Bélkő SE-Bélapát: a tucat kapott gól után az edző megtette az első lépést

A gyöngyöshalásziak megsemmisítő erejű vereséget mértek a házigazda bélapátfalviakra.

A megyei I. osztályú bajnokság 8. fordulójának tudósításai:

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT–GYÖNGYÖSHALÁSZ 1–12 (1–6)

Bélapátfalva, 70 néző. V.: Szigetvári Zsolt (Juhász Á., Dajkó).

BÉLAPÁT: Tóth A. – Beliczki (Fehér, 66.), Strekáf, Harkály, Bocsi, Lakatos D., Boros, Szövérfi, Vona, Mátyás, Jakab. Edző: Budai Tamás.

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Kovács T. (Horváth P., 46.) – Csomor (Szerdahelyi, 75.), Ludányi N., Kiss I., Gódor (Czene, 57.), Sőregi, Márkus, Hovanecz Jurecska (Soltész, 78.), Vidra (Johancsik, 72.), Oravecz. Szakmai igazgató: Benus Ferenc.

GÓL: Lakatos D. (37. – 11-esből), ill. Kiss I. (11., 29., 36.), Ludányi N. (22., 35., 44., 61., 70.), Márkus (64., 77.), Csomos (68.), Hovanecz (76. – 11-esből).

JÓK: senki, ill. Ludányi N. (a mezőny legjobbja) és az egész vendégcsapat.

BUDAI TAMÁS: – Ez van, ha a csapat nagy része levelezőin végzi a megyei I. osztályt. Már hetek óta éppen hogy csak ki tudunk állni. Nem szokásom semmit sem feladni, de ezt így nem lehet tovább csinálni, ha valamit akar ez az egyesület, akkor minden fronton személycsére van szükség. Én megteszem az első lépést.

BENUS FERENC: – Folytattuk idegenbeli jó szereplésünket. Ezúttal igazi csapatjátékot mutattunk be a fiatal, mezőnyben jól játszó hazaiakkal szemben. További sikereket kívánok a hazai csapatnak!

EGERSZALÓK–FÜZESABONY 6–1 (4–0)

Egerszalók, 50 néző. V.: Nagy Péter (Nagy F., Sohajda).

EGERSZALÓK: Varsányi (Lukács, 70.) – Kovás B., Nagy P., Varga L., Baji Á., Ficzere (Nagy G., 64.), Sramkó (Kökény, 89.), Varga K., Szabó V., Czető (Ofella, 70.), Busai (Lezsák, 64.). Edző: Sivák Sándor.

FÜZESABONY: Dósa – Godó, Gál, Szabó Á., Póka (Takács B., 46.), Eötvös, Orlóczki, Nagy B., Fügedi, Hutter, Keresztesi. Edző: Bocsi Zoltán.

GÓL: Kovács B. (20.), Szabó V. (30.), Ficzere (35.), Varga L. (45., 48.), Nagy P. (72.), ill. Fügedi (90.).

JÓK: Czető, Varga, Baji Á., Nagy P., ill. Eötvös.

SIVÁK SÁNDOR: – Ma úgy álltunk a mérkőzéshez, ahogy kellett, ennek meg is lett az eredménye. Úgy gondolom, ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.

BOCSI ZOLTÁN: – A mai meccs egyetlen pozitívuma, hogy létszámban nem fogyatkoztunk tovább.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–FELSŐTÁRKÁNY 1–2 (0–1)

Gyöngyös, 100 néző. V.: Harnos Csaba (Berecz, Májer).

ESC: Iváncsik – Rafael, Bartha B., Pilinyi, Sándor B., Tóth M. (Fülöp B., 68.), Marosi (Gulyás K., 55.), Balogh M. (Galó, 74.), Timon, Papp M. (Gedei, 68.), Kovács G. (Antal, 87.). Edző: Nagy Gábor.

FELSŐTÁRKÁNY: Bajzát – Pelyhe K., Kálmán R., Sebe A., Kollár B. (Montvai T., 77.), Kálmán J., Frecskó (Czibere, 74.), Lakatos P. (Jacsó, 68.), Sebe M., Sütő B. (Pelyhe Cs., 52.), Csák. Edző: Montvai Tibor.

GÓL: Gulyás K. (73.), ill. Kálmán J. (41., 92.).

JÓK: Pilinyi, Farkas B., Gulyás K., Timon, ill. Kálmán J., Kálmán R., Sebe A., Pelyhe Cs., Jacsó.

NAGY GÁBOR: – Csalódás az eredmény, még akkor is, ha az első félidei játék alapján a Felsőtárkány jobb volt. A szünet után nagy erőket mozgósítottunk az egyenlítés és a győzelem érdekében, de az utolsó pillanatokban képtelenek vagyunk figyelni. A múlt heti mérkőzéssel együtt ez három pontunkba került.

MONTVAI TIBOR: – Jó iramú mérkőzésen sikerült nyernünk az utolsó utáni pillanatban. Most Fortuna is mellénk állt. Az első félidőben uraltuk a mérkőzést, sikerült megszerezni a vezetést, a második félidőben az ellenfél fölénk nőtt és nagyon bután játszottunk. További sikert kívánok Nagy Gábor kollégámnak!

PÉTERVÁSÁRA–HERÉD 2–1 (0–1)

Pétervására, 100 néző. V.: Urbán Viktor (Nagy B., Kiss T.).

