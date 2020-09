Belgiumban kezdte az edzősködést a Pétervásáról indult válogatott futballista

Edzői pályafutását Belgiumban kezdte Bukrán Gábor. A Pétervásáráról indult, játékosként egyszeres magyar válogatott 44 évesen vágott bele, hogy trénerként kamatoztassa futballistaként szerzett tapasztalatait.

RES Couvin-Mariembourg. Ez a csapat neve, amelyet immár hat hete irányít az UEFA A-licences végzettséggel rendelkező Bukrán Gábor.

– Ez a lehetőség nem volt tervezett – mondta a Hírlapnak a labdarúgóként Magyarországon kívül Belgiumban, Spanyolországban, Angliában és Ausztriában is szerepelt hajdani futballista. – Annak idején ennél a klubnál is játszottam a III. osztályban, ám most a negyedik ligának megfelelő, úgynevezett II. osztályú amatőr bajnokságban érdekelt a csapat. Úgy kerültem képbe a gárdánál, hogy néhány nappal az alapozás nyitánya előtt felmondott az addigi edző, és gyorsan kellett valakit találniuk. Az egyik ismerősöm ajánlott be, aztán három-négy nap alatt meg is állapodtunk.

Várva a kihívást

A Kispest-Honvéd, az RSC Charleroi, a Córdoba CF, a Xerez CD, a Walsall FC, a Wigan Athletic, az SV Austria Salzburg, a Royal Antwerp FC, az Union Royale Namur, a RJS Heppignies és a R.C.S. Onhaye színeiben futballozott játékos 40 éves koráig rúgta a bőrt. Az edzői tanfolyamra akkor iratkozott be, 2016-ban pedig megszerezte az UEFA A-licencet. Azóta azonban nem ült kispadra. Hogy miért?

– Nem is próbálkoztam ajtókat kinyitni, lehetőségeket találni, mert a feleségem távol dolgozott, Luxemburgban, nekem pedig sok időt elvett a munkám – folytatta a szakember. – Akik megkerestek, azok ajánlatát nem tartottam megfelelőnek, vagyis olyannak, ami érdekes lenne, vagy kihívást jelentene. Nagyon alacsony szinten nem akartam elkezdeni, az I. és II. osztályban pedig olyan személynek nem akad lehetőség, akinek nincs edzői tapasztalata. Ilyennek nem adnak megbízást komolyabb klubnál.

Nem bonyolítja a futballt

– Csak jót tanácsot adok a játékosoknak, mindazt, amit a több mint két évtizedes pályafutás alatt magamba szívtam. Azt továbbítom, ami jó volt, ami pozitív és előrevisz, ami meg rossz, azt természetesen nem. A filozófiám szerint ki kell alakítani egy jó közösséget, amelynek tagjai együtt védekeznek és együtt támadnak. Nem én találtam ki a labdarúgást, nem akarom bonyolítani a játékot. Amit megtanultam, azt próbálom nekik átadni.

Cél a bennmaradás

Az előző idényben a 16 csapatos mezőny 11. helyén végzett gárda hat meghatározó tagja közül mindössze három maradt. A jelenlegi állományban 12 játékos 21 év alatti, tizenegy még nem játszott ezen a szinten, vagyis erősen tapasztalathiányos társaságról van szó, amelynek a korelnöke 31 éves. Ezzel a kerettel nem is lehet más a cél, mint a bennmaradás elérése.

Fejlődésben bízva

– Amikor kisfiú voltam, arról álmodtam, hogy minél nagyobb klubban játsszak. Most, fiatal edzőként az a cél, ha lehet, minél magasabb szintre jussak. A napközi munkát folytatom, ahogy a játékosok egy része is dolgozik, és mivel a többiek meg tanulnak, az edzéseket heti három-négy alkalommal este hét órakor tartjuk. Az elmúlt hat héttel elégedett vagyok, mert jó a mentalitás. Bízom benne, hogy olyan eredményeket érünk el, ami mutatja a fejlődést úgy a csapatnak, mint nekem. Hogy aztán egy jó szezon után előre tudjak lépni, tudva azt, hogy az edzői pályafutás sokszor apróságokon múlik, az eredményeken keresztül kategorizálják a trénereket. Azzal senki sem foglakozik, hogy edzés előtt és után mennyit foglalkozok a felkészüléssel és a csapattal. Az a mérvadó, hogy milyen eredmény születik a hétvégi meccsen. Ez ugyanúgy érvényes Magyarországra, ahogy Belgiumra, vagy más országokra.

Fia csatárként riogatja az ellenfeleket

A civil életben roncsolás­mentes anyagvizsgálattal foglalkozó radiográfiai cégnél dolgozik immár tíz éve Bukrán Gábor. Családjával a belga fővárostól, Brüsszeltől 60 kilométerre lévő Namur nevű városában él. Felesége az Európai Bizottság alkalmazottja, 21 éves fia amatőr csapatban futballozik, 17 éves lánya tanuló.

Gólkirály és kapus: családban marad

Gábor bátyja, a kétszeres Heves megyei gólkirály, Bukrán Csaba játékos-edzőként Felsőtárkányban, Pétervásárán és Mátranovákon bajnoki címig vezényelte csapatát. Unokaöccse, Erik a DVTK NB I.-es csapatának kapusa. – Csabáékkal tartom a kapcsolatot, rendszeresen beszélünk egymással. Az egészség legyen jó, az a fontos.