattal utazóknak érdemes szem előtt tartani, hogy a pálya Gödöllő felől HÉV-vel is megközelíthető. Jegyek a helyszínen is vásárolhatóak, de azt mindenképp érdemes figyelembe venni, hogy az olcsóbb tribüntikettek már elfogytak. Állójegy még bőségesen rendelkezésre áll. A pályára nem bevihető tárgyak listája meglehetősen hosszú, ezért érdemes ezekről előre tájékozódni.