PÉTERVÁSÁRA: Puporka – Budveszel (Eged, 71.), Szilágyi Á., Kerényi, Sándor A., Érsek M. (Szőllősi T., 79.), Sulcz, Oláh F., Nagy Á., Nyerges, Czigler. Edző: Csatlós Tamás.

HERÉD: Andrejev – Herpai, Mag, Habovda, Ivony A., Zsámboki, Holtner, Tari Sz., Aranyos M., Oláh N., Oláh K. (Jobbik, 71.). Edző: Aranyos Imre.

GÓL: Czigler (46.), Nagy Á. (52.), ill. Aranyos M. (4.).

JÓK: Kerényi, Czigler, Oláh F., Sulcz, Nyerges, ill. Illés, Holtner, Tari Sz., Aranyos M., Ivony.

CSATLÓS TAMÁS: – Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. Annyi helyzetet dolgoztunk ki, ami öt meccsre elég lehetne. A félidőben rendet tettünk a fejekben, és hamar megfordítottuk az állást. Sokszor lezárhattuk volna a meccset, de nem tettük meg. A lényeg, hogy a három pont be van írva. A kapu előtti helyzeteket azonban a jövőben rendbe kell tenni. Gratulálok a srácoknak, mert hajtottak és győztek!

ARANYOS IMRE: – Ha már vannak kész játékosaink, és a kezdő 11-ben sérülten is vállalják a játékot, az már jó dolog, azt jelenti, hogy csapatként akarunk futballozni. A mai mérkőzésen rászolgáltunk volna az egyik pontra, ám a hazai csapat könyörtelenül kihasználta egyéni hibáinkat. További sok sikert a Pétervásárának!

MAKLÁR–BERG SYSTEM-EGER SE II. 1–1 (1–1)

Maklár, 80 néző. V.: Viktor Ferenc (Rézműves, Nováki).

MAKLÁR: Tiszolczki – Szeles, Noszek, Kovács Z. (Penczner, 65.), Besenyei R., Palágyi (Szabó V., 86.),, Szilágyi B. (Trembeczki, 90.), Vojtekovszki, Bánka, Szőllősi R., Utasi (Ötvös, 65.). Edző: Szabó András.

EGER: Korsós I. – Dóczi, Lehóczky, Csorba (Fónagy, 64.),, Bagdán (Tőzsér, 76.), Lázár, Csuhay, Fodor, Halász, Jacsmanik, Bocsi (Nyilas, 56.). Edző: Vitányi László.

GÓL: Vojtekovszki (24.), ill. Halász (17.).

JÓK: Szőllősi R., Besenyei R., Vojtekovszki, ill. Fodor (a mezőny legjobbja) és az egész vendégcsapat.

SZABÓ ANDRÁS: – Igazságos döntetlen született.

VITÁNYI LÁSZLÓ: – Mezőnyfölényünket sajnos nem sikerült gólokra váltani, így meg kell elégednünk egy ponttal.

LŐRINCI–HEVESTHERM HEVESI LSC 4–0 (1–0)

Selyp, 100 néző. V.: Varga László (Király, Csuja).

LŐRINCI: Gedei (Bódi K., 84.) – Balla (Kecskés, 82.), Héder, Uj P., Ágói (Parragi, 80.), Tatár, Oláh Á., Gulyka, Tóth P., Zöldi (Sárközi J., 74.), Híves (Bartók P., 61.). Edző: Bódis Barna.

HEVES: Pósa – Borics, Fejes, Váradi Z. (Ragó, 87.), Somodi, Csőke, Besenyei F., Ádám (Pusoma P., 65.), Vágó, Balázs L., Korsós M. (Kiskartali, 78.). Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

GÓL: Híves (4.), Ágói (72.), Balla (79.), Sárközi J. (89.).

JÓK: Tatár (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Somodi.

BÓDIS BARNA: – Már az első félidőben nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, de csak egyet sikerült értékesíteni. A második félidőben már koncentráltabban és eredményesebben futballoztunk.

BESENYEI FERENC: – Sajnos idegenben nem tudjuk hozni azt a mentalitást, ami egy ilyen mérkőzésen pontot, vagy pontokat eredményezne. Gratulálok a hazai csapat megérdemelt győzelméhez!

MARSHALL-ASE–BESENYŐTELEK SC-ERŐSS ÚT 2–1 (0–1)

Andornaktálya, 50 néző. V.: Veréb Máté (Fogarassy, Dédesi).

ASE: Bollók – Danó, Szabó L. (Varga M., 82.), Mohácsi, Sárosi, Nagy L. (Hermann, 85.), Trungel, Megyeri, Nagy V. (Madarassy, 46.), Bárdos (Marticsek, 92.), Nyikes (Gál, 34.). Edző: Szabó László.

BESENYŐTELEK: Bukta – Gyurcsik, Hajdu, Dalnoki (Molnár A., 58.), Nagy G., Jónás, Kaló, Pálfalvi, Maksó (Penti, 58.), Szabó M., Vámosi R. (Radócz, 85.). Edző: Nagy Endre.

GÓL: Bárdos (57.), Mohácsi (71.), ill. Jónás (4.).

JÓK: Bollók (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Kaló, Szabó M., Hajdu, Maksó.

SZABÓ LÁSZLÓ: – Két ellentétes félidőt játszottunk. Az elsőben lassan, körülményesen futballoztunk, a másodikban sokat mozogtunk és megvoltak a lehetőségeink, hogy nagyobb arányban is nyerjünk.

NAGY ENDRE: – Az első félidőben jól játszottunk, lerendezhettük volna a mérkőzést, sajnos a második játékrész után nincs mit mondanom.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA