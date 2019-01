Berze DSE: hisznek a sport és a fiatalok erejében

Hatékonyabb és színvonalasabb programok a besenyőieknél.

Nem az eredmény-centrikusság, hanem a mozgás megszerettetése jelenti a Besenyőtelki Berze DSE fő célkitűzését. Az egyesület vezetője ezzel együtt nagyon büszke arra, hogy sok tehetséges gyermek a továbbiakban magasabb szinten sportol.

Az egészséges életmód terjesztését, az utánpótlás-nevelést és a szabadidősportot végző társadalmi rétegek szélesítését tűzte ki célul a HISZEK Benned Sport Program (Helyi, Integrált Szabadidősportos és Egyesületi Keretek közötti Sport Program). Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázat a kis és közepes sportegyesületek utánpótlás bázisát támogatja. A Besenyőtelki Berze DSE munkáját már másodszor segítette a program.

– A támogatás jóvoltából sportfelszereléseket vásároltunk, a falusi iskola úszásoktatását hatékonyabbá, a helyi, körzeti és regionális tornákat színvonalasabbá tehettük – fogalmazott a DSE elnöke, edzője, a testnevelő Úri József. – Nem véletlen, hogy a tornáink mindig telt házzal zajlanak. Budapesttől Balmazújvárosig jönnek a rendezvényeinkre az utánpótlás csapatok. Fő célunk azonban nem az eredménycentrikusság, hanem a mozgás megszerettetése. Mégis nagyon büszke vagyok arra, hogy a rengeteg befektetett munka hozadékaként nagyon sok tehetséges gyermek a továbbiakban magasabb szinten sportol. Így például Balajti Ádám (Vasas), Tóth Ákos (Nyíregyháza), Vincze Dániel (Diósgyőr), Forgács Péter (korábban MTK, jelenleg Gyöngyösi AK). Annak is örülök, hogy annak ellenére, hogy kisiskolaként működünk 170 tanulóval, a diákolimpiai versenyeken a nagy létszámú, de akár a sportiskolák csapataival is versenyzünk, és nemcsak a kisiskolák megméretésein indulunk. Futsalban például az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola mögött második helyezettként jutottak diákjaink a megyei döntőbe. Labdarúgásban öt korcsoportban hat csapatot (óvodások, lányok, és négy fiú gárda), kézilabdában négy korosztályos csapatot versenyeztetünk, atlétikában is minden korcsoportban akadnak versenyző diákjaink. Ezen kívül korcsolyázni, síelni és úszni is megtanulhatnak a hozzánk járó gyerekek – zárta szavait Úri József.

A Berze DSE már több mint tizenöt éves múltra visszatekintő utánpótlás teremlabdarúgó-tornáin legutóbb novemberben és decemberben hat korcsoportban 48 csapat mérte össze tudást Hevesen és Füzesabonyban. Ebből három korcsoportban született megyei siker.

A Berze DSE utánpótlás tornáinak dobogósai

Ovifoci (2012-ben születettek): 1. Eger SE (edző: Hegedűs Zsolt), 2. Loki Focisuli Debrecen, 3. Mezőkövesd, 4. Debreceni LA. Különdíjak. Legjobb leány játékos: Bódi Luca Sára (Miskolc). Legjobb mezőnyjátékos: Ködmön Dominik (Eger SE). Gólkirály: Takács Levente (Loki FS). Legjobb védőjátékos: Dakos Milán (Mezőkövesd).

2011-ben születettek: 1. Eger SE „A” (edző: Fükő Péter), 2. Debreceni Labdarúgó akadémia, 3. Eger SE”B”, 4. Hajdúszoboszló, 5. Loki Focisuli Debrecen, 6. Tiszaújváros. Különdíjak. Legjobb mezőnyjátékos: Tóth Nándor (Debreceni LA). Legjobb kapus: Móré Kende (Eger SE). Gólkirály: Mester Zétény (Eger SE).

2010-ben születettek: 1. Debreceni Labdarúgó Akadémia, 2. Debreceni Sportiskola, 3. Loki Focisuli Debrecen. Különdíjak. Legsportszerűbb csapat: Videoton FCF. Legjobb mezőnyjátékos: Sápi Levente (DLA). Legjobb kapus: Tóth-Kocsmáros Lajos (DLA). Gólkirály: Törő Levente (Debreceni Sportiskola).

2009-ben születettek: 1. Mezőkövesd, 2. Tiszafüred, 3. Debreceni Sportiskola, 4. Miskolci NVSE. Különdíjak. Legjobb mezőnyjátékos: Sallai Kornél (Mezőkövesd). Legjobb kapus: Rizán Lénárd (Debrecen SI). Legjobb lány: Farkas Panna (Mezőkövesd). Gólkirály: Serucza Márk (Tiszafüred).

2008-ban születettek: 1. Gyöngyösi AK (edző: Tarnai Dániel), 2. Tiszafüred, 3. REAC SISE Budapest, 4. Mezőkövesd, 5. Miskolci Sportiskola, 6. Nagyréde. Különdíjak. Legjobb mezőnyjátékos: Barabás Gergő (Gyöngyösi AK). Legjobb támadójátékos: Kátai Szabolcs (Budapest). Legjobb kapus: Gutschmer Dennis (Gyöngyösi AK). Gólkirály: Dorcsák Zoltán (Tiszafüred).

2007-ben születettek: 1. Mezőkövesd, 2. Tiszafüred, 3. Tiszaújváros, 4. Miskolci Sportiskola. Különdíjak. Legjobb lány: Venczel Léna (Videoton FCF). Legjobb mezőnyjátékos: Tihanyi Zalán (Tiszafüred). Legjobb kapus: Kormos Ákos (Mezőkövesd). Gólkirály: Orosz Dániel (Tiszaújváros).

