Bélapátfalván házon belül oldották meg az edzőkérdést

Csemer NB III-as bajnok, Márkus bemutatkozott, Montvai füredi aranyban.

Nem maradt következmény nélkül a Bélkő SE-Bélapát csapatnál az utóbbi ­hetek eredménytelensége. ­Budai Tamás hátrébb lépett az edzői stábban, ahonnan Bársony Dániel került vissza a megye I.-es gárda élére.

Az már előrevetítette a változást, amikor az Eger II. elleni 2–1-es hazai vereséget követően azt nyilatkozta Budai Tamás, hogy „Az elmúlt négy meccsen tönkretettük egy éves munkánkat. Ez nem maradhat következmények nélkül. Aki nem akar Bélapátfalván futballozni, annak nem is kell.”

Ezek után a hétvégi, a Füzesabony vendégeként lejátszott 8–1-es vereség során már Bársony Dániel adta a tanácsokat a bélapátiaknak.

– Ahogy a vezetés tagjai, Budai Tamás is úgy látta a legjobbnak, ha frissítés következik, mert nem jó irányt vettek a dolgok az első csapatnál – mondta a Hírlapnak Bársony Dániel. A korábban játékos-edzőként irányított szakember az U19-es gárda trénereként kapott megbízást arra, hogy a felnőtteket is gardírozza. Noha sem a tisztség, sem a játékoskeret nem idegen a szakembertől, egyelőre átmeneti megoldásról van szó, ami több okra vezethető vissza.

– Nem én jelentkeztem a posztra, az elnökség döntött így, jómagam pedig felvállaltam a kettős szerepkört, noha akadnak egyéb gondjaim is – tette hozzá Bársony. – Szerdán hajtották végre rajtam a balesetem után az ötödik kézműtétet, ami noha „csupán” korrekciós beavatkozásnak számít, de megosztja a figyelmet. Vagyis erre is kell összpontosítanom, miközben a klub is fontos. A feladatokat illetően abban állapodtunk meg, hogy Budai Tamás marad az edzői stáb tagja, mi több, a kórházi elfoglaltságom alatt edzést is vezetett a felnőtteknek, ám ő kicsit hátrébb, én pedig előrébb léptem a felelősségvállalást tekintve. Ez a felállás egészen a szezon végéig így is marad, nyáron pedig majd visszatérünk arra, miként is lehetne eredményesebben szerepelni és milyen összetételben.

A Bélkő SE-Bélapát csapata a megyei I. osztály 15. helyén áll, egy ponttal megelőzve a sereghajtó Eger SE II gárdáját.

Csemer NB III-as bajnok

Az Apcról indult, majd Gyöngyösön, a Honvédban, később Gyirmóton és Tatabányán futballozott Gyula Csemer bajnoki címet szerzett a FC Ajka csapatával. A 25 éves védő az NB III. Nyugati csoportjának aranyérmeseként készülhet a folytatásra.

Márkus bemutatkozott

A 16 éves Marcell Markus személyében újabb újoncot avatott a Gyöngyösi AK NB III.-as csapata a Sajóbábony elleni győzelem (4–1) során. Helyi sportiskolásként korábban Papp Máté és Botos Szabolcs mutatkozott be a felnőtteknél.

Montvai füredi aranyban

Az egerszalóki illetőségű Montvai Tibor a Jász-Nagykun-Szolnok megyei I. osztályban szerepelő Tiszafüredi VSE színeiben szerzett aranyérmet. A korábbi NB I.-es támadó a hétvégén három góllal segítette csapatát a Rákóczifalva elleni 10–0-s sikerhez és az elsőséghez.