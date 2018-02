Bélapátfalva: Ózdról jött az új edző

Számunkra sok más lehetőség nem is kínálkozik, mert az már anyagi kérdés.

Ózdról érkezett edzővel próbálja meg a bennmaradás kiharcolását a Bélapátfalvai SKE csapata.

16. Bélapátfalvai SKE

Otthon: 8 1 2 5 6–19 5

Idegenben: 7 – 1 6 10–33 1

Összesen: 15 1 3 11 16–52 6

A megyei I. osztály sereghajtójánál Varga Iván őszi távozását követően immár Budai Tamás vezényli a felkészülést, közte a Téli-kupa műfüves tornán történő szerepléssel. A 41 éves tréner nem ismeretlen szűkebb hazánkban. Játékosként ugyanis Felsőtárkányban, Pétervásárán, Tarnaleleszen és a Bodon PFC színeiben is futballozott. Az Ózdi FC-nél három évig irányította a felnőtt gárdát, azt megelőzően pedig az U17-es együttest vezényelte.

– A bélapátiak által kínált lehetőség nem kis kihívást jelent, ugyanis az utolsó helyről kellene elmozdítani a csapatot – szögezte le Budai Tamás. – Sok fontos feladat áll előttünk, legelőbb az öltözői jókedv megteremtése, mert csatákat csak azokkal lehet nyerni, akik felemelt fejjel és kellő önbizalommal lépnek pályára. Mivel mi kaptuk a legtöbb gólt, adja magát, hogy a védekezést rendbe kell tenni. Lelkes, szervezett és fegyelmezett gárdát szeretnék kialakítani, amelyben a játékosok képesek egymásért hajtani.

A tréner arról is beszélt, hogy a fiataloknak milyen szerepet szán, mert ez is különös jelentőséggel bír a Bélkő-aljai klubnál.

– A folyamatos fejlődés biztosítása az ifjak számára elsődleges szempont – tette hozzá Budai. – Bízunk a saját nevelésű futballistákban, miközben azt is látni kell, hogy számunkra sok más lehetőség nem is kínálkozik, mert az már anyagi kérdés. Ebben pedig nem dúskál a klub, így új igazolásokra sem tudunk sokat fordítani. Ettől függetlenül egy-két játékost szeretnénk idehozni, már csak azért is, mert Suha Balázs visszatért Recskre, így az ő helye megüresedett, nagy sajnálatunkra Szeruha Dávid leállt, ugyanakkor Csákvári Ádám visszatért a klubhoz.

HÁZI GÓLLÖVŐLISTA

4 gólos: Bársony Dániel, Suha Balázs

3 gólos: Lakatos Dániel

2 gólos: Malacsik Krisztián

2 gólos: Szeruha Dávid

1 gólos: Berecz Patrik